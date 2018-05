10 ​mẹo giúp phụ nữ khiến đàn ông luôn phải theo đuổi

Trang điểm quá đậm

Phụ nữ có thể nghĩ rằng kem nền, phấn phủ, kẻ mắt, lông mi giả, son môi... sẽ khiến bạn trông hấp dẫn hơn, nhưng thật ra điều đó không thu hút trong mắt đàn ông. Một nghiên cứu đăng trên The Quarterly Journal of Experimental Psychology tiết lộ phụ nữ đã đánh giá quá cao giá trị của trang điểm trong mắt đàn ông, và kết quả là nhiều phụ nữ dùng chúng quá nhiều. Thực tế, điều đó khiến đàn ông càng ngại ngần hơn. Trường hợp này đúng với câu thành ngữ "ít hơn thì tốt hơn".

Nếu vẫn muốn trang điểm, hãy chọn cách sao cho trông bạn tự nhiên nhất.

Ngồi lê đôi mách

Nghe có vẻ thú vị khi bàn tán về các tin đồn, scandal, các câu chuyện liên quan đến bạn bè, gia đình và đồng nghiệp với một người đàn ông, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng đàn ông đánh giá thấp điều đó, và coi bạn là người có tự trọng thấp.

Thực tế, rất nhiều người có tự trọng thấp sẽ "sống nhờ" vào các tin đồn để khiến họ cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn. Họ chọn cách nói về thất bại, các tin đồn bất lợi của người khác để nâng cao vị thế của mình. Nếu bạn đang định thu hút đàn ông, thì nên nhớ rằng đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ tự tin, đánh giá cao bản thân mình, và không dìm người khác xuống để nâng mình lên.

Tự tin thái quá

Mặc dù phụ nữ có tự trọng cao hấp dẫn đàn ông, nhưng luôn có ranh giới giữa tự tin và tự tin thái quá. Bạn có thể tự hào về bản thân mình, hạnh phúc với những gì mình có, nhưng bộc lộ nó ra lại là vấn đề. Đàn ông không hứng thú nếu cô gái liên tục nhấn mạnh về sự khác thường của mình. Anh ta sẽ tự mình nhìn ra điều đó.

Đặc biệt, các nghiên cứu cho thấy những người kiêu hãnh về bản thân không nhận ra hết các phản ứng tiêu cực từ người khác.

Nói xấu về người cũ

Bạn có thể cho rằng bằng cách nói xấu bạn trai cũ, bạn chứng tỏ cho chàng thấy chàng hơn anh ta ở chỗ nào, và chàng không cần phải lo lắng nếu muốn so sánh với anh ta. Tuy vậy, cách làm này là phản tác dụng. Thậm chí, chàng còn nghĩ rằng bạn đang cảm thấy buồn tẻ về mình.

Trở nên phụ thuộc

Đàn ông muốn biết rằng họ đã mang lại thêm giá trị cho cuộc sống của bạn gái, và là điểm tựa cho nàng. Nhưng nhiều phụ nữ hiểu nhầm thành chàng muốn có bạn gái phụ thuộc vào mình, ghen và dành hết thời gian cho mình, vì thế, họ bộc lộ ra các hành vi cầu khẩn, phụ thuộc vào đàn ông. Đàn ông cũng sợ phụ nữ coi mình là trung tâm vũ trụ, chịu trách nhiệm về toàn bộ hạnh phúc, giá trị và khổ đau của họ. Tất cả những điều đó chỉ đẩy đàn ông ra xa.

Hờ hững

Đàn ông bị thu hút bởi những phụ nữ độc lập, quyết đoán, nhưng cần nhớ có giới hạn giữa độc lập và sự bất cần. Bạn có thể nghĩ rằng việc hờ hững khi xa khi gần là giúp thu hút đàn ông, nhưng thực sự đó là sai lầm. Cách ứng xử đó khiến bạn trở nên chưa trưởng thành trong mắt chàng, bạn chưa sẵn sàng hoặc hứng thú muốn tìm hiểu sâu về con người anh ấy.

Đóng vai người đau khổ

Các câu chuyện cổ tích viết nhiều về việc đàn ông bị thu hút với những cô gái đau khổ, cần được cứu vớt, nhưng sự thật là đàn ông hiện đại không thích các vở bi kịch như thế, và việc đóng vai trò là nạn nhân chỉ khiến bạn thành người chưa trưởng thành, tuyệt vọng và giả tạo trong mắt chàng.

Tạo kiểu tóc quá cầu kỳ

Đàn ông không bị thu hút trước những kiểu tóc xử lý quá cầu kỳ. Cuộc khảo sát của Pantene từng cho thấy 78% đàn ông bị thu hút với các cô gái có mái tóc sáng, đầy đặn, khỏe mạnh, và ngược lại với các kiểu tóc tạo kiểu.

Cô gái tiệc tùng

Hầu hết đàn ông có xu hướng tránh xa những cô gái ưa tiệc tùng vì những phụ nữ này có xu hướng hành động khinh suất, ra những quyết định tồi tệ, và thường đặt mình cùng người thân vào những tình huống nguy hiểm.

Lúc nào cũng đồng ý với anh ấy

Bạn sợ làm mất lòng anh ấy, không dám tranh cãi hoặc tránh xung đột, vì nghĩ rằng chàng sẽ rời xa mình, thực ra, sự thiếu thành thật, cởi mở của bạn sẽ đẩy chàng đến bước đó.

