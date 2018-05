Thầy Thanh đặt tên tất cả cháu gái là Nhi, riêng cháu trai là Khánh Chung. 5 cháu học tiểu học, 2 cháu học mầm non. Các con gọi thầy là mẹ. Em bé nhất tên là Ngọc Nhi, đang vui chơi trong lớp tại trường mầm non Sơn Ca, thị xã Sơn Tây. Bé rất ngoan và thông minh, thường nói những câu rất 'bà cụ non'.