Bạn gái thú nhận vờ yêu / Bạn trai đòi tôi cho mượn tiền mới cưới

Bước sang đầu băm, Đại (Nam Định) dù đã trải qua vài mối tình nhưng vẫn chưa nên duyên với ai. Mới đây, anh quen một nàng 20 tuổi, đang là sinh viên năm 3. Sau vài lần gặp gỡ thì đến ngày sinh nhật nàng, anh quyết định đầu tư tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng với hoa, quà và bánh gato dưới ánh nến lãng mạn… Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt thành của anh, nàng nói rất thật: “Em thích món quà giá trị hơn là hoa và bánh gato, như một chiếc điện thoại chẳng hạn”. Nghĩ nàng sinh viên vô tư, ngay hôm sau anh đã đưa nàng đi chọn quà với suy nghĩ sự ga lăng của anh sẽ khiến nàng sớm bị hạ gục.

Quen nhau được 3 tháng thì tới Giáng sinh, trong đêm đi chơi, nàng nói thẳng là thích chiếc đồng hồ giống đứa bạn cùng lớp (giá tầm 5 triệu) và mong anh có thể mua làm quà Noel. “Nghe xong, mình hơi sốc khi thấy em ‘vòi’ quà thẳng tưng. Mình chỉ cười và nói, 'Làm người yêu anh đi, gì anh cũng chiều'”. Song, đáp lại, nàng chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Đại cho biết thêm, sau vụ đấy, mỗi lần đi chơi, xem phim, hay ăn uống, nàng luôn là người lựa chọn điểm đến (thường là những nơi sang trọng, tốn kém), song cứ nói đến chuyện yêu, nàng lại né tránh hoặc trả lời nước đôi, “anh cứ bình tĩnh, từ từ khoai sẽ nhừ”, hoặc “yêu á, em còn con nít lắm, chưa nghĩ đến chuyện đấy đâu”…

Cách hành xử lấp lửng của đối phương khiến anh Đại ngày càng băn khoăn, không biết lý do nàng đồng ý đi chơi với anh là vì thích hay chỉ đơn giản là muốn lợi dụng túi tiền anh có…

Ảnh minh họa: N.P

Khoảng thời gian đầu tìm hiểu, Linh (22 tuổi, Long Biên, Hà Nội) rất hài lòng với chàng trai đang tán cô. Anh luôn tỏ ra ga lăng, thường dẫn cô đi ăn, chơi ở những nơi "nặng đô". Sợ mang tiếng lợi dụng nên cô cũng thường tìm cách chi trả những phần nhỏ, như mua vé xem phim, đồ uống… Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, khi Linh nhận lời yêu cũng là lúc sự ga lăng, phóng khoáng của anh hoàn toàn biến mất với lý do kinh tế suy thoái, phải chi tiêu eo hẹp hơn trước.

Cũng từ đấy, việc đi chơi của họ giảm hẳn. Hoặc mỗi lần ra ngoài, Linh thường là người trả tiền. Thậm chí, nhiều lần anh chủ động rủ cô đi chơi, ăn uống, nhưng hễ đến lúc thanh toán, anh lại ngồi im không nói gì, hoặc nếu có sẽ là câu: “Anh trả hay em trả”. Mới đầu, cô nghĩ chắc do khó khăn nên anh mới vậy. Song suốt gần một năm sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp tục khiến cô dần cảm thấy mình như đang bị lợi dụng (dù thật lòng cô không hề muốn nghĩ thế).

“Hiện mình rất phân vân, muốn nói rõ tâm tư với anh nhưng không biết nên bắt đầu thế nào. Vì đây là chuyện tế nhị, mình sợ ít nhiều sẽ làm sứt mẻ tình cảm”, cô nói.

Sau khi bị người yêu lợi dụng rồi dứt tình, My (Bắc Giang) phải tìm đến chuyên gia tư vấn để cân bằng lại cảm xúc. Mối tình đầu của My là với anh chàng sinh viên năm tư quê Hà Nam. Biết hoàn cảnh nhà người yêu khó khăn, My thường giúp đỡ bằng cách mua quần áo cho anh, đi ăn thường chủ động trả tiền, đưa xe cho anh dùng để tiện việc đi lại.

Không những thế, hầu hết chi phí in ấn... luận văn tốt nghiệp của anh, cô cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm chính mà không nề hà một câu. "Suốt 2 năm yêu nhau, mình chỉ có suy nghĩ duy nhất, ai có điều kiện hơn thì giúp đỡ người còn lại. Sau này khó khăn qua đi, mọi chuyện sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn!", cô nói.

Tuy nhiên, ngay sau khi người yêu My ra trường, kiếm được việc làm ổn định, lương cao, anh đã "đá" cô và nói thẳng là "tình yêu dành cho nhau đã hết". Nhờ có người bạn thân của anh, cô mới biết được sự thật phũ phàng, hóa ra trước giờ anh chưa hề yêu mà chỉ muốn lợi dụng để được cung phụng về tiền bạc, tiện nghi. Người anh ta yêu và lén lút qua lại là với chị bạn cùng lớp. Sự thật đau lòng khiến My bị stress nặng nề.

Theo chuyên viên tư vấn Phạm Thị Lan, trong tình yêu, khó tránh khỏi việc sử dụng chung tiền bạc hoặc giúp đỡ nhau trong cuộc sống về mặt vật chất. Hơn nữa, bản thân tiền bạc đôi khi cũng là minh chứng cho tình yêu, cho sự tin tưởng của hai người dành cho nhau, đặc biệt là những lúc khó khăn. Người xưa có câu "đồng tiền đi liền với khúc ruột" - chẳng ai dễ dàng đem tiền của mình cho ai đó mà họ mới quen biết hay không tin tưởng, yêu thương.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có tính hai mặt, ngoài những mặt tích cực như trên, có không ít người “mang danh tình yêu” để trục lợi cá nhân, khi đã hết giá trị lợi dụng thì đá không thương tiếc. Hai trường hợp trên có thể xem là ví dụ cho điều đó.

Chuyên viên đưa ra một vài gợi ý dưới đây giúp các bạn tránh bị lợi dụng tiền bạc mà vẫn gìn giữ được tình cảm trong mối quan hệ:

Hãy trao đổi thẳng thắn quan điểm về tiền bạc trước khi tiến tới tình yêu. Qua giai đoạn tìm hiểu, hãy khéo léo đưa ra cách nhìn của mình và thăm dò ý kiến đối phương về chuyện tiền nong. Từ đó, bạn sẽ có cách ứng xử hợp lý trong các vấn đề liên quan tới tài chính.

Trong trường hợp đã yêu, bạn nên lên kế hoạch, bàn bạc và chỉ rõ trách nhiệm của mỗi bên khi liên quan tới vấn đề tài chính. Việc này cũng đồng thời khẳng định được vai trò và sự tôn trọng của hai bên dành cho nhau. Nếu mập mờ sẽ khiến cho một trong hai người xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực về tình cảm.

Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài tư vấn 1088 chia sẻ, khi e ngại đối phương yêu mình với mục đích "moi tiền", bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi có ý định nói ra điều đó với họ. Bởi nếu yêu nhau thật lòng, việc sử dụng tiền bạc của người kia, hay việc muốn món quà này nọ là có thể chấp nhận được. Hay nói cách khác, vật chất lúc này được xem là một phương thức để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương.

Hơn nữa, trước khi phán xét đối phương đang lợi dụng mình về vật chất, bạn hãy lưu ý đến một vài dấu hiệu để biết người đó có yêu bạn thật lòng hay không, như quỹ thời gian người ấy dành cho bạn như thế nào; những cử chỉ quan tâm ân cần dành cho bạn hay người thân của bạn được thể hiện ra sao...

Về cơ bản, khi ai đó yêu bạn thật lòng, họ sẵn sàng dành phần lớn thời gian để được bên bạn, quan tâm chăm sóc bạn. Còn nếu đối phương luôn có hành tung bí ẩn, thường xuyên tắt máy hoặc không nghe điện thoại của bạn, thậm chí còn thường xuyên lấy tiền của bạn để tiêu xài vì mục đích riêng không cho bạn biết, điều đó có nghĩa họ không thật lòng đến với bạn.

Còn trường hợp họ đến với bạn vì tình yêu chân thành, chỉ là điều kiện kinh tế của họ gặp ít nhiều khó khăn, thì việc sử dụng tiền bạc của nhau trong phạm vi cho phép là hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Nguyễn Phượng