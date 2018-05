Ảnh minh họa.

Khảo sát được Viện nghiên cứu phát triển xã hội công bố vào năm 2010 cho thấy, tỷ lệ nam giới có vợ đã hoặc đang quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lên đến 43%. Gần 300 nam giới, từ 15 đến 60 tuổi, tại 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Hà Tây (cũ), TP HCM và Cần Thơ tham gia nghiên cứu này.

Theo đó, đa số họ thừa nhận mình vẫn có tình cảm sâu sắc với vợ. Vì thế, có thể nói việc đàn ông có quan hệ ngoài luồng hay không dường như không phụ thuộc nhiều vào chất lượng hôn nhân.

Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận lý do khiến đàn ông "ăn phở" có thể vì muốn trả đũa vợ ngoại tình, vì nhu cầu tình dục và không coi đó là điều vi phạm tới cam kết chung thủy trong hôn nhân. Vấn đề là nếu một người đàn ông có gia đình đã ngoại tình thì thường sẽ cặp bồ không chỉ một lần hoặc với một người.

Ông Hoàng Dương Bình, Văn phòng tham vấn tâm lý và thám tử Hoàng Nhân (Đống Đa, Hà Nội), cho biết trung tâm của ông ngày nào cũng tiếp nhận các ca tham vấn hay nhờ xác minh thông tin về chuyện vợ/chồng mình có quan hệ ngoài luồng.

Ông cho rằng, ngày nay chuyện ngoại tình không chỉ tập trung ở một nhóm người hay một độ tuổi nào đó mà trở nên phổ biến. Tuy nhiên, theo thống kê của văn phòng sau nhiều năm làm việc với khách hàng loại này, nếu như trước đây xu hướng “ăn phở, ăn nem” thường xảy ra nhất ở giai đoạn vợ chồng 35-45 tuổi, thì hiện nay lại phổ biến với nhiều đôi ở giai đoạn ngay sau khi kết hôn tới khoảng 10 năm hôn nhân.

Nguyên do là nhiều người trẻ hiện nay có thể lập gia đình muộn nhưng lại trải qua giai đoạn tìm hiểu sơ sài, cộng với xu hướng tự do cá nhân (tự do theo nghĩa không biết vì người khác), mải làm ăn, không coi “nửa kia” là quan trọng... Bên cạnh đó, khả năng thích ứng, sức chịu đựng trong hôn nhân hiện nay của nhiều người có vẻ kém hơn, khiến họ khi không cảm nhận được niềm vui gia đình thì thay vì tìm cách chấp nhận, điều chỉnh, lại dễ dàng tìm vui ở chỗ khác.

Trên thực tế ngoại tình diễn ra ở cả đàn ông và đàn bà, mọi lứa tuổi, thành phần xã hội... nhưng dường như tỷ lệ nam giới "chán cơm thèm phở" nhiều hơn phụ nữ "ăn nem".

“Chuẩn mới của đàn ông thành đạt bây giờ là vừa chu đáo với gia đình, vừa hạnh phúc với người tình”, anh Tuấn, trưởng phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội bày tỏ. Anh cũng khẳng khái thừa nhận mình là một “người thành đạt” theo nghĩa đó.

Anh Tuấn có một gia đình được nhiều người mơ ước: vợ đẹp, đảm đang, hai con một trai một gái ngoan ngoãn. Vợ chồng anh đều có thu nhập tốt nên không phải lo nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mắt vợ và họ hàng hai bên, anh là người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình, trong khi ở cơ quan chuyện anh có “bồ nhí” hầu như ai cũng biết. “Ngoại tình cũng phải đàng hoàng, không việc gì phải lén lút, cốt là mình vẫn làm tròn bổn phận người chồng, người cha”, anh “chia sẻ kinh nghiệm” cho các đàn em cùng công ty trong một bữa nhậu.

“Phòng nhì” của anh là một phụ nữ cũng đã có chồng, ở một công ty đối tác. Hai người thường xuyên gặp gỡ vì công việc. Chỉ sau 3 lần đi uống nước với nhau, họ đã vào thẳng khách sạn “tâm sự”. Cả hai ngầm quy ước với nhau là sẽ không gọi điện nhắn tin ngoài giờ hành chính và chỉ hẹn hò vào các buổi trưa hay những dịp công tác.

Còn chị Hoàng ở TP HCM, đến khi tổ ấm tan vỡ mới nhận ra việc mình “ăn chả” là hoàn toàn sai lầm, nhưng tất cả đã quá muộn. Đến với nhau ở cái tuổi đôi mươi với biết bao mơ mộng và hoài bão, cuộc sống của cặp vợ chồng son như viên mãn hơn khi được người nhà bảo lãnh qua Mỹ. Với chị Hoàng, đấy là thiên đường để anh chị xây dựng hạnh phúc. Song bi kịch gia đình bắt nguồn từ suy nghĩ quá “Tây” của người vợ.

Mặc dù sống tại Mỹ nhưng chị vẫn có những mối làm ăn ở Việt Nam. Chị Hoàng thường xuyên về nước gặp gỡ đối tác để bàn chuyện làm ăn. Chính những lần gặp gỡ ấy đã đẩy chị vào vòng tay của một người đàn ông. Phần xa chồng, phần nghĩ rằng “thời buổi này ngoại tình là chuyện bình thường”, chị lao vào cuộc tình ấy như con thiêu thân cho dù chồng vẫn rất mực tin tưởng chị.

Mọi chuyện rồi cũng đến tai người chồng. Trước những chất vấn của chồng, chị thẳng thừng: “Anh đừng có cổ hủ như vậy. Anh có thể ngoại tình nếu muốn...". Mặc dù chồng đã hết lời khuyên bảo và sẵn sàng tha thứ cho vợ nhưng không thể cứu vãn tổ ấm trên bờ vực thẳm, cuối cùng anh Lâm đã đâm đơn ra tòa ly dị.

Chủ đề ngoại tình cũng luôn nóng trên khắp các diễn đàn mạng. Hàng trăm topic được lập về ngoại tình, với vô vàn tình huống, câu hỏi, chủ yếu là từ phía những người có vợ hay chồng đang quan hệ ngoài luồng, như: Gái nhắn tin, gọi điện cho chồng, mình phải làm gì nhỉ? Hội những ông chồng mọc sừng, mình có nên tha thứ? Em muốn theo dõi điện thoại của chồng, mọi người chỉ em với! Làm sao đánh ghen? Làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình...

Nhà tâm lý Minh Hoa, đường dây tư vấn tâm lý 1088 TP HCM cho biết, các ca tư vấn về ngoại tình chiếm phần lớn số các trường hợp tư vấn về hôn nhân, gia đình, với đủ cả nữ nam, ở mọi lứa tuổi từ 28 tới 60.

Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất vẫn là: Làm sao để kéo chồng trở lại với gia đình, Có nên ly hôn khi người kia phản bội... Ngoài ra, không ít những người “ăn phở” xin chuyên gia lời khuyên để níu giữ gia đình sắp đổ, hay làm sao vượt qua mặc cảm sau sai lầm. Thậm chí là cách giữ lại được cả hai người, bồ và vợ/chồng... Những người thứ 3 thì thường tìm tới nhà tư vấn khi họ cảm thấy buồn vì “đối tác” đang vui vẻ với vợ/chồng họ, rồi tự biện minh tình cảm của mình là tự nhiên, chân thành, vô tội...

Bà Hoa cho biết, điều dễ nhận thấy là nhiều quý ông hiện nay cho chuyện ngoại tình là bình thường. Họ có thể có người phụ nữ khác vì không hạnh phúc với vợ, vì nhu cầu sinh lý cao mà không được thỏa mãn, hay đơn giản chỉ thích sự mới lạ hay được tình cho không, biếu không... mà biện hộ rằng mình không có tội vì vẫn quan tâm tới vợ con, muốn gìn giữ gia đình. Trong khi đó nếu bị phát hiện "yêu ngoài luồng", chị em ít có cơ hội được tha thứ và làm lại hơn.

“Thật ra, dù vì bất cứ lý do gì, bản chất của ngoại tình vẫn là sự ích kỷ khi chỉ biết đến cảm xúc, ý thích của mình mà không để ý tới người khác và những hệ lụy có thể tới với gia đình, con cái mình”, các chuyên gia nhận định.

Trong khi đó rất nhiều vụ ngoại tình mang lại sự ghen tuông mà kết cục là những cái chết đắng cay oan uổng của người trong cuộc, người còn lại mang thân tù tội, con trẻ trở nên bơ vơ mồ côi bố mẹ không người chăm sóc nuôi dưỡng.

Nhóm phóng viên