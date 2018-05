Chiều 18/6, Quốc hội đã thông qua dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Theo đó, lao động nữ sẽ được nghỉ sinh 6 tháng thay vì 4 tháng như hiện nay. Quy định mới này nhận được sự đồng tình của nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là các cặp vợ chồng trẻ.

Chị Ngọc Minh, 30 tuổi (nhân viên một ngân hàng cổ phần trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội) cho biết, vì cả hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, gia đình hai bên lại ít con, nên ai cũng mong chị sẽ có tin vui ngay sau đám cưới diễn ra tháng trước.

"Vợ chồng mình đã chuẩn bị cả tinh thần, vật chất và sức khỏe để có thể có em bé ngay, nhưng nghe tin này, chắc sẽ hoãn lại, làm sao canh sinh vào đúng dịp bắt đầu thực hiện quy định mới. Nhìn các chị đồng nghiệp sinh 4 tháng đã phải đi làm thấy vất vả quá. Có khi vì công việc mệt nhọc, rồi nhà xa trưa không thể về nên thường chỉ cho con bú được 3 tháng, và 6-7 tháng đã mất sữa rồi", chị Minh chia sẻ.

Chị Minh cho biết, tối qua, đây là chủ đề được cả gia đình chị bàn luận rôm rả. Ai nấy đều hân hoan và hy vọng vợ chồng chị có em bé đúng kế hoạch để được hưởng lợi ích từ điều luật nhân văn này.

Được nghỉ thai sản 6 tháng sẽ tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều thời gian chăm sóc con hơn sau khi sinh và cho bé bú mẹ hoàn toàn trong những tháng đầu đời. Ảnh: Minh Thùy.

Hai vợ chồng đều ở tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, ông bà hai bên không giúp được gì, nên khi tính chuyện sinh thêm bé thứ hai, vợ chồng anh Trung, chị Thoa từng rất băn khoăn.

4 năm trước, khi sinh bé đầu, sau đẻ 3 tháng chị đã cuống cuồng tìm người trông con và luyện cho bé ăn sữa ngoài, dù sữa mẹ rất nhiều và tốt. "Dẫu nghe khuyến cáo là nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, nhưng khi đó buộc phải cho con ăn sữa ngoài vì sợ tới lúc mẹ đi làm, con không quen thì không biết ở nhà sẽ ra sao", chị kể.

Biết tin mới này, dù vẫn phải nhờ người trông con sau 6 tháng nghỉ vì khi đó chưa nhà trẻ nào nhận bé, nhưng vợ chồng chị vẫn khấp khởi mừng và lên kế hoạch sinh em bé thứ hai vào cuối năm sau.

Đã sinh đủ hai con và không có ý định đẻ tiếp, nhưng khi biết quy định mới về thời gian nghỉ thai sản kéo dài 6 tháng, nhiều chị em vẫn thể hiện niềm vui khôn xiết.

"Đây là một điều luật nhân văn, mang lại nhiều lợi ích cho cả xã hội và thế hệ tương lai. Mình thì đã lỡ rồi nhưng sẽ còn nhiều mẹ và các em bé khác sẽ được hưởng lợi từ việc này", một bà mẹ có hai con chia sẻ.

Kết quả một khảo sát nhanh của VnExpress.net vào tháng 9/2011 với hơn 12.300 độc giả tham gia cũng cho thấy, có tới hơn 96% số người được hỏi cho rằng thời gian nghỉ thai sản nên là 6 tháng, trong khi chỉ có chưa đầy 4% ủng hộ quy định như hiện nay là 4 tháng.

Không ít bà bầu thì bày tỏ sự tiếc nuối khi sinh sớm hơn so với thời gian áp dụng quy định mới nên vẫn chỉ được nghỉ 4 tháng.

"Cuối năm ngoái nghe tin chị em có thể được nghỉ 6 tháng, mình đã hy vọng sang năm 2012 sẽ áp dụng. Từ hồi có bầu bé thứ hai, càng mong chờ điều này hơn, thế nhưng lại hụt mất rồi", chị Nhung (Khu đô thị Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy) bày tỏ.

Chị Nhung kể, bé trai đầu, chị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn vì nghĩ như vậy sẽ giúp bé tăng đề kháng. Thế nhưng, những ngày mới đi làm, nhiều lần chị đã phát khóc vì con ở nhà thì đói vì không chịu ăn sữa ngoài, trong khi mẹ thì sữa ra ướt cả áo.

"Tiếc quá, tháng sau mình đã sinh rồi nên vẫn chỉ được nghỉ 4 tháng thôi. Như bây giờ, dù đã rất mệt mỏi, muốn ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đón con chào đời nhưng vẫn phải cố để làm, để dành thời gian nghỉ đó chăm sóc con sau này nhiều hơn. Dẫu sao cũng thấy mừng vì sau này sẽ có nhiều em bé và bà mẹ khác đỡ thiệt thòi", chị Nhung thổ lộ.

Từng đợi chờ trong năm nay sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng, độc giả Khánh Hòa bày tỏ ý kiến trên VnExpress.net: "Bao nhiêu người đang chờ dài cổ để được nghỉ sinh 6 tháng trong năm nay, vậy mà mãi đến tháng 5/2013 Bộ luật mới có hiệu lực. Sao lâu quá vậy? Bao nhiêu bà mẹ lại phải vất vả đi làm khi con còn 4 tháng tuổi? Bao nhiêu em bé vẫn không thể bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu?".

Lý giải điều này, ông Nguyễn Trọng An, Cục phó Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết, các điều luật sau khi thông qua đều phải đợi chờ nghị định hướng dẫn, nên sẽ phải mất một thời gian mới được áp dụng vào thực tế.

Ông An cho biết, trong Bộ Luật lao động sửa đổi lần này với quy định thời gian nghỉ thai sản 6 tháng thì chỉ các đối tượng là công chức, người hưởng lương được hưởng lợi, trong khi người lao động tự do lại không, nên có thể gây bất bình đẳng. Vì thế, chính phủ sẽ căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước, từ đó trong nghị định hướng dẫn có thể sẽ quy định thêm các chế độ hỗ trợ cho những người là ngư dân, diêm dân, lao động tự do... để các chị em này có một khoản bồi dưỡng sức khỏe, đảm bảo đủ sữa cho con bú ít nhất trong 6 tháng đầu đời.

Cũng theo ông, đây là một quy định hết sức nhân văn và mang lại nhiều lợi ích, nhất là trong điều kiện nước ta phúc lợi xã hội còn thấp và sức khỏe các bà mẹ còn yếu.

Từ năm 2008, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em bắt đầu phối hợp với một số cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chính phủ đề án tăng thời gian nghỉ sinh con của phụ nữ từ 4 lên 6 tháng. Năm ngoái, dự thảo này được đưa ra lấy ý kiến và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân cũng như các ban ngành.

Vương Linh