Dưới đây là những trường hợp bệnh hy hữu được phản ánh trên VnExpress.net trong năm qua:

Cô bé 12 năm không thể khép mắt

Từ khi chào đời đến nay, đôi mắt của bé Thảo (thôn Kim Đôi, xã Quảng Thành, uyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) lúc nào cũng mở, kể cả khi ngủ. Thỉnh thoảng, ở đuôi mắt em còn rỉ ra những vệt máu.

Càng lớn, mắt Thảo càng lồi ra, nhìn mờ đi. Hai bên tròng mắt của em không thể di chuyển khiến Thảo chẳng thể nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn sang hai bên được. Đôi mắt không bao giờ chịu khép lại rất hay bị bụi bẩn rơi vào, khiến em càng nhức nhối. Không chỉ bị căn bệnh lạ ở mắt, Thảo còn mắc bệnh bướu tim. Dù vậy, đến tuổi đi học Thảo rất thích đến trường và học rất giỏi.

Thấy vậy, dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng gia đình em vẫn quyết tâm chữa bệnh cho con. Tuy nhiên, chữa trị nhiều lần tại cả Huế và Sài Gòn, tình trạng bệnh của bé Thảo vẫn chưa cải thiện.

Sau khi báo VnExpress.net đưa thông tin về trường hợp của em, đông đảo độc giả đã chung tay đóng góp, giúp bé Thảo ra Hà Nội khám bệnh. Thế nhưng, các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt trung ương cũng như ở khoa Tạo hình, Bệnh viện Việt Đức đều khẳng định, cơ hội chữa khỏi mắt cho bé Thảo rất ít. Thảo đang chuẩn bị thủ tục để sang Mỹ chữa mắt theo diện từ thiện.

Bé Thảo 12 năm không thể nhắm mắt. Ảnh: MT.

Khối u to như cái thúng trong bụng bà già

Cuối tháng 3/2010, các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa, Bệnh viện K đã phẫu thuật lấy ra khối u buồng trứng nặng 19kg cùng với 2,5 lít dịch trong bụng của một phụ nữ 57 tuổi là bà Mai Thị Kết, ở xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

3 năm trước, bà Kết thấy bụng tức, ăn vào càng khó chịu nên đã đi khám ở Bệnh viện huyện và được chẩn đoán là u nang buồng trứng. Sau ca phẫu thuật lấy khối u, bụng bà vẫn ngày càng to và hay bị đau.

Năm 2008, bà Kết được đưa lên Bệnh viện K khám và cũng được chẩn đoán là có khối u buồng trứng khá to, hẹn khám lại. Tuy nhiên, phần vì kinh tế khó khăn, lại nghĩ bệnh mình đã ở giai đoạn cuối nên bà không đến viện nữa. Trong thời gian đó, bụng mỗi ngày một to khiến bà Kết khó thở, khó ngủ, việc đi lại của bà cũng rất vất vả.

Mãi tới đầu năm 2010 bà mới vào viện và được bác sĩ đặt lịch mổ. Sau ca mổ, bà Kết dần bình phục.

Người phụ nữ chứa 16 lít nước trong bụng

Bụng tức, phình to, chị Thủy, 42 tuổi (Quảng Trị) vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và được chẩn đoán là bị xơ gan. Tuy nhiên, sau khi đặt thông tiểu, các bác sĩ đã lấy ra 10 lít nước ở bàng quang và 6 lít từ đường tiết niệu của chị Thủy.

Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Phó giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế cho biết, đây là một trường hợp rất hy hữu bởi bình thường, chỉ cần ở bàng quang có 0,3-0,5 lít nước là người ta đã không chịu nổi, phải đi tiểu ngay. Nếu lượng nước tích quá nhiều sẽ khiến bàng quang bị giãn và có thể bục.

Theo bác sĩ Hiệp, có thể do chị Thủy cố nhịn tiểu, đến khi lượng nước tích quá nhiều gây phản xạ thắt bàng quang lại, gây bí tiểu và lượng nước lại tích tụ thêm. Ngoài ra, cũng có thể bàng quang của chị có bệnh lý mà chưa phát hiện ra...

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương cũng như ở Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết, khi vừa chào đời, bé Gái được chuyển ngay lên khoa Sơ sinh trong tình trạng rất yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân. Các bác sĩ đã điều trị cấp cứu và cho cháu thở máy.

Sinh ra khi còn rất non tháng nên hệ hô hấp của cháu bé rất yếu. Các bác sĩ phải đặt em nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, có màng lọc không khí, hạn chế người ra vào, đảm bảo vô trùng tuyệt đối để tránh nguy cơ nhiễm trùng, viêm phổi...

Hiện sức khỏe bé gái đã ổn định và em được bố mẹ đón về nuôi tại nhà.

Bé Gái khi đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: MT.

Cô gái 17 năm luôn phải đóng bỉm

Cô gái tên Linh ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa, mắc một di tật bẩm sinh vô cùng hiếm gặp, lỗ niệu quản sinh đôi. Một ống đổ vào bàng quang (đúng sinh lý), nhưng ống kia lại đổ thẳng vào âm đạo khiến nước tiểu rỉ ra vùng kín.

Lúc nhỏ, bố mẹ em nghĩ con bị són tiểu hay mắc chứng đái dầm. Gia đình cũng từng đưa em đi khám nhưng ở tuyến dưới không chẩn đoán được nên lại về.

Bác sĩ Kiều Đức Vinh, khoa Tiết niệu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, đây là một bệnh dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật thắt ống niệu quản đổ nước tiểu sai chỗ. Hiện tượng nước tiểu rỉ ra ở âm đạo được khắc phục. Sức khỏe Linh đã hoàn toàn bình thường.

Người phụ nữ có trái tim bên phải

Chị Nguyễn Thị Yến Mỹ, hiện sống tại thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam, có trái tim nằm nhầm chỗ. Khi đi siêu âm thai, bác sĩ mới phát hiện tim chị nằm bên phải, phủ tạng đảo ngược hoàn toàn so với người bình thường.

Theo các bác sĩ, ở trong nước và trên thế giới, tình trạng phủ tạng đảo ngược như chị Mỹ rất hiếm gặp. Tuy phủ tạng đảo ngược nhưng chức năng hoạt động cũng không thay đổi, không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt của chị.

Ba đời khốn khổ vì bệnh 'say say'

Trong căn nhà 457/44 khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, người đàn ông đi như ngã gió, bước chân nọ xọ chân kia, mặt đỏ gay như say mèm. Anh là Trần Thanh Tưởng, mắc chứng bệnh "say say".

Chứng bệnh kỳ lạ này di truyền từ bà nội đến cha, rồi nay hành hạ bòn rút sinh lực anh Tưởng. Năm nay mới 32 tuổi nhưng anh Tưởng đang đếm từng ngày đến thời điểm mãi mãi phải ra đi.

Năm 25 tuổi, anh Tưởng đang ngồi đột ngột ngã xuống. Ban đầu anh nghĩ do làm việc mệt mỏi kiệt sức nên không quan tâm. Nhưng sau đó ngày càng ngã nhiều, tay chân yếu đi, lòng anh dậy nỗi kinh hoàng.

Theo lời anh kể, cả cha, cô rồi bây giờ đến lượt anh, đều có biểu hiện bệnh lúc nào cũng có cảm giác như tê tê, say say, thường xuyên ngã, sức khỏe yếu dần đến kiệt sức mà chết. Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh có liên quan đến thần kinh và mang yếu tố di tuyền. Song do gia cảnh khó khăn nên hầu như mọi người trong gia đình chỉ đi khám qua loa rồi phó mặc cuộc đời cho số mệnh.

