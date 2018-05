Không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo và thường phải đối mặt với những vấn đề khá giống nhau. Nhưng may mắn là những vấn đề này đều có thể giải quyết và sẽ không phải là vĩnh viễn. Dưới đây là những trục trặc thường gặp trong các cuộc hôn nhân, đưa ra trên Askmen. Tần suất quan hệ Quan hệ không đều đặn là vấn đề thường gặp nhất. Có những giai đoạn vợ chồng vì nhiều lý do mà tạm thời "chay tịnh": có thể do giận nhau, làm việc mệt mỏi, kiệt sức, căng thẳng, mới sinh con, đang có bệnh… Nhưng sự thật là chính tình dục lại là cách tuyệt vời để giảm căng thẳng. Thiếu tình dục sẽ gia tăng căng thẳng và khiến vấn đề xấu thêm. Để làm tăng hứng thú, hai bạn hãy cố gắng loại bỏ căng thẳng trong cuộc sống, ít nhất là khi về đến nhà hãy nhắc mình gác lại những chuyện ở cơ quan, chuyện ngoài xã hội. Căng thẳng thường chi phối phụ nữ rất nhiều. Các ông chồng hãy giúp vợ mình rửa bát, cọ phòng vệ sinh và đưa con sang cho ông bà trông. Một ngôi nhà sạch sẽ và yên tĩnh sẽ đem lại hiệu quả lớn đối với vợ bạn. Phân công nhiệm vụ Giờ đây chúng ta không còn phân chia công việc của đàn ông và của phụ nữ một cách rõ ràng nữa. Đàn ông cũng có thể là bếp trưởng và là chủ cửa hiệu giặt là. Chồng và vợ đều có thể đổi vai cho nhau, cả hai đều có thể làm việc nhà khi cần thiết và vì thế hai người có thể đùn đẩy công việc cho nhau. Nhưng đừng để một bên phải làm quá nhiều việc. Hãy cùng nhau chia sẻ. Hãy thương lượng: Nếu bạn ghét giặt rồi là quần áo, hãy để vợ làm, và đổi lại bạn sẽ cọ rửa phòng tắm. Vợ ngày càng mũm mĩm Đây là vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau khi kết hôn. Phụ nữ dần mất đi động lực giữ gìn vóc dáng. Cũng có thể do người bị xổ sau khi sinh. Có nhiều lý do, nhiều lời giải thích, nhưng nếu thân hình xồ xề của vợ đang dần giết chết hứng thú của bạn… Hãy tập thể dục cùng nhau: đạp xe, chạy bộ, bơi lội... Và trước khi động viên cô ấy giảm cân, bạn cũng cần nhìn lại mình một cách nghiêm khắc, bạn có đang nuôi bụng bia không? Chưa muốn sinh con Đôi lứa đều hiểu rằng con cái là kết quả cần phải có của hôn nhân. Đây là một trong những quyết định lớn nhất, quan trọng nhất đối với vợ chồng, vì vậy một chút lưỡng lự, bất đồng về thời điểm sinh con cũng là dễ hiểu. Nhưng nhiều khi việc nhất quyết trì hoãn sinh con gây ra nhiều căng thẳng cho hôn nhân. Các ông chồng thường là người muốn trì hoãn sinh con, các bà vợ hãy thực hiện một vài phép tính đơn giản để thuyết phục họ. Nếu để ba, bốn năm nữa mới sinh, vậy hai vợ chồng sẽ bao nhiêu tuổi khi con tốt nghiệp cấp ba, tốt nghiệp đại học? Khả năng sinh con, điều kiện sức khỏe và độ tuổi sinh sản có còn thích hợp không? Hãy từ tốn và nhẹ nhàng thuyết phục, các bà vợ sẽ dễ dàng nhận được sự cảm thông từ chồng. Khác biệt trong cách làm cha mẹ Một khi sinh con, bạn sẽ có ít nhất 18 năm với tất cả những cảm xúc: vui, buồn, tin tưởng, bất an, hi vọng, thất vọng... Khi con còn nhỏ, chúng làm rơi vãi đồ ăn khắp nhà, làm đổ vỡ đồ đạc và giấu đi những thứ chúng thích để làm "kho báu" khiến bố mẹ tìm đứt hơi. Bố mẹ phải quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của con, nịnh nọt rồi dọa dẫm để con chịu ăn rau, chịu đứng yên để mặc quần áo. Vậy bạn muốn trở thành một người cha thế nào? Vui vẻ, dễ chịu, hài hước hay chỉ biết nói "Chờ mẹ nó về!"? Hãy tin rằng tình yêu thương mà hai bạn dành cho con sẽ khiến các con lớn lên ngoan ngoãn và rồi mọi rắc rối đau đầu cũng sẽ qua đi. Hai bạn cần thống nhất về cách nuôi dạy con, những quy tắc, chuẩn mực đề ra cho con và hình phạt thích hợp khi con vi phạm. Hiếm muộn Một trong những vấn đề nan giải nhất trong hôn nhân là hiếm muộn con cái. Việc này có thể làm trật đường ray, làm thay đổi kế hoạch tương lai của đôi lứa. Nhưng chuyện này chẳng phải lỗi của ai. Không giống như chia nhau việc nhà hay duy trì tần suất quan hệ, những thay đổi hành vi không giúp cải thiện tình hình. Khi phải đối mặt với vấn đề này, hai người nên cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch, tìm biện pháp phù hợp, và động viên nhau cùng cố gắng thực hiện. Y học ngày nay rất phát triển và đem lại nhiều điều kỳ diệu. Đồng thời, cả hai cũng cần chuẩn bị tâm lý trước nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Gia đình bên vợ - Gia đình bên chồng Vợ bực mẹ chồng tò mò, chồng ghét em vợ hay táy máy. Có thể nói hai bên gia đình sẽ có lúc đem lại căng thẳng cho mối quan hệ vợ chồng. Rất dễ để người này chỉ ra điểm không hay trong gia đình người kia, nhưng để thấy những điều khó chịu mà gia đình mình gây ra cho vợ (chồng) mình thì rất khó. Bạn nghĩ gia đình mình thật nề nếp còn gia đình cô ấy thì lộn xộn, nhưng trong suy nghĩ của vợ, cô ấy cũng có thể nghĩ rằng gia đình bạn thật nhàm tẻ và chán ngấy. Như vậy, các bạn vô tình để mất niềm vui được có thêm một gia đình mới với phong cách khác biệt. Hãy tôn trọng gia đình của vợ/chồng và ngược lại, gia đình bạn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ bạn đời của bạn. Đau đầu vì nhà cửa Kết hôn nghĩa là phải có một không gian riêng cho đôi vợ chồng mới, và rất nhiều vấn đề nảy sinh từ việc này. Nhà cửa, đất đai bây giờ rất đắt đỏ. Ngoài việc lo chi trả số tiền trả góp hàng tháng, bạn còn phải mua sắm đồ đạc, tu sửa, trang trí những chỗ cần thiết. Liệu hai vợ chồng mới cưới có đủ khả năng chi trả cho ngần ấy thứ? Đừng đặt gánh nặng lên vai mình với món nợ khổng lồ và biến hôn nhân trở thành cơn ác mộng, như vậy sẽ rất dễ đi tới đổ vỡ. Căng thẳng vì kinh tế Hóa đơn hàng tháng, tiền sữa, tiền học cho con, đám cưới, đám ma, thăm nom ông bà nội ngoại… Tiền bạc là vấn đề hai bạn phải suy nghĩ và đau đầu nhất, thậm chí có khi cãi nhau cũng vì tiền. Hãy cùng nhau bàn bạc, lên kế hoạch chi tiêu hợp lý. Hãy thẳng thắn và trung thực về các khoản chi của mình và thực hiện một chính sách rõ ràng về tiền bạc để không mất đi niềm tin trong nhau. Sự nhàm chán Mỗi giây phút qua đi trong đời, bạn đều ở bên một người, điều này có lúc khiến cả hai thêm gắn bó, thân thương, có lúc lại nghẹt thở, chán ngấy. Điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là những lối mòn của sự nhàm chán. Người ta thường nghĩ hôn nhân khiến hai người trở nên nhạt nhẽo trong nhau, đó là điều không thể nào tránh được. Nhưng không phải vậy. Bạn có thể thêm những màu sắc tươi mới vào cuộc sống gia đình với những thói quen mới, sở thích mới, du lịch ở những địa danh mới và đặc biệt, thử những trải nghiệm mới khi "yêu". Hồ Bích Ngọc