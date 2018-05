Những sở thích bí mật mà phái mạnh không dám nói

Dưới đây là mong muốn của các ông chồng mà họ không nói với vợ, theo liệt kê của trang womansday:

Ảnh: listen-hard.com

1. Muốn vợ quan tâm đến mình hơn bọn trẻ

Con cái cần cha mẹ dành thời gian và sự quan tâm, và một cuộc hôn nhân khỏe mạnh cũng cần thời gian và sự quan tâm của bạn. Vợ chồng cần gắn bó chặt chẽ để xử lý những căng thẳng do bọn trẻ mang lại. Khi người phụ nữ tập trung quá nhiều vào nhu cầu của con mà quên để tâm đến chồng, hôn nhân của họ dễ gặp bất lợi. Thực ra, chất lượng của mối quan hệ giữa hai vợ chồng quan trọng hơn những thứ khác, khi bố mẹ hạnh phúc, con cũng được hạnh phúc vui vẻ. Ngược lại, khi bố mẹ bất đồng, con cũng là người phải chịu thiệt hại.

2. Chồng không cần những lời chỉ trích và dạy dỗ

Bạn thường xuyên nói với chồng rằng phải làm như thế này, thế kia mới đúng? Nếu thế, bạn nên dừng lại ngay. Nhiều nam giới không thể chịu đựng được những lời chỉ trích hoặc hướng dẫn từ vợ, dù anh ta đánh giá cao những lời nói của cô ấy trong thời kỳ yêu nhau. Việc thường xuyên bị vợ “giảng giải” có thể khiến anh ấy thấy căng thẳng. Nếu muốn giúp chồng, bạn hãy ở bên cạnh và chỉ nêu ý kiến khi anh ấy đề nghị, hoặc hãy làm cho anh ấy ngạc nhiên bằng những lời khen ngợi. Hãy để anh ấy cảm thấy mình có giá trị hơn, được tôn trọng hơn thay vì những lời chỉ trích.

3. Muốn vợ đóng góp nhiều hơn

Người chồng không nói với vợ rằng anh ấy mong vợ sẽ làm nhiều việc nhà hơn hoặc mang tiền về nhà nhiều hơn bởi vì anh ấy không muốn vợ nghĩ mình không đánh giá cao những việc vợ làm. Tuy nhiên, đây lại là mong muốn của khá nhiều ông chồng. Thực ra, nếu người chồng đã nghĩ đến điều này, có nhiều cách để hai vợ chồng đề cập đến chủ đề này một cách tôn trọng nhau.

4. Thích nghe từ “Cảm ơn anh”

Phụ nữ có xu hướng hoàn thành một nhiệm vụ vì họ thấy việc đó cần được thực hiện. Đàn ông có xu hướng hoàn thành vì vợ muốn việc đó thực hiện, còn họ thì muốn vợ vui. Vì vậy, thời gian tới, nếu chồng bạn rửa bát hay làm việc gì đó, hãy nói lời cảm ơn, bởi vì anh ấy làm điều đó là vì bạn.

5. Muốn làm "chuyện ấy" với vợ

Mặc dù người chồng có thể không để lộ ra điều đó, nhưng sự va chạm cơ thể mà anh ấy đang tìm kiếm với vợ chính là cách để anh ấy tạo ra sự kết nối cảm xúc mà người vợ muốn có ở anh ấy. Khi một người đàn ông cảm thấy liên tục bị từ chối gần gũi, anh ấy có thể cảm thấy bất an trong hôn nhân. Bên cạnh việc có nhu cầu tình dục, người chồng cũng muốn đôi khi vợ sẽ là người khởi xướng chuyện ấy. Các ông chồng đều muốn gắn kết với vợ mình và tình dục chính là cách để họ gắn kết.

6. Muốn chạy ra ngoài khi vợ đang “diễn thuyết”

Đàn ông có thể nói họ không thích nói chuyện, nhưng thực tế, họ chỉ không muốn bị mắc kẹt trong một cuộc nói chuyện không mong muốn và dài dòng. Vì thế, khi phê phán chồng, vợ nên nói ít nếu muốn anh ấy chú ý lắng nghe. Đàn ông không biết cách nào để nói với vợ hãy nói ít đi. Đặc biệt nếu cưới một ông chồng ít nói, hãy cố gắng nói ngắn gọn. Bạn càng nói nhiều thì anh ấy càng nghe được ít. Người vợ cần lưu ý đến số lượng từ và âm lượng giọng nói nếu muốn thuyết phục chồng.

7. Thỉnh thoảng muốn được một mình

Mọi người, kể cả các ông chồng đều cần một chút thời gian cho riêng bản thân mình. Vì thế đừng khó chịu nếu anh ấy không muốn bạn đi dạo cùng. “Nhu cầu được riêng tư cũng là một khuynh hướng cơ bản của con người. Quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại vì người trong cuộc cảm thấy không được bạn đời cho khoảng không gian riêng tư cần thiết, và họ cảm thấy bị ngộp thở".

8. Muốn vợ cũng được tận hưởng cảm giác ân ái

Đối với nam giới, một lần gần gũi tuyệt vời không chỉ là sự lên đỉnh của bản thân. Họ sẽ vô cùng hào hứng khi thấy vợ mình cũng phấn khích. Khi quan hệ, đàn ông sẽ dễ thành công hơn nếu thấy đối tác của mình cũng hào hứng, và anh ta dễ thất bại khi đối tác không hưởng ứng. Vì vậy hãy nhiệt tình tham gia vào cuộc vui cùng anh ấy. "Hãy tìm cách khiến nó trở thành trải nghiệm thú vị cho cả hai. Chồng bạn sẽ yêu bạn hơn vì điều ấy".

9. Không cần vợ quản lý các mối quan hệ của anh ấy

Khi chồng bạn nói chuyện với người khác, bạn có cố gắng tham gia hoặc tìm cách diễn giải không? David Murrow, tác giả của cuốn What Your Husband Isn't Telling You kể: "Vợ tôi đã cơ bản trở thành người phát ngôn của tôi, trở thành người phiên dịch của tôi với phần còn lại của thế giới. Điều này đã kích thích tiềm thức của tôi đứng lên chống lại cô ấy".

10. Ghét phải đoán mong muốn của vợ

Mức độ nhạy cảm của nam giới kém phụ nữ, vì thế đừng bắt anh ấy phải chơi trò phỏng đoán, dù là món quà sinh nhật hoặc nơi bạn muốn đi ăn tối. “Hãy nói cho anh ấy chính xác cảm giác của bạn, những gì bạn muốn, đừng để anh ấy đoán và đừng phạt anh ấy nếu anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Một người đàn ông không phải sinh ra đã là chồng tốt, mà anh ta cần được đào tạo. Nếu bạn cảm thấy chồng đang thiếu quan tâm đến mình, hãy đề nghị thẳng: "Em rất muốn đi chơi cuối tuần này, anh hãy lập một kế hoạch cho chúng mình".

11. Muốn được nghe câu "Em yêu anh" nhiều hơn

Đừng mặc định là anh ấy biết điều đó. Bạn hãy nói câu ấy với chồng mỗi ngày. Các ông chồng đều muốn được cảm thấy mình quan trọng đối với vợ. Hãy nói và chỉ ra cho anh ấy thấy anh ấy quan trọng như thế nào đối với bạn.

Kim Anh