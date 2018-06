Chuyện của bà Trần Anh ngụ tại phường 12, quận 8, ba năm cầm đơn đi kiện hàng xóm mở lò bánh mì gây ô nhiễm, gây xôn xao dân khu phố.

Sở hữu một căn nhà mặt tiền có diện tích gần 100 m2, thế nhưng từ tháng 4/2010 đến nay, bà Anh phải về Bình Dương thuê nhà ở vì không chịu được mùi bánh mì nồng nặc quanh năm.

"Trước kia gia đình tôi không ai bệnh tật, đến khi nhà bên cạnh mở lò bánh mì, cả nhà cứ liên tục mắc bệnh hô hấp và ho kéo dài. Làm sao chịu được khi trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt mùi bánh nướng, mùi dầu mỡ và khói đốt", bà Anh chia sẻ.

Bà Anh - nạn nhân của tình trạng sản xuất trong khu dân cư . Ảnh: Thiên Chương

Người phụ nữ 54 tuổi này cho rằng tình trạng ô nhiễm mùi đã khiến ngôi nhà của bà chưa bao giờ mở cửa trừ khi phải đi rra vào. Dù là nhà mặt tiền đường nhưng chẳng bao giờ bán hoặc cho thuê mặt bằng được vì khách đến xem đều ngại.

Bức xúc, bà Anh đâm đơn kiện đến cơ quan các cấp. Song tất cả phản hồi từ chính quyền địa phương cũng như các kết quả đo đạc chỉ số ô nhiễm sau đó đều kết luận, cơ sở bánh mì kia không vi phạm.

Gia đình ông Xuyền, bà Hà và hàng trăm hộ dân khác ở các tuyến đường Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) lại phải hết năm này đến năm khác chịu cảnh ngửi mùi thuốc Đông y. Đây là khu phố chuyên kinh doanh thuốc Bắc tại TP HCM.

"Khách vãng lai đi qua khen khu phố có mùi thơm, nhưng là người sống tại đây, suốt ngày phải ngửi cái mùi ngây ngây của thuốc, chúng tôi thực sự không chịu nổi", ông Xuyền than.

Còn theo bà Hà, dù nhà đã làm cửa kín đóng bít bùng song gia đình bà chưa bao giờ được thưởng thức một bữa ăn nào mà thức ăn có nguyên mùi của nó. "Ăn cơm nghe mùi thuốc Bắc, cả những loại thức ăn nặng mùi sầu riêng, cam, quýt cũng nghe mùi thuốc. Tôi nhiều lần rao bán nhà nhưng khách đến ngửi mùi xong thì đi luôn", bà Hà nói.

Cũng là mùi nhưng các hộ dân ở Bình Thạnh, quận 12, Hóc Môn lại phải quanh năm dùng cơm trong không khí thoang thoảng mùi phân lợn. Nguyên nhân là nhiều gia đình lập trang trại chăn nuôi ngay trong xóm nhỏ. Ví như tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, các nhà dù đã đóng cửa nhưng vẫn không thoát mùi hôi nồng nặc.

Không bị ảnh hưởng bởi "mùi hàng xóm", anh Nguyễn Văn Tịnh cùng nhiều người dân ở khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, lại than phiền về nạn bụi do các cơ sở in ấn, giặt tẩy ở khu vực này gây nên.

"Mỗi ngày tôi phải quét nhà đến hàng chục lần. Vậy mà cứ sau 1-2 tiếng đồng hồ, bụi lại bám đen ngòm vào bàn ghế. Để tránh bụi, quần áo giặt xong phải phơi luôn trong nhà. Cơm dọn ra phải ăn nhanh nếu không muốn bị bám bụi", anh chia sẻ.

Cũng tại khu vực này, nhiều gia đình đã rao bán nhà. Nhưng hầu hết người đến xem nhà xong đều không quay lại.

Cơ sở sản xuất bánh mì đặt lò nướng cạnh vách nhà hàng xóm. Ảnh: Thiên Chương

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ tịch Hội Luật gia TP HCM cho rằng, người có hành vi vi phạm pháp luật môi trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên trong thực tế, tình trạng kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư vẫn còn tồn tại.

Ông Hậu cho biết, các quy định của pháp luật về khoảng cách an toàn môi trường của các hộ sản xuất đối với khu dân cư đã có. Song các quy định trên chưa được thực hiện triệt để.

Bên cạnh đó, theo luật sư Hậu, việc thưa kiện của những hộ bị ô nhiễm thường ít được giải quyết như mong muốn. Các hộ gây ô nhiễm có bị xử phạt thì mức phạt vẫn chưa đủ tính răn đe.

Theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP HCM, việc xuất hiện các cơ sở sản xuất trong khu dân cư vốn mang tính đặc thù xã hội. Tuy nhiên "chấp nhận mô hình này không có nghĩa là chấp nhận những hậu quả về môi trường gây nên".

Để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, ông Ninh cho rằng cần di dời triệt để các hộ sản xuất thải ra chất gây ô nhiễm ở dạng chất đặc, chất lỏng và chất khí. Kế đến là các hộ gây tiếng ồn và rung chấn quá ngưỡng. Cuối cùng là những hộ sản xuất xả khói bụi.

Thiên Chương