Trên DailyMail, chuyên gia khoa học Michael Hanlon cảnh báo về những nguy hiểm ẩn giấu trong bếp nhà bạn, bên cạnh chiếc giẻ rửa bát - 'sát thủ' được đánh giá mức nguy hiểm là 4/5: Thức ăn thừa (độ nguy hiểm 4/5) Một nguyên tắc mà ai cũng cần biết: thức ăn tươi đã nấu chín chỉ có thể hâm nóng lại một lần. Nếu bạn có một nồi thịt hầm, bạn có thể hâm lại nó ngày hôm sau, nhưng nếu vẫn còn thừa lại một ít, thì phần đó không nên hâm lại nữa. Tương tự, đừng bao giờ cất lại phần kem đã tan chảy lên tủ đá. Khi nó đã tan ra và ấm lên, kem sẽ là môi trường lý tưởng cho các loài vi khuẩn, gồm cả salmonella. Nói chung, tất cả các thực phẩm đông lạnh, khi đã rã đông, nên được nấu và dùng ngay, và không cất lại ngăn đá nữa. Bao gói thực phẩm (nguy hiểm 1/5) Các hóa chất độc hại (như các hóa chất dạng hoóc môn oestrogen, Bisphenol-A, PCBs...) trong nhiều loại nilon hoặc nhựa quen dùng để bao gói thực phẩm có thể thôi nhiễm ra thức ăn, gây mất cân bằng giới tính hoặc gây bệnh. Lò vi sóng (nguy hiểm 3/5) Việc sử dụng hợp lý và những chiếc lò an toàn thì không gây nguy hiểm gì cho người sử dụng. Nhưng cũng có những người bị thương do cốc cà phê nổ hoặc trứng nổ trong lò. Các vật đóng kín, vật kim loại cũng không nên đưa vào lò vi sóng, vì có thể gây nổ vỡ. Lò nướng (nguy hiểm 5/5) Vài trăm người trên thế giới mỗi năm tử vong vì những chiếc lò nướng bánh, so với chỉ có 8-9 người chết vì cá mập. Lò nướng bánh cực kỳ nguy hiểm vì chúng chứa các phụ tùng điện lộ thiên, và cách mà chúng vận hành thường gây ra những tai nạn nghiêm trọng, chủ yếu là do sốc điện khi dùng thìa kim loại lật bánh. Tủ lạnh (nguy hiểm 2/5) Chất đồ quá nhiều vào tủ lạnh làm tăng nguy cơ thôi nhiễm vi khuẩn vào thức ăn chín. Ngoài ra, thức ăn bị hỏng, ôi thiu, khi để vào tủ lạnh cũng khó nhận ra. Hãy nhớ thời gian đã bỏ thức ăn vào tủ lạnh. Tránh chứa thực phẩm trong các túi plastic, vì làm tăng tốc độ phân hủy. Thực phẩm đông lạnh (nguy hiểm 2/5) Chúng ta thường để ý khi thực phẩm trong tủ lạnh đã mất chất, bốc mùi hoặc đổi màu. Nhưng trong tủ lạnh không dễ nhận ra như vậy. Thực phẩm, nhất là thịt, thường bị để trong ngăn đá trong vài tháng trời. Điều này có thể gây nguy hiểm, vì thực chất trong môi trường lạnh như vậy, vi sinh vật vẫn phát triển, dù chậm. Lý tưởng nhất là tủ đá nhà bạn nên giữ ở -18 độ C, hoặc hơn. Bồn rửa bát (nguy hiểm 3/5) Dưới chiếc bồn này có thể tìm thấy đủ loại hóa chất nguy hiểm tiềm năng, từ bột giặt, chất tẩy vệ sinh, dầu bóng, chất tẩy javen và các hóa chất khác... Những thứ này đều nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ. Hãy vứt hết những lọ hóa chất cũ đi, và đừng bao giờ đặt vào vị trí đó những đồ đựng thức ăn kẻo gây nhầm lẫn. Ngoài ra còn có những đồ nguy hiểm khác như các chảo chống dính, chảo rán sâu lòng, các chất tẩy. T. An