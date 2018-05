Tình dục khác biệt giữa nam và nữ / Tình dục trong ngày 'đèn đỏ'

Nhóm nghiên cứu đến từ Hà Lan ghi nhận những phụ nữ hài lòng về làn da của mình cho biết cảm thấy hứng thú và thỏa mãn hơn trong đời sống tình dục. Họ cũng cho biết âm đạo tiết ra nhiều chất nhờn hơn sẽ khiến cho quan hệ tình dục đạt nhiều khoái cảm. Các ghi nhận khác liên quan đến cảm giác lên đỉnh, nhu cầu tình dục ở nhóm phụ nữ này cũng cao hơn.

Ảnh minh họa: Men’s Health.

Thạc sĩ Femke van den Brink, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Suy nghĩ tiêu cực về hình ảnh và sắc đẹp bản thân có ảnh hưởng trực tiếp lên đáp ứng tình dục, cụ thể là sẽ gây cảm giác đau đớn hay những trải nghiệm không hay”. Ông cũng nhấn mạnh, khoái cảm ở nữ giới liên quan mật thiết đến ý nghĩa của hành vi chăn gối (mối liên quan với tình yêu chẳng hạn), chuẩn mực đạo đức và những mong đợi xã hội hơn là những đáp ứng sinh lý đơn thuần.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp. Việc làm đẹp của phụ nữ không chỉ là trách nhiệm của chính họ mà nam giới cũng được mời gọi hãy tô thêm lên sắc đẹp của vợ (hoặc bạn gái) bằng những lời khen chân thành nhất. Đây chính là là đúc kết của nghiên cứu, bằng việc chỉ ra rằng phụ nữ cảm nhận họ đẹp sẽ hạnh phúc hơn khi yêu, và với đa số phụ nữ, người đàn ông mà họ yêu luôn chiếm giữ một phần rất lớn trong tâm hồn họ.

Một khảo sát khác trên 1.300 phụ nữ của tạp chí Men’s Health ghi nhận có 75% số chị em tham gia khảo sát chia sẻ rằng họ đạt được sự tự tin nhờ vào bạn trai hoặc chồng của mình qua những lời “mật ngọt, tán thưởng”. Điều đó khiến họ không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà còn tăng thêm hưng phấn và khoái cảm tình dục. Nhận định của kháo sát này góp phần củng cố quan điểm "phụ nữ yêu bằng tai" với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ “yêu”.

Thạc sĩ Helen Fisher, tác giả của cuốn Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love chia sẻ một bí quyết tương tự trong cuốn sách rằng: Hãy khen ngợi bạn gái của mình bên ngoài phòng ngủ, nhất là ở những phần cơ thể mà cô ấy cảm thấy không hài lòng, bao gồm cả mông, đùi, vòng eo hay bất kỳ chi tiết nào khác. Một lời khen vào những lúc ít nhạy cảm, bên ngoài căn phòng ngủ, càng cho thấy sự chân thành của nó. Hay một lời khen vào những lúc tinh tế nhất: khi mới ngủ dậy, chưa trang điểm và tóc tai rối bời chẳng hạn.

Một thời điểm khen lý tưởng khác là ngay sau khi quan hệ tình dục. Nếu cô gái cảm thấy chàng trai của mình vẫn thích ngắm mình, vẫn nghĩ mình rất bốc lửa, cả khi lớp son phấn đã nhòe, đầu tóc rối bời, thì đó có thể là điểm cộng đáng kể cho lời khen. "Do đó hỡi các quý ông, xin đừng tiếc lời khen ngợi phái đẹp, bởi chính họ đang làm đẹp cho đời", lời khuyên từ nhóm nghiên cứu.

Thúy Ngọc