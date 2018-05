Ảnh: corbis.

Nhìn chị vợ héo hon, những vết sẹo trên tay, trên ngực chứng tỏ chị bị cào cấu đến chảy máu mới có “chiến tích” như vậy. Sau khi lau những giọt nước mắt, chị kể tiếp: “ảnh đang ngủ bỗng bật dậy, cởi quần áo em ra, cào cấu tứ tung, ôm chặt lấy em không cho chống cự rồi 'hành sự'. Anh 'làm' ghê lắm, rất nhanh và mạnh rồi lăn ra ngủ ngay lập tức. Em phải dậy, lau chùi vết thương, băng bó lại… Sáng hôm sau em hỏi: tại sao anh làm thế? Rồi cho anh xem những thương tích. Anh ngạc nhiên bảo anh đâu có biết gì, mà anh đâu có đánh em rồi vỗ về, chăm sóc. Em nghĩ là anh mê ngủ, làm bậy chút thôi. Nhưng 4 năm nay chuyện cứ xảy ra như thế, em không sống được…", chị lại khóc.

Anh chồng bối rối: “Thú thật với bác sĩ là em không biết, cứ như ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Bình thường em hiền lành, không bao giờ nổi nóng với vợ, kể cả những người xung quanh”. Vợ anh gật đầu xác nhận, trong nước mắt chị mếu máo: “bác sĩ cứu cuộc hôn nhân của chúng em. Em và ảnh thương nhau nhiều lắm…”.

Bác sĩ, chuyên gia tình dục học Lê Thúy Tươi cho biết đây không phải là trường hợp duy nhất bà được nghe về tình trạng này. Qua những cuộc điện thoại tư vấn, bà đã gặp khá nhiều ca "dâm miên", tức là tình dục trong khi ngủ.

"Khi tôi khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm thần thì họ ngại, 'ai lại đi nói chuyện ấy ra, lấy phải người chồng như vậy thì thôi em ráng chịu. Nói ra người ta cười cho'….".

Theo bác sĩ Tươi, “dâm miên” là một dạng đặc biệt của mộng du, tức là hoạt động vô thức trong đêm khuya. Trong giấc ngủ, người bệnh muốn làm tình và có các hoạt động tình dục tự động (cương cứng dương vật, xuất tinh và khoái cảm y như làm tình thật). Đây là rối loạn giấc ngủ liên quan đến hành vi tình dục bất thường. Bệnh gặp ở cả nam và nữ, nhưng phụ nữ ít có hành vi bạo lực hơn. Bệnh có tính gia đình, cha hoặc mẹ mộng du thì con đứa mộng du, đứa khác “dâm miên”.

Điều đáng nói là những người thực hiện "dâm miên" không hề biết gì về hành vi của mình. Họ giao hợp trong tình trạng vô thức, vô cảm. Tuy nhiên khi sinh hoạt tình dục thì thần kinh giao cảm bị kích thích (mạch nhanh, ra mồ hôi, thở nhanh và nhịp thở sâu).

Chúng ta thường ví “ngủ như chết” tức là cơ xương ở trạng thái thư giãn tuyệt đối. Với người “dâm miên” ngược lại, động tác ôm siết chặt hơn và các cử động tình dục mạnh mẽ hơn.

Qua nhiều khảo sát, các bác sĩ tâm thần thấy những người dâm miên thì khi thức luôn có cảm giác sợ hãi, không muốn quan hệ tình dục. Trong đầu họ luôn tồn tại cảm giác tội lỗi (tại sao mình lại làm vợ đau như vậy…). Tiếp đến họ rơi vào hoang tưởng tự buộc tội, nếu không được chữa trị đến nơi đến chốn rất dễ dẫn đến tự tử.

Khi đã khảo sát, thống kê “dâm miên” có tính gia đình thì các nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm và kết luận rằng: sự phát triển của bệnh mộng du liên quan đến một vài gene. Chúng ta thấy trẻ nhỏ thường đang ngủ thức dậy đến giường của cha mẹ nhưng khi lớn dần chúng sẽ hết tình trạng này. Nhưng nếu có một vài gene đột biến do stress, do nghiện rượu, còn người cao tuổi có thể do thoái hóa neuron thần kinh ở não thì sẽ xảy ra mộng du và “dâm miên” nằm trong vô số hành vi mộng du (như vẽ tranh, nấu ăn, sáng tác nhạc, ra đường, leo lên cây, rơi từ tầng cao xuống, chui vào xe hơi khởi động máy và dị thường nhất là làm tình khi ngủ). Một số nhà khoa học lại thấy “dâm miên” thường xảy ra trong ngày trăng tròn và đang đưa ra giả thuyết rằng nó có liên quan gì đến chu kỳ mặt trăng không? Tất cả vẫn đang còn nằm trong vòng bí ẩn…

Bác sĩ Tươi cho biết tình trạng này có thể khắc phục nếu các các cặp đưa nhau đến gặp bác sĩ tâm thần. Những thuốc an thần trấn kinh sẽ là giải pháp cắt đứt tình trạng “dâm miên” và đưa bạn trở về trạng thái tình dục bình thường.

(Theo Sức khỏe và Đời sống)