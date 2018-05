Ảnh minh họa: Lipmag.

Xinh xắn, có học nên Huệ được nhiều chàng trai theo đuổi, cô cũng từng có vài mối tình. Nhưng chưa một lần cô để mọi chuyện đi quá giới hạn. Gần đây, cô có quen với một người và đã không kìm chế được.

"Cũng từ sau lần đầu đó, anh ấy khẳng định rằng tôi đã không còn trinh, thậm chí còn đã qua tay vài người. Điều đó thực sự khiến tôi thấy bị tổn thương, dù có giải thích thế nào anh ấy cũng không tin. Tôi cũng không hiểu làm sao chỉ cần cho tay vào cửa mình người con gái là đã biết người đó có quan hệ hay chưa", Huệ buồn bã chia sẻ.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động (Hà Nội), về mặt sinh học, màng trinh chỉ là một màng mỏng chắn ở cửa âm đạo với một hay nhiều lỗ để kinh nguyệt thoát ra. Lỗ này có thể to, có thể nhỏ, tùy từng cấu tạo cơ thể mỗi người. Đó không phải là một khối liền, cứng để mà có thể cho tay vào mà sờ thấy. Vì thế, không thể nói rằng chỉ cần đưa tay vào âm đạo của phụ nữ là đã biết người đó từng quan hệ hay chưa như cách nói của bạn trai Huệ.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ có quan điểm thoáng hơn trong chuyện quan hệ trước hôn nhân. Thế nhưng thực tế, nhiều nam giới vẫn còn coi nặng chữ "trinh tiết". Trên nhiều diễn đàn, nhiều đấng mày râu còn hỏi về những dấu hiệu để nhận biết nàng vẫn còn trinh, còn "son", còn "gin", còn "cái ngàn vàng"...

Về mặt tâm lý, nhiều chàng vẫn hy vọng người phụ nữ mình lấy vẫn còn trinh tiết, vẫn còn cái rèm mỏng manh ấy. Vì thế, họ mong đợi trong đêm tân hôn vợ mình sẽ chảy máu, sẽ thấy đau. Khi mọi việc không xảy ra như thế, họ thấy buồn, tổn thương, đổ lỗi cho vợ đã không còn trinh tiết, bác sĩ Dung cho biết.

Trong thư gửi lên VnExpress.net, một độc giả cũng chia sẻ: "Lần đầu quan hệ với chồng tôi cũng không ra máu, tôi chỉ thấy đau và rất khó quan hệ vì cửa mình rất nhỏ. Lúc đó anh ấy không nói gì, nhưng bây giờ lại khác, anh luôn nghĩ rằng tôi không còn trong trắng trước khi lấy anh. Tôi rất buồn nhưng không biết nói gì. Giờ dù chúng tôi đã có hai con nhưng thi thoảng anh vẫn hỏi lại là tôi đã quan hệ với ai trước anh".

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp trong số đó chị em đã bị đổ lỗi oan. Theo quan niệm truyền thống, nhiều người cho rằng việc còn màng trinh và chảy máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên là dấu hiệu để nhận biết người con gái đó chưa từng có quan hệ tình dục với ai. Điều này không hoàn toàn đúng.

"Thực tế, có người phụ nữ chưa quan hệ nhưng trong lần đầu tiên không ra máu, có người lại chảy máu dữ dội. Có người trong lần đầu vô cùng khó khăn vì âm đạo hẹp, nhưng có người lại thấy dễ dàng như đã trải qua nhiều lần", bác sĩ Dung nói.

Màng trinh của mỗi người có độ dày mỏng, rộng hẹp và co giãn rất khác nhau, có người sinh ra đã không có màng trinh hoặc bịt kín (phải mổ)... Một số cô gái có thể bị rách do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp, bị tai nạn, thủ dâm... Thậm chí có chị em bị viêm nhiễm nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc đặt, nhưng do thụt sâu quá khiến màng trinh bị rách. Có những bạn gái lại có màng trinh với sự co giãn rất lớn, không bị rách hoặc chảy máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.

Theo bác sĩ, về mặt y học, màng trinh thực chất chỉ là một cái màng mỏng ở cửa âm đạo, giống như một cửa ngõ giúp hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn. Vì thế, nam giới không nên quá đặt nặng vấn đề cái màng ấy còn hay không nếu đã chấp nhận yêu. Như thế cũng sẽ không có chuyện nhiều chị em phải đi vá trinh trước đêm tân hôn hay dùng màng trinh để rồi dẫn đến chuyện bị viêm nhiễm.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.