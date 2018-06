Để mặc vợ một mình

Một trong những cách nhanh nhất phá hủy hôn nhân của bạn là bỏ mặc vợ: Dành quá nhiều thời gian ở nơi làm việc, tụ tập với bạn bè rượu bia, về nhà không cùng vợ chăm sóc con, chìm đắm trong các trò chơi game trên máy tính, cuối tuần phàn nàn vì nhà bừa bộn nhưng chẳng nhúng tay vào dọn dẹp.

Điều đau khổ nhất với người vợ là bị cô lập về cảm xúc. Đúng là ngoài chồng cô ấy còn có bạn bè, công việc. Đúng là người vợ dành rất nhiều thời gian chăm sóc con cái. Nhưng tất cả không thay thế được chồng. Khao khát của cô ấy là có thời gian bên bạn - người đàn ông nàng yêu. Bị chồng bỏ mặc khiến nàng đau khổ. Với hầu hết phụ nữ, nỗi sợ lớn nhất là bị cô lập và trống vắng. Khi nàng cảm thấy bị bạn bỏ rơi, nàng sẽ tấn công lại với những hành vi gây tổn thương và sự thiếu tôn trọng. Nàng có thể nói những lời làm tổn thương bạn. Đó là vũ khí mạnh nhất cô ấy có, nàng sẽ dùng để vượt ra khỏi nỗi sợ hãi và cố gắng thu hút sự chú ý của bạn.

Khiến vợ không cảm nhận được sự gần gũi

Người vợ sẽ tràn đầy sinh lực khi cô ấy cảm thấy gần gũi với bạn. Không để nàng hiểu về bạn là phá hoại hôn nhân. Trong khi bạn cố gắng giữ sự độc lập của mình, vợ bạn lại chờ đợi sự kết nối. Không công bằng cho cả hai nếu bạn chỉ thể hiện tình cảm và sự chu đáo vào những ngày muốn sex.

Trò chuyện không phải là cách duy nhất giúp phụ nữ cảm thấy gần gũi, mặc dầu đó là điều quan trọng. Cách đơn giản để vợ bạn luôn cảm nhận được sự gắn bó là hãy thường xuyên ôm cô ấy, nắm tay nàng, dành thời gian riêng tư cho bạn đời. Khi nhu cầu về sự gần gũi của nàng được đáp ứng, cô ấy sẽ tôn trọng nhu cầu riêng tư của bạn hơn.

Không chia sẻ với vợ

Phụ nữ tồn tại như một mạch tích hợp. Tâm trí, cơ thể và tâm hồn liên quan mật thiết đến nỗi cảm giác tổn thương có thể ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Một người vợ có tâm lý trống trải có thể phải chịu đựng thêm cả cảm giác mệt mỏi và hoang mang. Như một chùm đèn nhấp nháy, khi một bóng bị hỏng, các bóng khác cũng không sáng nữa.

Đàn ông thì khác, họ có sự rạch ròi. Nếu một "bóng đèn" tắt, các "bóng" khác của người đàn ông vẫn hoạt động tốt, không hề bị ảnh hưởng. Người đàn ông vẫn có thể làm mọi việc bình thường nếu một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của họ không ổn. Các bà vợ không hiểu điều này. Có những điều bạn không bao giờ muốn nói với cô ấy. Cô ấy biết bạn căng thẳng vì công việc nhưng bạn không thể hiện ra. Cô ấy tự hỏi làm thế nào bạn có thể vượt qua. Cô ấy đơn giản chỉ muốn bạn cởi mở, chia sẻ. Cô ấy muốn được hiểu rõ bạn. Nàng cảm thấy được yêu khi bạn chia sẻ nỗi sợ hãi, lo lắng và các vấn đề của mình. Cô ấy không cố gắng để thay đổi bạn. Nàng sẽ lắng nghe bạn.

Luôn cố gắng điều chỉnh vợ

Ngay cả khi không nói ra, vợ bạn luôn coi bạn là sức mạnh của cô ấy, là người san sẻ những gánh nặng cho nàng. Khi nàng tìm đến bạn để chia sẻ những gánh nặng của mình, nàng cần một sự động viên. Nàng biết bạn có thể giải quyết mọi việc. Nhưng thay vì cố gắng giải quyết và sửa chữa mọi vấn đề, hãy chỉ lắng nghe cô ấy nói. Bạn cũng có thể hỏi xem cô ấy cần một giải pháp hay chỉ cần một đôi tai. Sẽ tốt cho cả hai khi bạn nhận ra rằng đôi khi bạn không cần phải giải quyết mọi vấn đề. Và khi bạn lắng nghe, cô ấy sẽ cảm thấy bạn rất hiểu nàng (ngay cả khi thực sự không phải vậy).

Không bao giờ nói "Anh xin lỗi"

Cuộc hôn nhân nào cũng có xung đột. Cự tuyệt lời xin lỗi là cách nhanh nhất để phá vỡ mối quan hệ của bạn. Đôi khi "sau cơn mưa trời lại sáng", sau khi mâu thuẫn được giải quyết, tình cảm giữa hai người lại lớn thêm. Với vợ bạn, một lời xin lỗi có nghĩa là cả hai đã vượt qua xung đột và sự bình yên đã trở lại. Nhiều ông chồng coi lời xin lỗi là dấu hiệu cho thấy sự yếu thế. Họ nghĩ "nếu tôi xin lỗi, cô ấy sẽ không tôn trọng tôi nữa". Ngược lại, nếu bạn chân thành xin lỗi và mong được tha thứ, vợ bạn sẽ sẵn sàng đón nhận. Hành động nhỏ của bạn là cách làm dịu lại tinh thần nàng, là chất dưỡng thương cho trái tim nàng.

Coi thường cảm giác bất an của vợ

Người vợ biết cô ấy có sự ràng buộc lớn với bạn. Khi cô ấy thấy bạn ngắm một phụ nữ khác, dù là trên phố, trong TV, trên máy tính... nàng đều lo bạn có thể không chung thủy. Cô ấy bất an và cần bạn trấn an, chứ không phải coi thường, đùa cợt hay châm chọc. Vợ bạn sẽ tận tụy hơn khi cảm nhận được tình yêu và sự chung thủy từ chồng. Cô ấy gắn cả đời mình với bạn, và muốn cảm thấy an tâm khi bạn cũng có sự gắn kết. Một biểu tượng cho thấy sự chung thủy của bạn với vợ là chiếc nhẫn cưới. Một người đàn ông có vợ mà không đeo nhẫn cưới có vẻ như đang giấu điều gì đó.

Khi vợ bạn cảm thấy bất an, cô ấy có thể hỏi xem liệu bạn có còn nghĩ là cô ấy vẫn đẹp, hay bạn có còn yêu cô ấy như trước không. Người vợ có thể "tra hỏi" có phải bạn đang nghĩ đến một ai khác hấp dẫn hơn? Đây không phải là cô ấy giăng bẫy chồng. Nàng chỉ mong chờ những câu trả lời và muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Nói chuyện là cách phụ nữ cảm thấy gần gũi. Cô ấy tìm kiếm sự trấn an từ bạn về tình yêu và lòng chung thủy. Hãy nói với nàng rằng cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất với bạn. Hãy dành cho nàng cảm giác an toàn nàng đang tìm kiếm và giải thoát những băn khoăn đang ẩn trong tâm trí nàng.

Phớt lờ tầm quan trọng của những cử chỉ đơn giản

Vợ bạn không đòi hỏi những đồ trang sức đắt tiền hay các bữa ăn sang trọng. Tất nhiên, đó là những điều tốt, và bạn muốn chiều chuộng bạn đời. Nhưng nó không phải lúc nào cũng cần thiết. Cô ấy cảm thấy được yêu từ những cử chỉ đầy yêu thương và trân trọng bạn dành cho nàng. Khi bạn bỏ qua những điều nhỏ, có vẻ như bạn đang cố gắng mua chuộc tình cảm của vợ hoặc xóa đi cảm giác tội lỗi của mình về một vấn đề lớn.

Hãy để vợ bạn biết rằng cô ấy luôn ở trong tâm trí bạn, suốt ngày. Một đóa hồng mang đến cho nàng khi bạn ra ngoài về có thể nói lên nhiều điều. Với nàng, những ngày quan trọng nhất trong năm là sinh nhật mình và ngày cưới bạn. Kỷ niệm những ngày này bằng cách dành thời gian riêng cho cô ấy. Điều đó ý nghĩa hơn bất cứ món quà đắt tiền nào. Giá trị của món quà tặng là thứ yếu so với tình cảm bạn đặt vào đó.

Khi "yêu" chỉ chăm chăm vào khoái cảm của mình

Khi bạn nhầm lẫn giữa sex và sự thân mật, sẽ chẳng có gì vui. Đó là khi bạn chỉ quan tâm đến cảm giác thăng hoa của mình, và chỉ thể hiện sự quan tâm đến vợ lúc muốn "chuyện ấy". Đó là khi bạn phá vỡ sự sâu sắc trong mối quan hệ lứa đôi của mình với những câu chuyện cười tục tĩu và thô bỉ. Khi bạn chỉ mong đợi vợ kích thích cho mình ngay lập tức hay phớt lờ nhu cầu tình dục của bạn đời.

Khi bạn kết hôn, sex mục đích là niềm vui. Sex củng cố tình cảm giữa hai người. Hãy nghĩ vợ bạn là một nồi hầm, bạn là một chiếc lò vi sóng. Nấu một bữa ăn trong chiếc lò vi sóng, bạn sẽ có đồ ăn trong vòng 3 phút. Thức ăn nấu bằng nồi hầm cần nhiều chuẩn bị trước. Bạn cần đầy đủ các nguyên liệu, trộn theo công thức, đổ vào nồi nấu và chờ đợi. 6-8 giờ sau rồi mới thưởng thức món ăn ngon. Vợ bạn cần sự chuẩn bị chu đáo tương tự như vậy. Bắt đầu bằng một nụ hôn vào buổi sáng. Nói với nàng là cô ấy thật đẹp. Phụ nữ không bao giờ mệt khi nghe điều này từ người đàn ông họ yêu. Giúp vợ cho các con ăn và đến trường. Sau khi tan làm, hỏi han vợ về một ngày của cô ấy. Từ từ, chậm rãi. Nếu bạn muốn mang niềm vui trở lại phòng ngủ, hãy nghĩ về nồi hầm, chứ không phải lò vi sóng.

Vô trách nhiệm

Khi nghiện ngập thứ gì đó, ngoại tình hay thất bại trong công việc, không ít đàn ông lại đổ lỗi cho vợ vì những yếu kém của mình. "Cô ấy hay cằn nhằn nên tôi mới uống nhiều. Tôi ngoại tình vì cô ấy không quan tâm chăm sóc tôi. Tôi làm việc không tốt vì cô ấy không bao giờ khích lệ tôi". Đã đến lúc nhận hoàn toàn trách nhiệm cho những việc làm của mình. Chính bạn đã chọn uống rượu. Chính bạn chọn "ăn phở". Bạn chọn làm việc hay không. Thay vì đổ lỗi cho người hay việc nào đó, hãy đứng lên, kiểm soát và làm cho cuộc sống của bạn phản ánh đúng các giá trị mà bạn muốn. Cuộc đời bạn hoàn toàn do bạn điều khiển.

Chọn sai vợ

Một phụ nữ lúc nào cũng đau khổ, hết cằn nhằn lại chỉ trích, sẽ tiếp tục như thế sau khi làm vợ bạn. Một người thích kiểm soát luôn luôn muốn kiểm soát, dù trước hay sau đám cưới. Nếu bạn muốn có một người vợ tốt, hãy hẹn hò với một cô gái tốt và cưới nàng. Dành cho nàng tình yêu, sự tôn trọng và nàng sẽ đáp lại bạn tương tự. Cố lấy một người phụ nữ đau khổ, xấu tính chỉ khiến cho bạn cảm thấy khổ sở và mang cảm giác bị coi thường. Một cuộc hôn nhân lành mạnh bắt đầu với hai người có thiện chí. Nó sẽ được nuôi dưỡng trong tình yêu và sự tôn trọng hai người dành cho nhau.

