1. Tôi hối tiếc về mối quan hệ của chúng ta

Có thể bạn thấy hối tiếc khi mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng nếu bạn nói rằng hối tiếc về những gì bạn và anh ấy từng chia sẻ thì đây thực sự là một lời xúc phạm, nhưng đó không phải là lời xúc phạm dành cho người cũ mà là cho chính bạn. “Một tuyên bố như vậy sẽ chỉ trích chính bạn về những lựa chọn mà bạn đã đưa ra”, tiến sĩ Richard A.Warshak, giáo sư lâm sàng tâm thần học và là tác giả của cuốn Divorce Poison chia sẻ.

“Nếu anh ấy là người chẳng ra gì (mà bạn vẫn lựa chọn) thì bạn là người thế nào? Trong phần lớn trường hợp, con người luôn muốn bào chữa cho bản thân. Bạn không nhận ra điều đó chỉ vì đang phải đối phó với những mất mát trong quan hệ của mình mà thôi”.

Ảnh: wikihow.

2. Anh luôn đưa bọn trẻ về muộn

Bổ sung các từ như “luôn luôn” hay “không bao giờ” vào phát ngôn của mình sẽ khiến những nhận định của bạn không phải là dành cho thời điểm đó mà cho toàn bộ mối quan hệ của hai người. Và giờ đây, bạn đang nói về quá khứ trong khi lẽ ra nên tập trung vào hiện tại. “Thay vì nói ‘Tại sao anh luôn đưa bọn trẻ về muộn?’ thì hãy thử nói ‘Anh đã đưa bọn trẻ về muộn. Tại sao thế?’”, tiến sĩ Judy Rabinor, chuyên gia tâm lý, tác giả cuốn Befriending Your Ex After Divorce chia sẻ. Hãy lưu ý đến giọng điệu của mình. Một câu nói đơn giản nhất cũng có thể biến thành một lời buộc tội nếu bạn nói ra với thái độ buộc tội. Và trên thực tế thì đây cũng không còn là thời điểm mà bạn cần căng thẳng với người cũ nữa.

3. Chị gái tôi chẳng bao giờ thích anh

Dù cô bạn thân, mẹ của bạn, hay chủ khách sạn nơi hai bạn từng đến nghỉ trước kia có cảm giác như thế về anh ấy thì bạn cũng không bao giờ nên nói lại điều đó. “Điều đó giống như bạn đang kéo cả một đội quân về phía mình để bảo vệ cho quan điểm hạ thấp giá trị người cũ”. Ngoài ra, đến giờ phút này thì chuyện chị gái của bạn không thích anh ấy liệu có còn quan trọng? Và theo tiến sĩ Warshak, nhận xét kiểu này sẽ khiến bạn vô cùng hối tiếc nếu cuối cùng hai bạn quay trở lại với nhau. Chính vì thế, nếu thực sự có những nhận xét như thế với anh ấy, tốt hơn hết bạn nên giữ cho riêng mình.

4. Bày tỏ sự tức giận một cách gián tiếp

Bạn thường xuyên bày tỏ sự tức giận và khó chịu một cách gián tiếp? “Điều này thường xảy ra khi hai bên nhắn tin cho nhau”, Kavita Jhaveri-Patel, chuyên gia tư vấn tình cảm (Mỹ) chia sẻ. “Người chồng cũ nhắn tin là: ‘Anh sẽ đến đưa các con đi chơi’, và nếu điều đó không phù hợp với kế hoạch của người vợ cũ thì cô ấy sẽ không nói thế mà chỉ tức giận”. Hoặc có một kịch bản khác: Chồng cũ của bạn hỏi liệu hai người có thể tiếp tục là bạn của nhau hay không. Bạn đồng ý, và rồi bực bội khi thấy anh ấy cư xử như một người bạn nên bạn trả lời lại bằng những tin nhắn cụt ngủn. Trong những trường hợp này, lời nói của bạn không đi đôi với việc làm, bà Jhaveri-Patel cho biết. Nếu bạn chưa sẵn sàng làm bạn thì hãy nhẹ nhàng cho anh ấy biết điều đó. “Em đánh giá cao ý định của anh, nhưng chúng ta cần ngừng liên lạc một thời gian. Em sẽ chủ động liên lạc lại với anh khi em sẵn sàng. Cho đến khi đó, chúng ta không nên nhắn tin cho nhau”.

5. Bạn trai mới của tôi chu đáo hơn, hài hước hơn, và “yêu” tuyệt hơn anh

So sánh người mới với người cũ sẽ làm tổn thương mối quan hệ hiện thời của bạn. Bạn đang sử dụng tình yêu mới như một “con tốt” để khiến người cũ ghen tuông. Ngoài ra, nếu người cũ đã vượt qua những đau buồn sau khi chia tay với bạn và đang hẹn hò với tình mới thì việc bạn làm sẽ khiến bạn trở nên ngớ ngẩn, lố bịch. Trên thực tế chẳng có lý gì để bạn làm thế nếu đã có một người đàn ông chu đáo, hài hước, và gợi cảm ở nhà.

6. Tôi đã đọc những gì anh viết về tôi trên Facebook

Theo kết quả một nghiên cứu do ĐH Western Ontario (Mỹ) tiến hành thì khoảng 88% những người đã ly hôn sử dụng Facebook để theo dõi người cũ. Đây thực sự là con số khổng lồ. Tuy nhiên, “đừng giả định rằng tất cả những gì anh ấy đăng trên Facebook đều là về bạn”, bà Jhaveri-Patel chia sẻ. “Trừ khi tên bạn xuất hiện trong nội dung anh ấy viết, còn không thì cố gắng tránh bới lại quá khứ qua những điều hết sức chung chung. Bạn sẽ thấy khó chịu và đưa ra những nhận xét mà sau đó bạn sẽ thấy hối tiếc”.

Hãy nghĩ theo chiều hướng tính cực hơn. Ví dụ, bức hình anh ấy bên bờ biển với lời tựa là “Cuối cùng mình cũng tự do” không có nghĩa là “Không còn bị ràng buộc bởi người cũ nữa”. Có thể anh ấy đang nói đến thời gian được tự do sau công việc. Còn nếu bạn cảm thấy tất cả thông tin anh ấy đăng đều giống như nhắm đến bạn thì tốt hơn hết là hãy loại anh ta ra khỏi danh sách bạn bè.

7. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh

Nhìn thấy người cũ ở bên một người phụ nữ trông hoàn toàn khác bạn (ví dụ bạn mảnh mai yếu đuối, cô kia to cao khỏe mạnh) có thể khiến bạn có suy nghĩ rằng “Những gì mình nghĩ là anh ta thích hoàn toàn không đúng”. “Điều này sẽ khiến bạn nghi ngờ tất cả những gì mình làm”, bà Jhaveri-Patel chia sẻ. Bạn có thể bị tổn thương khi người cũ hẹn hò với một người có vẻ ngoài khác bạn, nhưng thực tế thì bạn đâu có biết mối quan hệ của họ như thế nào. Nếu anh ta đi bước nữa, anh ta có thể lờ tịt nhận xét kiểu này của bạn và điều đó sẽ khiến bạn thấy thất vọng, ức chế hơn mà thôi.

8. Hãy cho tôi biết điều gì khiến anh vẫn còn tổn thương về cuộc chia tay của chúng ta

Sẽ là tàn nhẫn nếu bạn cắt ngang phút giây thổn thức của người cũ. Nhưng là một bờ vai cho anh ấy dựa vào để khóc thì lại hoàn toàn bất lợi cho cả bạn và anh ấy. “Bạn khiến anh ấy ảo tưởng rằng hai người sẽ quay lại với nhau”, tiến sĩ Rabinor chia sẻ. “Bạn cần nói rằng ‘Em nghĩ rằng tốt hơn là anh không nên nói với em về điều này nữa. Em xin lỗi nếu anh cảm thấy bị tổn thương, nhưng điều này thực sự không giúp gì cho anh cả”. Hãy đề nghị anh ấy đi gặp chuyên gia hay chia sẻ tâm sự với một người bạn mà anh ấy tin tưởng. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy có lỗi thì hãy tự nhắc mình rằng bạn không hề giúp gì cho anh ấy khi liên tục nhắc lại mối quan hệ của hai người.

9. Công việc của tôi rất tuyệt/ Cuộc sống của tôi rất tuyệt

Hai người vô tình gặp nhau trên phố. Và điều bạn cần làm là gì? Đừng quá ba hoa về việc cuộc sống của bạn hiện giờ tuyệt vời ra sao, đặc biệt là khi chính bạn cũng không tin điều đó. “Nếu bạn thực sự cảm thấy mình ổn thì hãy nói như thế bởi vì sau đó bạn sẽ không cảm thấy tồi tệ”, Jhaveri-Patel chia sẻ. “Nhưng nếu bạn vẫn đang vật lộn với khó khăn thì sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái khi bạn cố tình chứng minh điều ngược lại”.

Thanh Mai (theo womansday)