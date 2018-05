6 điều cần cân nhắc khi chọn trường mầm non cho con

Từ sáng 5/2, trên mạng xã hội, nhiều bà mẹ cùng chia sẻ một đoạn video dài hơn hai phút quay cảnh một số em bé bị cô giáo mầm non tư thục bạo hành tại lớp. Một cô giáo cầm chiếc dép đánh mạnh vào đầu em bé lỡ tè dầm ra sàn lớp. Em bị cô dùng vòi xịt bồn cầu vừa cọ vừa mắng. Một bé khác bị cô giáo vừa chửi mắng vừa đánh trong nhà vệ sinh vì dám ị đùn... Xuyên suốt video là tiếng gào khóc xé tai của trẻ.

Nhiều mẹ sợ cho con đi lớp khi xem cảnh trẻ bị cô giáo bạo hành

Sự việc xảy ra tại Trường mầm non Sen Vàng cơ sở II nằm trên phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong hơn một ngày đăng trên mạng, đoạn video đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem và khiến các phụ huynh phẫn nộ, lo lắng.

Trên Facebook cá nhân, chị Nguyễn Hoài Sương, mẹ của một cháu bé bị cô giáo lấy dép đánh, véo tai trong đoạn video cho biết, gia đình chị vô cùng sốc và rối khi phát hiện sự việc. Con chị mới đi học vài tháng nay và sáng nào con cũng nói không muốn đi học và khóc. Thấy con gào to mỗi lần mẹ trao vào tay cô giáo, dù xót xa, chị vẫn tự an ủi là do con mới đi học nên mới vậy.

"Tai cháu vẫn tím. Từ qua tới nay cháu hoảng loạn vì có quá nhiều người gọi điện, rồi công an, phóng viên tìm tới nhà tôi", chị Sương kể.

Hai cô giáo bạo hành trẻ đều ở nhóm lớp mầm non Sen Vàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh cắt từ video.

Chị Huyền, có con học lớp Hươu Cao Cổ của trường này, cho biết, con trai chị đã học tại cơ sở này được hai năm và chị từng khá yên tâm vì thấy trường có cơ sở vật chất tốt, các cô giáo cũ của con đều ổn. Thế nhưng, chị vô cùng sốc, xót xa và mất niềm tin khi xem đoạn video về sự việc ở nơi con học. Hôm nay chị đã phải gửi con nhờ người trông và bàn với chồng phương án chuyển nhà tới gần cơ quan tại quận Cầu Giấy để có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm trường mới cho con.

Cũng từng lựa chọn nhiều nơi mới quyết định cho con vào trường Sen Vàng vì trường có tiếng tốt trong khu vực, chị Duyên (chung cư Sky Light, Minh Khai, Hà Nội) bủn rủn tay chân khi biết có đoạn video quay cảnh bạo hành trẻ ở chính lớp con mình.

"Con mình mới đi học thì vui vẻ, gần đây lại hay khóc, còn thường xuyên kêu đau đầu nên cả nhà ai cũng lo có khả năng con từng là nạn nhân của các cô", chị Duyên kể. Chị cho biết, lớp con chị có 15 bé, với mức đóng không rẻ, tổng cộng gần 3 triệu cả tiền ăn và học phí.

Sau khi xem video về vụ bạo hành trên, không ít bố mẹ vốn có ý định gửi con đi lớp đã quyết định hoãn lại.

Theo kế hoạch, hôm nay, chị Hà Như (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ cho cô con gái 21 tháng tuổi bắt đầu đi lớp. Thế nhưng, hôm qua, sau khi xem video, cả nhà chị nhất trí sẽ nhờ bà nội chăm sóc bé thêm một thời gian nữa. "Con chưa nói rõ, sợ đi lớp có bị cô hành cũng không biết mách nên để con ở nhà thêm cho an tâm", chị Hà Như kể.

"Ngày mai em định cho con đi học thử lớp mẫu giáo, nhưng vừa xem video đó, em không dám cho đi nữa. Em xem mà rớt nước mắt như chính con mình đang bị bạo hành vậy. Thương con và căm phẫn những cô giáo như thế này", một bà mẹ tên Kim Chi bày tỏ.

Định ra Tết sẽ cho cậu con trai hơn 2 tuổi "đi bộ đội", chị Bích Huệ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng hủy kế hoạch này. "Mình xem video mà không cầm được nước mắt, vì giận và cả sợ hãi. Vợ chồng mình khó khăn lắm mới sinh được mụn con, không thể phó thác cho những người độc ác như vậy khi bé còn non nớt thế này", chị Huệ bày tỏ.

Trong vài năm trở lại đây, những vụ cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non được phát hiện khá nhiều ở Hà Nội, TP HCM và một số nơi khác. Tháng 5/2016, một bé 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh tím mặt tại trường mầm non tư thục Ánh Sao (Hà Đông, Hà Nội). Cùng tháng đó, mẹ của một em bé 16 tháng tuổi học tại trường mầm non ở Nam Từ Liêm, Hà Nội xem camera lớp học và phát hiện con bị cô giáo đánh vào tay, tát vào mặt... chỉ vì ăn chậm.

Sau những sự việc này, nhiều phụ huynh bày tỏ mối lo ngại về việc trường con mình không lắp camera.

"Thực sự sợ hãi khi nghĩ cảnh cô giáo vừa tươi tỉnh đón con từ tay mình có thể quát tháo, đánh đập con sau đó. Tìm trường cho con, tôi nhất định phải chọn nơi có camera để có thể quan sát được tất cả những điều xảy ra với con khi ở lớp", anh Minh, một ông bố có con gần 3 tuổi bày tỏ.

Cùng suy nghĩ này, chị Nguyệt, có con đang học tại một trường mầm non tư thục ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: "Ít nhất là một tháng đầu con đi học mình phải quan sát thấy bé được đối xử thế nào ở lớp".

Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh cho rằng việc lắp camera ở lớp mầm non không quan trọng, không giúp bố mẹ giám sát hoàn toàn.

"Nếu đã muốn bạo hành trẻ, họ sẽ có nhiều cách, trong đó hoàn toàn có thể lôi con vào nơi camera không chiếu tới để đánh, chửi bé. Thay vào đó, nên dạy con biết tự lập và lựa chọn thật kỹ càng trường, cô giáo trước khi cho con đi học thì hơn. Ngoài ra, bố mẹ phải sát sao con từng ngày, nhận biết ngay các dấu hiệu sớm trẻ có thể bị bạo hành như sợ đi học, quấy khóc nhiều, thường xuyên có thương tích trên cơ thể... để có biện pháp phù hợp", chị Thanh, một giáo viên có hai con ở Cầu Diễn, Hà Nội nói.

Vương Linh