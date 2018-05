Dấu hiệu nhận biết chàng thô lỗ / Có nên cưới anh chàng vô tâm?

Sẽ rất đau lòng nếu bạn biết được những điều "đen tối" này của đàn ông, nhưng đó là sự thật đã được kiểm chứng.

Nhiều đàn ông đến với phụ nữ chỉ vì sex

Đây không phải bí mật quá ghê gớm bởi sự thật đàn ông có thể làm tình với những phụ nữ mà họ không hề có tình cảm. Đàn ông không muốn bước vào các mối quan hệ mà không có "chuyện ấy". Nếu họ đang có nhu cầu, họ sẵn sàng cặp với bất cứ người phụ nữ nào có thể đáp ứng ham muốn tình dục của họ.



Nếu hầu hết "chuyện ấy" của phụ nữ phải liên quan mật thiết tới chuyện tình cảm thì đàn ông có thể "lên giường" với phụ nữ vì nhiều lý do khác nhau như: để đáp ứng nhu cầu thể xác, khỏa lấp nỗi cô đơn hay thậm chí chỉ thỏa mãn cái tôi của họ.

Đàn ông sẵn sàng đi với bất cứ người phụ nữ nào có thể đáp ứng ham muốn tình dục của họ. Ảnh minh họa: TTVN.

Thực ra đàn ông đều biết phân biệt rạch ròi tình yêu và mối quan hệ chỉ có tình dục. Chỉ có điều với cả người yêu và không yêu thì đàn ông đều muốn được "lên giường". Trong quan niệm của họ, mối quan hệ tốt đẹp không phải là mối tình lãng mạn như mơ mà thiếu "chuyện ấy".



Nếu bạn từng có cảm giác về một người đàn ông nào đó đến với mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể xác thì không còn lăn tăn gì nữa, cảm giác của bạn khá đúng đấy.



Bởi lẽ, khi người đàn ông yêu bạn, anh sẽ tìm mọi cách để chứng minh cho bạn thấy anh ấy quan tâm đến bạn thế nào và bạn có vị trí quan trọng trong trái tim anh ra sao.

Còn khi thấy chàng chỉ đến với mình vì muốn sex mà chẳng có hành động quan tâm nào thì đã đến lúc bạn nên nghĩ ngay đến việc chấm dứt mối quan hệ này. Trừ khi bạn cũng đang tìm kiếm một cuộc phiêu lưu tình dục. Khi chàng nói "Anh chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm", điều đó có nghĩa "Anh không yêu em" Ngay lần đầu tiên hẹn hò, đa số đàn ông đều có cảm nhận khá chính xác về người con gái có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương hay trở thành người vợ tương lai của anh ta hay không.



Khi một người đàn ông nói với bạn, anh ta chưa sẵn sàng để yêu/kết hôn thì đó chỉ là cách từ chối khéo léo của anh ta mà thôi. Đừng dại dột mà đợi đến một ngày anh ấy thay đổi và đồng ý yêu/kết hôn với bạn. Bởi vì, đó chỉ là cách nói phổ biến của đàn ông để tránh làm tổn thương bạn thôi.



Đàn ông ý thức rõ ràng về mối quan hệ nghiêm túc và kiểu quan hệ chơi bời. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ với một cô gái mà anh ta không thích. Anh ta sẽ vẫn duy trì mối quan hệ này cho đến khi tìm được một người con gái thực sự phù hợp với mình và có "tương lai" để đi đến mối quan hệ nghiêm túc hơn. Đàn ông phán xét phụ nữ qua các thuộc tính bề ngoài Nếu hỏi một người đàn ông về ấn tượng đầu tiên bạn đã để lại trong anh ta thế nào, sẽ không có gì bất ngờ khi điều anh ta nói ra chẳng liên quan gì đến tính cách của bạn. Vì trước khi nhận xét về nhân phẩm, cá tính của bạn, anh ta sẽ nói suy nghĩ của mình về gương mặt/nụ cười/dáng đi... của bạn.



Vì vậy, nếu lỡ ăn nói, hành động hớ hênh trước mặt người đàn ông mà bạn thích thì bạn không nên vội lo lắng. Bởi sẽ có hàng ngàn cơ hội khác để bạn gây ấn tượng với anh ta bằng diện mạo của mình.



Bạn không có vóc dáng của một siêu mẫu hay gương mặt của một hoa hậu, đừng lo ngại về điều đó. Để chiếm được tình cảm của người đàn ông bạn thích, chỉ cần thu hút sự chú ý của anh ta về phía bạn. Đàn ông sẵn sàng lừa dối người phụ nữ họ yêu, nhất là về chuyện tình dục Sẽ hơi quá nếu quy chụp tất cả đàn ông đều lừa dối. Nhưng hầu hết phái mạnh đều ít nhất một lần có suy nghĩ về chuyện này bởi một lý do duy nhất, đó là tình dục.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc họ lừa dối, thậm chí đó là bản chất của một số người. Nhưng ngay cả trong những mối quan hệ lành mạnh thì chuyện lừa dối của đàn ông vẫn có thể xảy ra.



Lừa dối không có nghĩa là anh ấy không còn yêu bạn nữa. Đó chỉ là cách để đáp ứng ham muốn tình dục lớn lao của anh ấy mà thôi.

Trên thực tế, nhiều người đàn ông đã có được người phụ nữ xinh đẹp đi bên mình. Và "chuyện ấy" giữa hai người cũng rất thỏa mãn, nhưng họ vẫn không ngừng tưởng tượng về một phụ nữ khác. Rồi có người từ tưởng tượng đã trở thành hành động thực tế. Đây là xu hướng tự nhiên trong bản chất tính cách của người đàn ông.



Thật khó để khẳng định một người đàn ông luôn yêu bạn sau khi anh ta đã lên giường với một người phụ nữ khác. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật đã xảy ra với rất nhiều người đàn ông.



Nếu một ngày nào đó, bạn phát hiện ra chồng/người yêu đang dan díu với một cô nàng thua kém mình về mọi mặt. Đừng dằn vặt hay băn khoăn tại sao anh lại hành động như thế. Đơn giản chỉ bởi đàn ông luôn thích "cảm giác" lạ.

Đàn ông không thích kết hôn

Bất cứ người đàn ông nào cũng luôn lo lắng khi nghĩ đến việc sẽ phải chung sống cùng một người khác, kể cả đó là người anh ta say mê. Nỗi sợ về mất tự do, về việc phải chịu trách nhiệm với gia đình, với vợ con... khiến đàn ông không nghĩ hôn nhân sẽ hấp dẫn, thú vị.



Hầu hết đàn ông quyết định kết hôn không phải vì họ muốn, mà là họ cảm thấy đã đến lúc cần. Một phần vì chuẩn mực xã hội, tất cả nam nữ đều phải có gia đình, phải kết hôn để sinh con đẻ cái; một phần vì người phụ nữ mà họ yêu muốn thế.



Thêm vào đó, cánh mày râu biết phụ nữ mong muốn kết hôn để cảm thấy được yêu thương và an toàn. Do đó nếu không cưới, họ có thể mất người mình yêu... Vì tất cả những lý do này, đàn ông mới chấp nhận bước vào hôn nhân, dù thực lòng họ chẳng muốn chút nào.

Theo TTVN