Lui phủ nhận rằng mình là người đồng tính nhưng có thể yêu bản thân mình một cách thái quá. "Có rất nhiều lý do khiến tối cưới chính mình nhưng chủ yếu là tôi không hài lòng với thực tại. Tôi cũng biết là đám cưới của tôi khác người", Lui nói.

5. Người phụ nữ kết hôn tàu trượt Cô Amy Wolfe, 32 tuổi, người Mỹ, hiện sống tại New York. Cô được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger (chứng yêu các đồ vật vô tri vô giác). Army từng có tình cảm với mô hình tàu vũ trụ, chiếc đàn organ ở nhà thờ, lan can cầu thang... Và nay cô đang lên kế hoạch kết hôn với chiếc ''thảm bay thần kỳ" - tàu trượt. Trong suốt 10 năm qua, cô đã đi 3.000 lượt trên chiếc tàu có tên là 1001 Nachts đặt tại công viên Knoebels (New York). Cô cũng sẽ đổi tên sang Weber theo tên nhà sản xuất chiếc tàu trượt. Cô tuyên bố rằng mình và "người tình" sẽ chia sẻ mối quan hệ cả về thể xác lẫn tinh thần và không thấy ghen tỵ khi người khác đi chiếc tàu trượt này.