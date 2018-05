12 cách nói yêu chồng không dùng lời / 10 câu nói các ông chồng cực ghét / Công thức bí mật của cuộc hôn nhân tuyệt vời

6 điều người vợ nên làm được bác sĩ Phương chia sẻ tại hội thảo tập huấn về giới của Bộ Y tế, diễn ra hôm 6/3 nhân ngày quốc tế phụ nữ.

1. Luôn có mặt khi cần thiết nhưng không quấy rầy

- Không nên là kẻ đeo bám ám ảnh. Sau đám cưới, nhiều phụ nữ cho rằng mọi thứ bây giờ của 2 vợ chồng đều là chung. Ngay cả công việc của chồng cũng vậy. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.

- Mọi vấn đề trong công việc, người chồng đều tự giải quyết, cho đến khi anh ấy cảm thấy cần lời khuyên hay sự giúp đỡ. Vợ nên là một nhà tư vấn kinh doanh tốt, không được áp đặt ý kiến của mình, chỉ nên có ý kiến khi anh ấy yêu cầu.

- Tất cả những lời chỉ trích chồng phải được suy nghĩ kỹ và chứng minh được, chỉ khi đó nó mới mang lại kết quả mong muốn. Không phải vô cớ mà người ta nói, “chồng là cái đầu, vợ là cái cổ”.

Luôn có mặt nhưng không nên quấy rầy - Ảnh: Giadinh.net.vn

2. Dành cho nhau tự do nhiều hơn

- Không nên chiếm chỗ quá nhiều trong cuộc sống của anh ấy. Người chồng đôi khi cần phải có cảm giác thiếu thốn chút ít người phụ nữ anh ta yêu thương, nếu không anh ta sẽ chóng chán.

- Hãy dành cho người đàn ông của mình chút không gian tự do, để anh ấy có thể được ở một mình và suy nghĩ. Anh ta cũng cần có đủ thời gian và không gian cho những sở thích riêng và các hoạt động giải trí. Chồng của bạn sẽ đánh giá cao điều đó.

- Đừng quấy rầy “vùng tự do” của anh ấy. Trong cô đơn, người ta luôn luôn có cái gì đó để suy nghĩ, hoặc giả chỉ là ngồi trong im lặng và cảm giác yên bình, làm một việc gì đó mà anh ấy thích làm.

- Đàn ông và phụ nữ đều có cảm giác muốn quay trở lại với người mình yêu thương sau một khoảng thời gian được tự do. Đó chính là thời điểm bạn nhận ra không có con người thân yêu nhất, gần gũi nhất, tốt nhất ấy, bạn thật là khổ sở. Người ta nhận biết sự việc khi so sánh – hãy để cho chồng của bạn có thể so sánh.

3. Nên khen ngợi

“Hầu hết đàn ông đều thích được khen để phô bày đức tính khiêm tốn của mình”.



- Giống như bất kỳ loại thuốc mạnh nào, những lời khen nên được sử dụng tiết kiệm, và phải thích hợp. Sử dụng quá nhiều sẽ phản tác dụng.

- Ngoài ra, có thể nhẹ nhàng nói về những ảnh hưởng tốt đẹp của anh ấy lên chính bạn, rằng ở bên cạnh anh ấy, bạn có cảm giác thoải mái và an toàn. Hãy làm điều gì thật đặc biệt và không lặp lại.

4. Ghen tuông, nhưng chừng mực

- Đàn ông cần phải cảm thấy như vợ mình thực sự yêu thương mình. Nhưng đôi khi tình yêu luôn quá ngọt ngào sẽ mang đến sự nhàm chán, những màu sắc khác nhau cũng cần thiết cho gia đình. Thêm vào mối quan hệ một chút ghen tuông chính là thâm gia vị cho cuộc sống.

- Không nên có những lời trách móc, mà nên là chút hài hước nhẹ nhàng. Quá nhiều ghen tuông sẽ làm u tối và khô cạn tình yêu, gây mệt mỏi cho cả hai.

5. Đừng quên chính bản thân mình

- Khi người phụ nữ hạnh phúc thì gia đình cũng được hưởng niềm vui của cô ấy. Hãy dành thời gian cho chính mình, nhưng không làm thiệt hại đến người thân. Làm thế nào để phân bổ thời gian và khám phá những hoạt động thú vị cho những giờ phút rảnh rỗi.

- Tất nhiên, một người đàn ông thực sự yêu vợ mình sẽ chấp nhận bất cứ điều gì ở vợ, nhưng vẻ ngoài được chăm sóc và tính cách vui vẻ sẽ làm tình yêu mạnh mẽ hơn. Không được trách anh ta rằng bạn làm tất cả những điều ấy vì anh ta. Hãy làm vì chính mình.

6. Tin vào người mình yêu

- Phải luôn tin vào chồng mình nếu anh ấy xứng đáng với điều đó (nghĩa là hãy tin vào những giá trị mà vì nó bạn đã quyết định lấy anh ấy).

- Hãy góp sức mình vào thành công của anh ấy (dọn dẹp, ủi đồ và thường xuyên nấu ăn là những điều nhàm chán). Nhưng bạn có thể học để lớn lên cùng với chồng, bên cạnh chồng.

- Hãy tạo ra một bầu không khí gia đình mà nó khiến anh ấy luôn luôn muốn quay về, dựng lên sau lưng anh ấy một hậu phương đáng tin cậy.



