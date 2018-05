Giây phút tiết lộ thân phận của người đồng tính / Hạnh phúc của người đồng tính Mỹ khi được công nhận hợp pháp

Nhiếp ảnh gia người New Zealand, Robin Hammond (sinh năm 1975) nổi tiếng với những tác phẩm về nhân quyền và vấn đề phát triển trên khắp thế giới. Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên Your Wounds Will be Named Silence về cuộc sống tại Zimbabwe, ông tiếp tục nói về sự bất công ở châu Phi với việc xuất bản tác phẩm Condemned. Hiện tại, dự án Where love is illegal mà Robin Hammond đang thực hiện, nói về sự kỳ thị cộng đồng LGBT (cộng đồng đồng tính - song tính - chuyển giới) ở một số nước đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Dưới đây là một số bức ảnh được đăng trong Where love is illegal cùng những câu chuyện đầy nước mắt của các nhân vật.

Shirine, người Syria, tự mô tả mình là một phụ nữ từng là đàn ông. Năm 1993, lần đầu tiên Shirine bị cảnh sát bắt giữ vì là... gay. Lần thứ hai trong tù, Shirine bị hãm hiếp. Tại đây, cô không được bảo vệ bởi chính gia đình đã chối bỏ con. Tháng 9/2005, Shirine thực hiện phẫu thuật chuyển giới tại Syria. Sau khi cha chết, Shirine bị anh trai dọa giết. Cô rời khỏi nhà trong đêm tối, mang theo giấy tờ cá nhân và con chó nhỏ. Hiện sống tại Lebanon, cô vẫn bị những kẻ khủng bố và gia đình đe dọa.

Ratib là một người đàn ông đồng tính Syria. Anh kết hôn vào ngày 7/12/2007, đến ngày 8/12/2008, hai người ly hôn, vợ anh vẫn còn là một trinh nữ. Anh rể Ratib làm trong quân đội rất muốn giết anh vì giới tính khác người này.

Một tối tháng 10/2014, trong khi đang hẹn hò với bạn trai tại một vườn hoa trung tâm Damascus, Ratib bị cảnh sát bắt giữ, rồi bị đánh đập, chỉ vì là gay. Anh phải che mặt và bộ phận sinh dục của mình để không bị thương tật ở đây.

B sinh năm 1983 tại Kenya trong một gia đình có 9 anh chị em. 14 tuổi, lần đầu tiên B phát hiện ra mình là người đặc biệt và khác bạn bè. Năm 2008, khi đến thăm một người anh em họ, B gặp David và họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đến đã đến gặp cha mẹ B xin làm đám cưới và bị phản đối kịch liệt. Tuy nhiên sau một tháng đấu tranh, người mẹ thừa nhận sự khác biệt của con trai. Bà nói yêu con và sẽ chúc phúc cho B, tuy nhiên tất cả cha chú, cô dì... đều không thể chấp nhận B là một người đồng tính.

Tháng 7/2008, đôi bạn trẻ tổ chức kết hôn với sự tham dự của vài người bạn thân và mẹ B. Đám cưới đã bị những người lạ đến la ó, tấn công phản đối. Bạn trai B bị thương trầm trọng. Sau đó gia đình đưa David về quê còn B thì trốn sang Nam Phi sống vì không thể trở về nhà được nữa.

Naomi và Delores, người Cameroon. Cặp đôi này đã bị giam giữ 5 năm trong tù vì luật pháp Cameroon phản đối đồng tính. Cùng lúc đó, họ cũng bị gia đình tẩy chay, bị bạn tù và quản giáo ngược đãi.

Arkan, người Iran đã bị bố và đại gia đình đe dọa khi họ phát hiện ra anh có dấu hiệu là một người đàn ông chuyển giới. Arkan chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng bị tổn thương rất nhiều vì những người tị nạn Iran ở đây. Anh từng bị nhiều nhóm người quấy rối như quấy rối một phụ nữ. Arkan đã 6 lần tử tự trong lúc chờ được ổn định tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện anh sống tại bang Texas, Mỹ.

Jessie, 24 tuổi, là một phụ nữ chuyển giới. Khi được sinh ra trong một trại tị nạn ở Lebanon, cô mang hình hài của một người con trai với tâm hồn của một người con gái. Suốt một thời gian dài, Jessie đã bị cha và anh trai đánh đập dã man, nhiều lần họ muốn giết cô vì làm xấu mặt gia đình. Năm 11 tuổi, Jessie bị chính bác ruột hãm hiếp. Cô đã phải trốn khỏi nhà. Do bị kỳ thị, Jessie đành bỏ dở đại học, chấm dứt giấc mơ trở thành một y tá. Jessie phải dùng đến công việc bán dâm để mưu sinh.

Junior Miteo Kalonji, 33 tuổi, người Congo. Thời còn học đại học, Junior có một bạn trai tên Erik. Bố của Erik là một sĩ quan trong quân đội. Khi phát hiện Erik là gay, bố mẹ muốn tống Erik vào tù, do đó anh đã uống thuốc độc tự tử. Bố Erik đến nhà Juinior đòi giết anh, giữa hai gia đình đã xảy ra xung đột, bố Erik đã bắn bố Junior. Bố mẹ Juinior dù rất sốc khi biết con mình là gay nhưng vẫn bảo vệ anh, cho anh tiền để rời Congo, sang Nam Phi. Cuộc sống ở Nam Phi cũng không an toàn. Năm 2011, những người Congo ở Nam Phi tìm thấy anh và dọa giết anh. Người bạn trai ở đây của anh can thiệp và bị giết chết, nhưng những kẻ giết người không hề bị kết án. Junior lúc nào cũng lo lắng cho tính mạng của mình.

Steph sinh ra tại một thị trấn vùng biên giới bang Texas (Mỹ). Tại đây, người ta vẫn phản đối quan hệ đồng tính. Steph sau đó đến Austin, Texas, gặp người bạn đời của mình ở đây. Cả hai bị gia đình bạn đời Steph chửi bới thậm tệ và đuổi đi.

Cặp đồng tính nữ người Nga "O", 27 tuổi (bên phải), và "D", 23 tuổi (bên trái). Một tối sau khi đi xem hòa nhạc về, họ đã bị hai người đàn ông tấn công và có ý định hãm hiếp. Sau đó, họ đã đến đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc. Cảnh sát không tìm kiếm nhưng tích cực công bố câu chuyện của họ. Sau đó, những gì cặp đôi nhận được chỉ là lời chỉ trích của cư dân mạng trên các phương tiện truyền thông.

Gia đình của cặp đồng tính nữ Mitch Yusmar (47 tuổi) và Lalita Abdullah (39 tuổi) hiện sống tại Kuala Lumpur, Malaysia. Họ có hai con nuôi là bé Izzy (9 tuổi) và bé Daniya (3 tuổi). Mối quan hệ của họ không được công nhận hợp pháp. Vì thế, họ luôn lo lắng gia đình có thể bị chia cắt bất cứ lúc nào.

Kim Anh (Theo Whereloveisillegal.com)