Sau đây là những phát hiện thú vị về cậu nhỏ và sự cương cứng của đàn ông có thể bạn chưa biết.

Quan hệ bằng miệng giúp "cậu nhỏ" to hơn

Một nghiên cứu công bố trên trang Womenshealthmag cho thấy nhóm đàn ông quan hệ tình dục bằng miệng có "cậu nhỏ" lớn hơn đáng kể so với những người đàn ông làm "chuyện ấy" bằng trí tưởng tượng hoặc "tự sướng" bằng tay.

Có 3 loại cương cứng

Trong mỗi hoàn cảnh kích thích, đàn ông sẽ có trạng thái cương cứng khác nhau: Cương dương Reflexogenic đến từ tiếp xúc thực tế; cương cứng tâm lý đến từ sự kích thích nghe nhìn hay tưởng tượng; cương cứng trong giấc ngủ đêm xảy đến vào ban đêm. Riêng loại cương thứ hai thường bất định, có thể xảy đến những thời điểm không thích hợp nên đôi khi khiến cánh đàn ông phải "đỏ mặt".

Ảnh: Womenshealthmag.

Hút thuốc và uống rượu ảnh hưởng đến sự cương cứng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông trẻ mà bị rối loạn chức năng cương dương có thể có liên quan đến rượu và hút thuốc. Cắt giảm những chất kích thích này sẽ giúp họ dễ đạt được sự viên mãn hơn trong phòng ngủ.

Ngủ đủ giấc ảnh hưởng tích cực đến sự cương dương

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tình dục, thiếu ngủ còn làm gián đoạn chu kỳ bình thường của sự cương cứng xảy ra trong đêm. Tình trạng thức thâu đêm suốt sáng hoặc ngủ ngáy là dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị rối loạn cương dương. Do đó hãy luôn đảm bảo ngủ đủ giấc để có cuộc sống khỏe mạnh.

Các vấn đề riêng tư

Sự riêng tư trong lúc quan hệ cũng có thể ảnh hưởng đến sự cương cứng. Nếu một người đàn ông phải sống với các bạn cùng phòng, với cha mẹ hoặc vài đứa trẻ trong khi anh ta đang cố làm "chuyện đó", thì sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để cậu nhỏ cương đủ.

Cậu nhỏ nghiêng

Bạn đừng lo lắng nếu "cậu nhỏ" của mình nghiêng một chút khi cương cứng, điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu nó quá nghiêng hoặc gây khó chịu, có thể bạn bị mắc bệnh Peyronie (bệnh cong dương vật), đặc trưng bởi các mô sẹo bên trong cậu nhỏ. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải đi đến gặp bác sĩ tiết niệu để được chẩn đoán và tư vấn cải thiện.

Thủ dâm cũng ảnh hưởng sự cương cứng

Đàn ông không thủ dâm trước khi "lâm trận" vài ngày sẽ dễ điều động được lưu lượng máu nhiều hơn đến cậu nhỏ khi anh ta "xung trận" thực sự. Khi đó sự cương cứng sẽ diễn ra tốt hơn. Đây là khẳng định của chuyên gia trị liệu Ian Kerner, tác giả của cuốn She comes first. Vì vậy, các chàng trai không nên tự sướng nếu muốn "cậu nhỏ" của mình to hơn hơn khi làm tình thực sự.

Đàn ông béo thì cậu nhỏ tí hon

Những người đàn ông béo phì có nồng độ testosterone thấp hơn nhiều so với những người bình thường, điều này ảnh hưởng đến sự cương cứng của cậu nhỏ. Việc duy trì chỉ số trọng lượng cơ thể BMI ổn định là điều tốt nhất cho sự phát triển của "cậu nhỏ".

Bao cao su có thể ảnh hưởng đến sự hưng phấn

Đeo bao cao su có thể ảnh hưởng đến sự hưng phấn nhưng không phải luôn đúng với tất cả mọi người. Một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy một số quý ông gặp vấn đề về cương cứng liên quan đến bao cao su. Những người này có thể cần nhiều thời gian và thêm những kích thích để giữ cho "cờ" được đứng vững.

Đàn ông khó kiểm soát sự cương cứng của mình

Trên thực tế, 30% đàn ông nói rằng họ không hài lòng với khả năng cương cứng của họ. Hầu hết quý ông không thể kiểm soát ham muốn khi bị kích thích mạnh mẽ.

Ngọc Vĩnh (theo Womenshealthmag)