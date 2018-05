Ảnh minh họa: Beauty.

Bước qua tuổi 40, da mí mắt trên của chị Thư bị chùng dần xuống khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, già nua hơn. Cũng vì thế chị quyết định đầu tư hơn 3 triệu đồng để đi "đại tu" mắt. Nghe nói đây là phẫu thuật đơn giản, không mất thời gian nên chị không đến bệnh viện mà tìm đến một thẩm mỹ viện tư nhân cho nhanh.

Thế nhưng không hiểu sao sau một thời gian, khi nhắm mắt chị thấy hai bờ mi trên và mi dưới không khớp nhau. Chị đã quay lại cơ sở thẩm mỹ để sửa lại đến 2 lần nhưng hiện tượng này vẫn không mấy được cải thiện. Cuối cùng chị đành đến Bệnh viện 108.

"Cứ tưởng chỉ cắt một ít da thừa ở mắt là xong, không ngờ sửa đi sửa lại đến mấy lần mới được", chị Thu buồn bã nói.

Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, hở khe mi, mắt nhắm không kín là một trong những rủi ro có thể xảy ra trong phẫu thuật mí mắt. Như trường hợp của chị Thư là cơ bị co kéo do sẹo, cần phải mổ giải phóng sẹo.

Mắt là vùng có biểu hiện lão hóa sớm nhất trên khuôn mặt. Mí trên chùng dần rũ xuống, còn túi mỡ mí dưới mọng thêm khiến nhiều chị em trông già hơn. Không chỉ các chị em khi có tuổi mới có nhu cầu làm đẹp mắt, có nhiều bạn là học sinh, sinh viên cũng đi sửa mí mắt, tạo mắt hai mí... Đây là những phẫu thuật đơn giản song cũng không tránh khỏi sơ suất.

"Những rủi ro hay gặp là sẹo quá lồi, nếp mi bị co rút trở nên cứng, không được mềm hay mi mắt to và dày, kém thẩm mỹ; hở mi mắt do bác sĩ cắt nhiều da quá hoặc sẹo bị co kéo... Bác sĩ có kinh nghiệm thì ít gặp những sự cố này", tiến sĩ Thọ nói.

Theo tiến sĩ Thọ, hiện tượng bị co rút mi có thể do phản ứng của cơ thể, còn mi mắt quá to thì thường là do kỹ thuật hoặc quan niệm về cái đẹp của bệnh nhân và bác sĩ khác nhau. Bệnh nhân khi đi làm đẹp thì cứ nói bác sĩ "làm mí mắt cho thật to, thế mới xinh". Vấn đề ở đây là mí mắt to nhưng phải hợp với khuôn mặt. Trong trường hợp này, phẫu thuật viên phải tư vấn để bệnh nhân hiểu, làm đẹp theo thẩm mỹ chuẩn.

Ngoài ra, một điều lưu ý là với những người có cơ địa sẹo lồi cần cân nhắc trước khi áp dụng các kỹ thuật làm đẹp sử dụng phẫu thuật, trong đó có tạo hình mí mắt. Lý do, có người bị một vết xước sau thời gian sẽ lành, nhưng có người thành sẹo lồi là do cơ địa.

Tùy từng nguyên nhân mà các bác sĩ có cách khắc phục khác nhau. Nếu hở mi do thiếu da thì bù da. Nếu có rút cơ, cơ bị co kéo do sẹo thì mổ giải phóng sẹo co kéo...

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi đi làm bất kỳ phẫu thuật thẩm mỹ nào, dù chỉ là tạo mắt hai mí hay sửa lại góc hàm mặt, thì bệnh nhân đều cần tìm hiểu kỹ bác sĩ sẽ làm gì và có thể xảy ra những biến chứng gì sau mổ. Những người có thành mạch yếu, máu khó đông thì nên không nên phẫu thuật vì nguy hiểm, máu chảy khó cầm. Ngoài ra nên chọn các cơ sở uy tín để làm vì liên quan đến vấn đề gây mê, vô trùng, máy móc, kỹ thuật...

