Cô và anh cùng làm việc trong một công ty viễn thông tại quận 10. Khi đó, Loan vừa mới ra trường và là cô nhân viên mới toanh, còn anh đã làm bố của 2 đứa con và có một chân đứng khá vững trong công ty.

Ban đầu, vì anh hay giúp đỡ cô trong công việc nên hai người thân nhau, tâm sự chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhiều người đồng nghiệp hay trêu đùa gán ghép cô và anh với nhau nhưng cả hai đều không bận tâm suy nghĩ về những gì họ nói, vì mỗi người hiểu rõ đó là tình đồng nghiệp trong sáng.

Sự cô đơn, tủi thân của người thứ ba trong ngày lễ. Ảnh: Blogviet

Rồi chuyện cô sợ nhất cũng xảy ra. Sau một thời gian, hai người đã vượt qua giới hạn đồng nghiệp và yêu nhau như chưa từng được yêu. Mặc cho bạn bè khuyên can sẽ thiệt thòi, là khổ và có tội với cả một gia đình... nhưng Loan vẫn không sao cắt được anh.

Để rồi, trong đợt lễ này, anh thì vui vẻ với gia đình trong chuyến du lịch dài ngày ở Vũng Tàu, trong khi cô hàng ngày chỉ biết thui thủi ở phòng trọ một mình.

"Nhiều hôm gục đầu trên bàn phím máy tính, em đã khóc khi nghe bài hát 'người thứ ba', và em cũng không thể lý giải sao mình yêu anh nhiều đến thế, dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất của một người con gái, để rồi phải cô độc như thế này", cô lặng lẽ nói.

Trong khi đó, Hà My, một sinh viên năm cuối của trường đại học lớn tại TP HCM cho rằng, ai cũng muốn được hạnh phúc, nhưng đôi khi cuộc sống bắt mình phải lựa chọn, rẽ sang một hướng đi khác không như mình mong muốn.

Cô cho biết yêu anh (đã có vợ) và sẽ chấp nhận tất cả những thiệt thòi, cái nhìn khinh miệt và lời lẽ độc địa của miệng đời. Cô không hề trách người tình, chỉ trách mình trót trao trái tim nhầm chỗ.

Hà My cho biết, sự trái ngang của mối tình vụng trộm này bắt nguồn vào giữa tháng 5 năm 2010, khi mới học năm thứ 3 đại học. Cô gặp anh ở công ty cô được nhận vào thực tập. Nhìn anh trẻ hơn so với tuổi nhiều, ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh đã làm hút hồn cô gái trẻ. Những dòng tin nhắn, những buổi cà phê cứ tiếp nối ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Thế là tình yêu của cô đã nảy sinh từ lúc nào không biết. Nhưng rồi, những ảo tưởng, hy vọng chợt vỡ òa khi My nghe tin anh đã có gia đình nề nếp, cùng vợ và hai bé trai ngoan ngoãn.

"Em gặp anh, như một trò đùa của định mệnh. Em không ngờ rằng mình là người thứ ba, yêu anh chân thành, tha thiết đến như vậy. Nếu đó là tình yêu đơn phương, có lẽ em sẽ cố quên anh đi, nhưng không… anh và em đã yêu nhau", cô gái trẻ tự biện hộ.

Cũng kể từ đó, mối tình vụng trộm cứ lớn dần, nhưng vẫn chỉ là những khoảnh khắc "lén lút" sau giờ làm việc ngắn ngủi. Còn trong những dịp nghỉ lễ, cô chỉ là một kẻ thừa thãi, phải chịu đựng sự cô đơn, tủi thân dằn vặt thật ghê gớm. "Các bạn khác cùng trang lứa được người yêu đưa đi chơi, còn mình lủi thủi một mình chẳng biết làm gì vì gia đình ở xa, bạn bè ai cũng có cặp nên không thể chơi chung", My nói.

Thế là cô gái tìm đến với men rượu để giải sầu. Vì những ngày này, cô nhớ người yêu và muốn gặp anh biết nhường nào nhưng cô không dám liên lạc. Trong khí đó, anh cũng đang bận quây quần bên vợ con nên cả ngày không một tin nhắn hay điện thoại.

Càng buồn, My một mình vào quán bar, vũ trường và uống đến say để cố quên đi sự trống trải, cô đơn. Thế nhưng càng say, cô lại thấy mình càng tỉnh. Đến khi tỉnh lại thực sự, cô cảm thấy lòng nhói buốt, cố gắng để không khóc mà nước mắt cứ thi nhau trào ra trên khóe mắt, tự chua xót cho thân phận mình - thân phận của một người thứ ba. Tuy nhiên, My vẫn cho biết, cô chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nghe giọng anh, thế là đủ, dẫu biết mình đang đi trên con đường sai trái và có lỗi với gia đình anh.

"Nhưng xin hãy hiểu cho tôi tình yêu không có tội. Tôi không thể làm theo cái đầu mách bảo được mà con tim của tôi đã chọn. Giọt nước mắt trong nụ cười, niềm vui tìm trong nỗi đau, đau lắm đấy, thiệt thòi là thế nhưng tôi không đủ can đảm để rời xa anh", My chua chát nói.

Trường hợp của Hằng, nhân viên văn phòng tại quận 3 cũng tương tự. Cô trót yêu người đàn ông đã có vợ, đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu. Những ngày nghỉ lễ là nỗi đau giằng xé nhất của cô nhưng cô luôn cố gắng để không biến mình thành một kẻ thứ ba. Cô cho biết, trong những ngày lễ này, dù anh định dối vợ đi công tác để đến với người tình, nhưng Hằng đã khuyên anh hãy về nhà và dành thời gian trọn vẹn ngày lễ cho gia đình. Song mỗi đêm nước mắt cô lặng lẽ chảy dài một mình...

Theo một chuyên gia tâm lý tổng đài 1088 TP HCM, trên thực tế chuyện ba người lúc nào cũng có nước mắt và tệ hơn là máu. Người trong cuộc ai cũng đau khổ với tình tay ba cả. Nhiều người sẽ trách móc người thứ ba đã giật chồng/vợ người khác, song chuyên gia này cho rằng khách quan mà nói thì người thứ ba cũng phải mang một nỗi khổ tâm không kém gì hai người còn lại.

"Yêu mà cũng chẳng phải là yêu, nhất là trong những ngày lễ càng thấy rõ. Hơn nữa, họ luôn phải day dứt lương tâm vì phải gánh lấy những lời nhục mạ. Đấu tranh hay nhường nhịn? Lúc nào câu hỏi ấy cũng ám ảnh họ", ông chia sẻ.

Vị chuyên gia này cũng khuyên rằng, nếu những ai đã lỡ vướng vào các cuộc tình tay ba, nhất là các cô gái trẻ, nếu có thể hãy dùng lý trí của mình để đè bẹp đi sự "ham muốn của tình cảm" nhằm thoát khỏi mối tình vụng trộm. "Phía trước, đang có nhiều chàng trai trẻ, đẹp độc thân chờ đợi các bạn. Khi đó, hạnh phúc thật sự sẽ đến", ông nói.

