Theo Business Insider, một số quốc gia có quy định nghiêm ngặt về việc đặt tên cho trẻ. Nếu không tuân thủ, những cái tên đó sẽ bị loại bỏ, cha mẹ còn có thể bị buộc nộp phạt.

Pháp

Tại Pháp, tên của em bé sẽ được xét duyệt khi cha mẹ đi làm giấy khai sinh cho con. Tòa án địa phương có thể từ chối tên đó nếu họ cho rằng tên gọi có ý nghĩa nhạo báng, dễ khiến bé gặp nhiều rắc rối sau này.

Một số tên bị cấm ở Pháp như Strawberry (Dâu tây); Prince William (Hoàng tử William); Mini Cooper (tên một loại xe)...

Đức

Ở Đức có những quy định nghiêm về việc đặt tên cho trẻ em. Theo đó, tên của các bé phải đảm bảo các tiêu chí như: phân biệt được giới tính, không bao hàm ý nghĩa xấu, sỉ nhục... Tên của các đồ vật, sản phẩm cũng bị cấm đặt.

Một số tên bị cấm như Matti, Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Kohl, Stompie...

Iceland

Trừ trường hợp cả bố mẹ đều là người ngoại quốc, các bậc cha mẹ ở Iceland đều phải nộp tên của con mình tới Cơ quan đăng ký quốc gia trong vòng 6 tháng sau sinh. Tên đó sẽ được Ủy ban đặt tên quốc gia duyệt.

Hàng năm ở nước này có tới 50% các tên bị từ chối vì vi phạm các yêu cầu đặt tên. Tên của trẻ phải không xung đột với cấu trúc ngôn ngữ Iceland, và viết theo quy tắc chính tả thông thường ở nước này.

Nếu tên có chứa từ không nằm trong bảng chữ cái Iceland như (C, Q, W) sẽ bị loại. Những tên bị cấm ở nước này như Zoe, Harriet, Duncan, Enrique...

Tại một số nước, tên của bé phải được các cơ quan chức năng kiểm duyệt gắt gao. Ảnh: Babycenter.

New Zealand

Chính quyền New Zealand có thể từ chối những cái tên nếu chúng mang tính xúc phạm, gây hiểu nhầm...

Những cái tên bị cấm như Lucifer (chúa quỷ địa ngục trong Kinh thánh), Fish và Chips (tên cá rán ăn kèm khoai tây chiên của Anh). Tuy nhiên, cái tên độc dị nhất từng được lan truyền tại New Zealand chính là "Talula Does The Hula From Hawaii" (lược dịch là: Talula nhảy Hula từ Hawaii).

Thụy Điển

Những cái tên mang ý nghĩa nhạo báng, khó chịu, có thể gây ra hành vi phạm tội cho người khác... đều bị cấm đặt ở nước này. Cha mẹ phải đăng ký tên của con mình trong vòng 3 tháng sau khi sinh tới cơ quan chức năng. Nếu không thực hiện đúng, họ phải nộp tiền phạt theo quy định.

Một số cái tên bị cấm như Metallica, Superman (siêu nhân), Ikea, Elvis...

Năm 1996, một gia đình Iceland đã đặt tên con là Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, với mục đích phản đối chính phủ về việc đặt những cái tên lạ cho con.

Malaysia

Ở Malaysia, những cái tên bị cấm bao gồm tên các loại động vật, tên hoàng gia, thực phẩm, tên có ý nghĩa nhục mạ...

Một số tên bị cấm như: Chinese Ah Chwar (có ý nghĩa như con rắn); Chow Tow (đầu bốc mùi); Khoiw Khoo (người gù), Sor Chai (điên rồ)...

Mộc Miên