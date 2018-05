Đây cũng là thời điểm nông dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thu hoạch lúa vụ xuân; học sinh các cấp bước vào những kì thi cuối năm. Thời tiết nắng nóng đã khiến cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn.

Các bãi biển miền Trung mấy này nay chật người đi hứng gió vào mỗi buổi chiều. Ảnh: Trường Long.

Ở Nghệ An, vào lúc cao điểm, nhiệt độ của một số vùng như Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn luôn ở mức trên 39 độ C, có nơi trên 40 độ. Vào chiều 20/5, khi đang học trên lớp, một em học sinh ở trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị ngất xỉu vì say nắng. Ngày 21/5, một số nông dân ở xã Thanh Hà, Thanh Tùng huyện Thanh Chương cũng bị xỉu trên cánh đồng vì đi thu hoạch lúa giữa nắng.

Ở một số tâm nóng của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, nhiệt độ cũng lên đến hơn 40 độ C. Chiều 20/5, một em học sinh tiểu học ở xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh) và một sinh viên của Trường đại học Quảng Bình bị ngất xỉu vì nóng.

Một số bệnh viện như Đa khoa Hà Tĩnh, Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Quảng Bình) luôn ở trong tình trạng quá tải, rất nhiều người nhập viện với các triệu chứng sốt, say nắng,…

Chỗ ngủ tạm thời của những người buôn thúng bán bưng giữa trưa hè ngột ngạt. Ảnh: Trường Long.

Những ngày này cũng là thời kì thu hoạch rộ lúa vụ xuân của người dân miền Trung. Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho người dân ở đây rất vất vả trong việc đồng áng. Nhiều người dân chỉ dám ra đồng vào lúc rạng sáng hoặc chiều tối để tránh nắng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc miền Trung, nắng nóng trên diện rộng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Xuân Ninh - Trường Long