12 cách nói yêu chồng không dùng lời / 14 hành động thay lời yêu của chàng

Hãy cùng xem các chuyên gia nói gì về cách bạn có thể thể hiện tình yêu nồng nàn của mình với bạn đời mà không cần phải dùng đến lời nói:

1. Bắt chước cử chỉ của anh ấy

Khi cảm thấy bất an, "một nửa" của bạn có thể có những ngôn ngữ cơ thể mang tính phòng thủ, ví dụ như khoanh tay hoặc khoanh chân. “Hãy bắt chước anh ấy để anh ấy hiểu rằng bạn biết anh ấy đang cảm thấy thế nào”, tiến sĩ Linda Talley, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể (Mỹ) chia sẻ. “Bắt chước ở đây không phải là thể hiện những cử chỉ đáp ứng lại những cử chỉ của anh ấy. Hãy bắt chước giống như anh ấy và sau đó từ từ chuyển các tư thế của cơ thể từ trạng thái phòng thủ sang trạng thái tích cực. Hãy tăng tốc các cử chỉ của bạn và xem anh ấy có làm theo sự dẫn dắt của bạn hay không”.

2. Nhìn vào mắt anh ấy

Một ánh nhìn chân thành từ bạn có thể tạo ra phản ứng tích cực, đặc biệt là khi anh ấy đang có cảm giác rằng mình bị lãng quên. “Hãy dành cho anh ấy một nụ cười thân thương với sự 'hỗ trợ' của mí mắt và khóe miệng của bạn”, tiến sĩ Talley chia sẻ. “Hãy giao tiếp bằng mắt cùng anh ấy trong vòng 8 giây hoặc hơn; và điều đó sẽ giúp bạn gửi tới anh ấy một thông điệp về sự thân mật và gần gũi giữa hai người”.

3. Chăm chút trang phục của anh ấy

Phủi những sợi lông hay bụi bẩn khỏi vai anh ấy, thậm chí đôi khi chỉ là những sợi lông hay bụi bẩn do chính bạn cố tình tưởng tượng ra, sẽ giúp tăng cường niềm tin của anh ấy đối với bạn. “Việc bạn chăm chút trang phục cho ai đó sẽ giúp nâng cao sự hấp dẫn và gắn bó giữa bạn và người đó”, Janine Driver, tác giả cuốn sách You Can't lie to Me (Mỹ) chia sẻ. “Cắt bỏ một mẩu chỉ thừa trong bộ complet vào buổi sáng, hoặc thậm chí là hãy giả vờ chỉnh trang lại trang phục cho anh ấy. Và anh ấy sẽ thầm cảm thấy an lòng rằng luôn có ai đó ở nhà chăm sóc và quan tâm tới anh ấy”.

4. Ngước nhìn anh ấy

Nếu bạn thấy rằng chồng mình đang trải qua một ngày khó khăn và mệt mỏi, theo lời khuyên của bà Driver, thì hãy sử dụng kỹ thuật “nâng đỡ cơ thể”. Với kỹ thuật này, bạn hãy chủ động tạo cho mình một vị trí mà ở đó tầm mắt của bạn thấp hơn tầm mắt anh ấy khi trò chuyện. “Và trong khoảnh khắc đó, người có tầm mắt cao hơn sẽ cảm thấy mình có sức mạnh hơn”, bà chia sẻ. “Điều đó sẽ tạo cho anh ấy cảm giác là ít nhất trong ngày hôm đó vẫn có ai đó ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy”.

5. Để anh ấy có ‘khoảng trời riêng’

Nam giới đôi khi cần có những khoảnh khắc được ở một mình, đặc biệt là khi họ đang trong tình trạng buồn bã hoặc căng thẳng, dù những cảm giác tiêu cực đó không hề liên quan gì đến bạn. “Lúc này, hãy hạn chế tuyệt đối các cuộc hội thoại và để hành vi của bạn 'lên tiếng' thay bạn’, tiến sĩ Talley khuyên. “Đừng cảm thấy tổn thương hay bị xúc phạm khi bạn thấy anh ấy rút vào ‘ốc đảo’ của riêng mình. Đôi khi, thông điệp tốt nhất mà bạn có thể gửi tới anh ấy là ‘điều đó được chấp nhận’ – trong một thời gian ngắn. Hãy chuẩn bị sẵn điều gì đó thật vui vẻ và thú vị để cùng nhau làm khi anh ấy đã sẵn sàng ra khỏi ‘ốc đảo’ của mình’. Chẳng hạn, một chuyến thám hiểm leo núi có thể sẽ làm tâm trí của anh ấy bừng sáng và tươi tỉnh trở lại.

Cho anh ấy khoảng trời riêng cũng là cách bạn duy trì tình yêu của mình. Ảnh: redbookmag.

6. Nghiêng đầu lắng nghe

“Bất kỳ khi nào bạn nghe anh ấy nói, hãy nghiêng đầu sang bên cạnh một chút và gật đầu”, bà Driver chia sẻ. “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn nghiêng đầu về bên phải thì mọi người sẽ nhận thấy bạn hấp dẫn hơn. Còn nếu bạn nghiêng đầu sang bên trái thì bạn được cho là một người thông minh hơn”. Kỹ thuật này không chỉ cho anh ấy thấy rằng bạn đang lắng nghe anh ấy nói mà nó còn giúp củng cố sự kết nối nhờ tăng cường sự liên kết tích cực trong khi trò chuyện.

7. Cử chỉ cởi mở và thoải mái

Khi anh ấy đang vui vẻ hay trải qua một ngày đáng nhớ, bạn chắc chắn sẽ muốn cho anh ấy thấy rằng bạn cũng chia sẻ với niềm vui của anh ấy. “Hãy giữ cho các cử chỉ của bạn thật cởi mở và thoải mái”, tiến sĩ Talley khuyến khích. “Nếu những cử chỉ không lời của bạn không được thoải mái và gò bó thì điều đó sẽ khiến anh ấy có cảm giác rằng bạn không chia sẻ hạnh phúc và niềm vui cùng anh ấy. Hãy giữ cánh tay chuyển động từ phần eo trở lên đến cằm; điều đó sẽ giúp anh ấy chú ý đến khuôn mặt bạn, vị trí biểu cảm nhất của cơ thể”. Ví dụ, hãy thử vươn tới và siết chặt cánh tay hoặc bàn tay anh ấy.

8. Vận động

Bạn cảm thấy không khí ngột ngạt? “Hãy cùng anh ấy đứng dậy và vận động, dù đó là một cuộc dạo bộ xuống phố, một buổi hẹn hò ở nhà hàng, hay thậm chí đơn giản là chuyển từ phòng này sang phòng khác trong chính ngôi nhà của bạn”, bà Driver chia sẻ. “Vận động cơ thể giúp chúng ta giải phóng mọi căng thẳng ra khỏi não bộ và giúp tâm trí cởi mở hơn”. Đó chính là một cách hiệu quả để xua tan mọi căng thẳng sau mỗi cuộc tranh cãi.

Thanh Mai (Theo redbookmag)