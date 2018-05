Ảnh minh họa: Colourbox.com.

Nếu muốn đổi vị cho "chuyện ấy" đang nhạt dần sau một thời gian chung sống, hãy tham khảo kinh nghiệm để làm "nửa kia" hạnh phúc hơn chốn phòng the từ các chuyên gia của Woman'sday:

Sex không phải là một cuộc đua

Nên nhẹ nhàng và từ tốn. "Chuyện ấy" không phải là một cuộc đua thể hiện sức mạnh hay tốc độ. Hãy dành thời gian kích thích và làm cả hai bùng nổ. Những động tác mơn trớn tập trung ở phần đùi và bụng dưới sẽ rất hiệu quả. Xung quanh "cô bé" cũng là điểm vô cùng nhạy cảm. Bạn cũng đừng quên những nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng dành cho "nửa kia".

Tác dụng của massage đầu

Nghe có vẻ như massage đầu và "chuyện ấy" chẳng có liên quan gì với nhau, nhưng các chuyên gia của Maxim lại khẳng định, cử chỉ này có sức khơi gợi rất lớn. "Chị em ai cũng thích được massage đầu nhẹ nhàng giúp họ cảm nhận được sự thư thái, quan tâm và sẵn sàng gần gũi hơn", nhà tâm lý nhận định.

Tập thể dục cùng nhau

Những động tác đốt cháy mỡ thừa có thể trở thành "khúc dạo đầu" tuyệt vời? Theo Men's Health, cùng tập thể dục có thể làm tăng lượng dopamine và giảm căng thẳng - và là cách hoàn hảo để bắt đầu một "cuộc yêu" thú vị.

Bạn cũng đừng quên là, mồ hôi sau buổi tập có chứa androstadienone - một dẫn xuất của testoterone - có khả năng kích thích phụ nữ khi họ ngửi thấy. Nhưng dù sao, các chuyên gia vẫn khuyên bạn nên tắm sau khi tập thể dục, trước khi "vào cuộc" bởi sự sạch sẽ bao giờ cũng gợi cảm hơn bất cứ mùi nào.

Khen ngợi, khen ngợi và khen ngợi

Một khảo sát của Men's Health với 2000 phụ nữ về điều họ ao ước trên giường cho thấy, ai cũng thích được khen. Những câu chung chung như "Em thật tuyệt" hay "Em thật nóng bỏng" không phải là những lời được họ mong đợi. Tammy Nelson, một chuyên gia tâm lý, tác giả cuối sách: Getting the Sex You Want, khuyến khích nam giới nên thật cụ thể khi dành tặng lời khen cho "nửa kia". Chẳng hạn như "ngực của em thật mềm mại", "Anh thích mùi trên cơ thể em" "Anh thích được nghe những lời thì thầm của em"...

Tùy vào tính cách nàng mà bạn có thể khen ngợi bằng những cách khác nhau, điều quan trọng là thể hiện cho cô ấy thấy bạn trân trọng và say đắm nàng, cơ thể của nàng.

Các chàng trai cũng thích được khen ngợi. Hãy dành những lời khen tặng về ngoại hình của người ấy hay những cử chỉ tinh tế chàng khiến bạn thấy thích.

Tập trung vào bàn chân

Nếu chàng bỗng muốn dành tặng bạn một suất massage chân trước khi lên giường, thì có lẽ anh ấy đã đọc được đâu đó về "những cách giúp phụ nữ dễ lên đỉnh". Và điều này đúng.

Điều đáng ngạc nhiên là, hầu hết mọi người không nhận ra là, những động tác massage giúp đôi chân thêm ấm áp làm tăng khả năng trải nghiệm cực khoái.

Sánh đôi trong điệu nhảy chậm

Hai người từng thử cùng dìu nhau trong một điệu nhảy nhẹ nhàng, chậm rãi trong phòng ngủ chưa? Thực tế, đây là một trong những cách để cả hai có những đụng chạm đầy sức khơi gợi. Nhiều người ngượng ngùng khi thực hiện điều này, nhưng bạn hãy tin là, hiệu quả của nó vô cùng lớn. Hãy bật một bản nhạc êm dịu, và cùng nhịp chân bước, có thể chẳng cần đúng bài bản, và điều gì tới sẽ tới...

Lựa chọn âm nhạc một cách khôn ngoan

Âm nhạc có thể tạo nên hay phá vỡ tâm trạng, ham muốn, vì vậy hãy lựa chọn âm nhạc một cách tinh tế. Những bản nhạc du dương, lãng mạn ngân nga trong đêm sẽ có thể đánh thức bản năng của hai người. Đừng bao giờ chọn nhạc rap hay những bản tình ca não nề hoặc nhạc nhảy sôi động. Tốt nhất, nên lựa sẵn một danh sách những bản nhạc trong ipod hay điện thoại để bạn có thể bật lên bất cứ lúc nào muốn và cứ để những âm thanh ngọt ngào tuôn chảy khi hai người bên nhau.

Tìm kiếm sự phá cách

Lời khuyên này từ Askmen có thể hữu ích cho nhiều người, nhất là những đôi đã ở sống chung thời gian dài. Lâu nay, bạn và "nửa kia" vẫn gần gũi nhau chỉ trên cùng một chiếc giường, tại những thời điểm lặp đi lặp lại, với cùng một màn dạo đầu (hoặc không có)? Tất cả sẽ dẫn tới sự nhàm chán và khiến chẳng ai hào hứng với "chuyện ấy" nữa.

Sự phá cách là một nhân tố quan trọng để phá vỡ những thói quen trong đời sống chăn gối, và bạn chắc chắn sẽ tìm ra điều mới mẻ phù hợp với mình và khiến cả hai phấn khích.

Thử một tư thế mới

Bạn và "nửa kia" trung thành với một tư thế từ khi cưới tới giờ? Hãy đổi vị bằng cách tham khảo các tư thế mới để tạo cho hai người những cảm giác hoàn toàn khác.

Vương Linh