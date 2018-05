Vợ lãnh cảm vì chồng 'dốt' chuyện ấy

Sau một năm rưỡi cưới mà không thể quan hệ được, hôn nhân của chị Nhung (Từ Liêm, Hà Nội) đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Người phụ nữ 30 tuổi tự nhận mọi nguyên do đều từ chị.

Chị Nhung kể, chồng chị rất tốt, luôn yêu thương, chăm chút cho vợ nhưng chị lại không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh vì những ám ảnh quá khứ. "Tôi từng nhiều lần bị một người chú họ lạm dụng thời cấp một và chuyện tồi tệ đó chỉ chấm dứt khi chính mẹ của người ấy bắt gặp. Tôi lớn lên với cảm giác luôn thấy ghét bỏ bản thân", chị Nhung chia sẻ.

Ảnh minh họa: Verywell.

Cũng vì điều này, chị không yêu ai dù được nhiều người tỏ tình, cho tới khi nhận ra tình cảm chân thành của người bạn cấp 3 đã chờ đợi mình gần 10 năm. Khi nghe chị tâm sự vết thương cũ, anh không từ bỏ mà càng quyết tâm lấy chị. Nhưng sau đám cưới, bóng ma quá khứ lại ám lấy mối quan hệ của hai người. Suốt mấy tháng liền, dù anh cố gắng thế nào, chị vẫn không thể "yêu" được, chỉ thấy sợ hãi, hoảng loạn. Vừa chán nản, vừa sợ chị cảm thấy tổn thương, về sau, anh chẳng gợi ý gì nữa.

Vài ngày trước, chị sốc khi anh nói rằng, không thể chịu đựng được cảnh này lâu hơn. Anh vẫn muốn sống bên chị, chăm sóc chị nhưng mong chị cho phép mỗi tháng được "bóc bánh trả tiền" một lần để giải tỏa. Chị không biết phải nói gì, chỉ khóc.

"Có lẽ tôi nên giải thoát anh ấy hoàn toàn. Tôi thấy mình ích kỷ quá, dù chẳng thể đáp ứng nhu cầu của anh nhưng tôi cũng không thể chịu nổi cảm giác chồng chung đụng với ai khác", chị nói.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Trung tâm đào tạo và ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, TP HCM, cho biết, bà từng tư vấn và trị liệu cho rất nhiều phụ nữ không thể hoặc rất khổ sở "yêu" chồng do bị ám ảnh chuyện hồi nhỏ bị xâm hại. Theo bà, đây là một dạng rối loạn ám ảnh sợ hãi do sang chấn tâm lý. Việc từng bị cưỡng ép trong quá khứ khiến người phụ nữ sợ hãi khi thấy những hành vi đòi hỏi quan hệ. Những đụng chạm, kích thích từ chồng lại trở thành chất kích hoạt những tổn thương cũ, khiến họ mất kiểm soát cảm xúc, sợ làm "chuyện ấy", vùng kín co thắt lại nên nếu miễn cưỡng đồng ý, họ sẽ chỉ thấy đau, khiếp đảm.

Có những cô gái thì coi sex như màn tra tấn vì từng chứng kiến mẹ mình bị bạo hành tình dục. Trường hợp cô gái 28 tuổi tên Duyên mà bà Tâm từng tư vấn là điển hình. Hồi nhỏ, Duyên đã vài lần chứng kiến bố đi uống rượu say về ép mẹ quan hệ. Khi mẹ từ chối, bố cô đã đánh đập bà tàn tệ và lao vào cưỡng ép trước mặt các con. Những ký ức đáng sợ tưởng như đã ngủ yên đó bỗng dưng hiện lại trong đêm tân hôn, khi chồng Duyên háo hức muốn yêu vợ với cơ thể phảng phất mùi rượu. Cô đã sợ hãi đẩy chồng ra rồi chạy trốn vào toilet khóc nức nở khiến anh xã không hiểu chuyện gì. Suốt 5 tháng sau, dù cố gắng thế nào cả hai cũng không thể gần gũi được vì hễ chồng đụng vào người là vợ co rúm, kêu la. Cuối cùng, họ đành đưa nhau tới gặp nhà tâm lý.

Bà Nguyễn Thị Tâm cho biết, người phụ nữ từng bị cưỡng ép hay ám ảnh về tình dục sẽ có tâm lý vừa sợ hãi gần gũi chồng, vừa thấy mình không xứng đáng, không có giá trị. Họ dễ buông xuôi và không cố gắng tìm cách để bản thân thoát ra và xây dựng hạnh phúc thực sự. Nhiều người cuối cùng đành ly hôn.

Có những phụ nữ khi sợ quan hệ thậm chí còn không nhận ra nguyên nhân là từ những tổn thương trong quá khứ. Bản thân họ có thể đã quên chuyện đó từ lâu, nên không biết rằng nó tác động mạnh mẽ tới tiềm thức của mình như vậy.

Bà Tâm nhớ lại một trường hợp mình trị liệu cách đây không lâu. Anh Toàn (quận 7, TP HCM) kể, khi mới cưới, anh không hiểu vì sao vợ có vẻ không thích "yêu", luôn tìm cớ lảng tránh. Ban đầu nghĩ rằng do bà xã đang kỳ "đèn đỏ", sau đó, anh tự suy luận là do tính chị ngại ngần, khép kín nên cần anh kiên nhẫn dịu dàng hơn.

Một hôm, anh cố tình về sớm, nhẹ nhàng mở cửa vào nhà để tạo cho vợ bất ngờ. Thấy vợ đang nấu ăn trong bếp, anh nhón chân tới, ôm vợ từ phía sau. Chưa kịp thốt lên lời khiến vợ tan chảy như đã định, anh thấy chị kêu rú lên, xô ngã chồng rồi lùi ra xa, gương mặt thảng thốt, giận dữ và gào to: "Anh làm cái trò gì thế? Anh điên à...".

Anh Toàn cảm thấy sốc và tự ái. Anh không hiểu sao vợ lại phản ứng dữ dội với một hành động yêu thương như vậy. Sau này, khi trục trặc phòng the kéo dài tới nửa năm và hai vợ chồng tìm đến bác sĩ tâm lý, anh mới hay, vợ từng bị xâm hại tình dục lúc nhỏ, bằng tư thế từ phía sau. Vì thế, với chị cảm giác bị "tấn công" từ sau lưng vô cùng đáng sợ và nó như chất kích hoạt não chị chiếu lại cuốn phim quá khứ.

Thạc sĩ Tâm cho biết, ngoài việc tư vấn tâm lý, các trường hợp trục trặc phòng the do ám ảnh, sang chấn đều cần được trị liệu, có khi là cả quá trình kéo dài. Nhà chuyên môn sẽ sử dụng các liệu pháp giúp người phụ nữ bóc tách hết các cảm xúc tiêu cực liên quan tới quá khứ, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới. "Hầu như các trường hợp kiên trì trị liệu đều thành công", bà Tâm nói.

Để đạt kết quả tốt, người chồng cũng phải tham gia trị liệu cho vợ. Họ cần hiểu rõ bạn đời từ chối mình là vì sao. Ngoài ra, mỗi lần gần gũi, người chồng phải thật sự nhẹ nhàng, tinh tế và kiên nhẫn. Những người đàn ông "yêu" theo bản năng một cách vồ vập, thô bạo sẽ càng làm vợ co mình lại.

"Việt Nam là nước có tỷ lệ trẻ em gái bị xâm hại tình dục rất cao. Ảnh hưởng từ việc này không chỉ là các tổn thương nhất thời mà có thể đeo bám họ suốt đời, làm họ không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn nếu không được hỗ trợ, trị liệu. Bởi vậy, điều gốc rễ là cả gia đình lẫn xã hội cần hành động để những em bé ngây thơ không bị rơi vào tay các con quỷ râu xanh đồi bại", nhà tâm lý bày tỏ.

Vương Linh

*Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi