Đây cũng là cách anh bạn nhỏ "thể dục" để đảm bảo các chức năng thông thường.

Ảnh: galleryhip.

Sót nước tiểu sau khi đã kéo khóa quần? Niệu đạo của đàn ông (ống dẫn nước tiểu từ thận tới "cậu nhỏ") có hình như chữ U ngược, do đó đôi khi vẫn có vài giọt nước tiểu sót lại trong niệu đạo rồi lát sau mới chảy ra khi chàng đã kéo phecmotuya.

Vài tinh binh tới trễ “bữa tiệc”? Cũng giống nước tiểu, một số tinh trùng bị sót lại trong niệu đạo và chảy ra sau lúc đạt cực khoái.

Anh bạn nhỏ co lại khi bị ướt? Tinh trùng cần được bảo quản ở nhiệt độ vừa phải, không quá nóng hay quá lạnh. Cậu nhỏ co lại (giúp tinh trùng ở gần cơ thể để sưởi ấm) và giãn ra (giúp tinh trùng được mát mẻ hơn) nhằm hỗ trợ việc điều hòa nhiệt độ cho các chiến binh tí hon.

Mộng tinh là do đâu? Do lượng testosterone tăng cao, cũng chính vì lý do này mà thanh niên hay mộng tinh hơn người lớn tuổi. Đây cũng là cách cơ thể “xả hàng cũ” để thay thế bằng lứa tinh binh mới.

Nước tiểu phóng ra theo hướng khác thường? Có thể là do chút tinh dịch còn sót lại sau khi xuất tinh gây cản trở đường đi của nước tiểu. Nếu hiện tượng này kéo dài, có thể đây là dấu hiệu của sẹo niệu đạo hay bệnh đường sinh dục.

Đôi khi cậu nhỏ không chịu cương trong khi yêu? Rất nhiều nam giới bị rơi vào hoàn cảnh này, đó là hội chứng rối loạn cương dương. Tình huống thường xảy ra khi căng thẳng, áp lực.

Khánh Vy (theo men's health)