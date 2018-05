'Tìm chồng tốt giống như tìm nắp nồi đúng bộ'

Bài viết dưới đây là chia sẻ của tiến sĩ Cooper Lawrence, một chuyên gia tâm lý, chủ một chương trình phát thanh nổi tiếng tại New York, Mỹ về những bài học bà đúc rút được thời trẻ sau trải nghiệm một năm hẹn hò với những người ở ngoài "vùng an toàn" do bản thân đặt ra:

Khi tôi 24 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 25, tôi chưa từng có một buổi hẹn vào Valentine nào. Tôi vừa chia tay bạn trai thứ 14 và đang hoang mang. Không phải vì tôi sợ cô đơn vào lễ tình nhân mà vì tôi cứ hẹn hò với cùng một kiểu nam giới suốt những năm qua.

Những anh chàng tôi từng hẹn hò đều có các đặc điểm chung: là người da trắng, chơi bóng rổ, bóng chày hay guitar... đều ở mức thường thường bậc trung. Anh ta có một người anh gắn bó và một gia đình yêu thích bơi thuyền. Anh ta làm lao động chân tay mặc dù xuất thân từ một gia đình trung lưu. Lần nào cũng là anh chàng kiểu như vậy. Tôi có thể đưa bất cứ ai trong số họ về nhà để giới thiệu với gia đình mình và các thành viên trong nhà tôi sẽ rất hào hứng đón chào "đứa con trai họ chưa bao giờ có" đó.

Ảnh minh họa: Quote-wishes.

Tôi từng thuyết phục bản thân rằng mình sẽ kết hôn trước tuổi 30, với một người đàn ông tôi hẹn hò trong khoảng 2 năm (thời gian mà nhiều nghiên cứu chứng minh là phù hợp để có hôn nhân hạnh phúc). Điều này có nghĩa là tôi chỉ còn 3 năm để tìm được "một nửa", tức là tôi còn rất ít thời gian để thử yêu. Có quá nhiều kiểu đàn ông, và cả phụ nữ, trên thế giới mà tôi tự hỏi liệu có ai là dành riêng cho mình? Và tôi đã quyết tâm sẽ dành một năm để hẹn hò với những người mới, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân và Valentine tới, sẽ ăn tối với một người thú vị hơn, thậm chí có đôi chút mạo hiểm.

Một ông bố 46 tuổi có hai con

Trong một góc rộng ở cơ quan nơi tôi làm cộng tác viên khi còn ở lứa tuổi 20, có một người đàn ông 46 tuổi, chủ một công ty thời trang đang ngồi. Anh ấy đang nhắn tin cho con gái qua dịch vụ nhắn tin miễn phí trên mạng. Cô ấy kém tôi một tuổi và điều này khiến tôi hơi e ngại khi quyết định tiến tới và tán tỉnh anh. Tôi biết anh chỉ vừa ly hôn vợ và đang tìm kiếm căn hộ ở Tribeca (New York). Anh ấy hỏi về khu vực đó vì tôi là người New York còn anh thì không.

Tôi đề nghị đưa anh đi một vòng và bắt đầu ở một nhà hàng lãng mạn nhỏ tại khu vực anh ấy đang thích mua nhà. Vào bữa tối, tôi thể hiện sự quan tâm đến anh ấy bằng cách làm vài điệu bộ cực kỳ trẻ con, chẳng hạn như ăn quả dâu tây một cách khêu gợi hay vờ như vô tình chạm vào người anh. Những hành động này khá hiệu quả. Chúng tôi hẹn hò hai tháng nhưng tôi đã chấm dứt khi anh ta bắt đầu mua cho tôi những thứ bạn thường mua cho con mình chứ không phải cho người tình - thật không thể chấp nhận được.

Một diễn viên nổi tiếng

Có một quán bar trong khu nhà tôi sống, nơi có nhiều nghệ sĩ hay tới. Bất cứ khi nào bạn cầm một tờ tuần san lên và thấy những bức ảnh với chú thích kiểu như "ca sĩ thảm họa A" được thấy đang tay trong tay với "chàng diễn viên ăn chơi B", thì chính là ở trong quán bar này. Tôi đưa một người bạn đến đó ăn tối và tôi đã thấy một chàng diễn viên nổi tiếng, người tôi sẽ gọi là anh S. Lúc đó, S đang là ngôi sao nổi tiếng trong chương trình truyền hình được xếp hạng cao. Tôi bắt gặp S nhìn mình hai lần nhưng tôi đã nhanh chóng ngoảnh đi hướng khác để anh chàng không nghĩ tôi đang quá chú ý đến sự có mặt của anh ta.

Khi bạn tôi vào phòng vệ sinh, S tiến tới ngồi vào ghế thay cô ấy và hỏi một cách lịch sự: "Có phải em vừa chăm chú nhìn tôi", tôi nói không và cố tỏ ra rằng anh ta đang xâm phạm vào nơi riêng tư của tôi. S nói tiếp: "Em rất quyến rũ. Tôi muốn mời em đi chơi nhưng tôi sẽ phải tới Los Angeles khoảng hai tháng. Liệu tôi có thể gọi cho em khi tôi quay trở lại?". Tôi đưa số điện thoại của mình cho anh ta và đúng hai ngày sau nhận được cuộc gọi từ S.

Buổi hẹn đầu của chúng tôi là cả hai đi xem một buổi biểu diễn nhạc hip-hop và tham dự một bữa tiệc kéo dài thâu đêm. Chúng tôi đã hẹn hò cả mùa hè năm ấy nhưng tôi phát hiện cảm giác ở bên anh ta cực kỳ bất an nên đã chấm dứt mối quan hệ vào tháng 8.

Anh chàng khổng lồ

Khi bạn "mi nhon" như tôi (1,57m), bạn sẽ rất cảnh giác và không muốn hẹn hò với một người cao trên 1,8m và đó là lý do tôi quyết định phải theo đuổi anh chàng nặng ký ngồi cạnh mình. Tên anh ta là Jeff, cao hơn 2m và đó là mục tiêu tiếp theo của tôi. Và Jeff tội nghiệp không có cơ hội thoát được vì tôi đã đọc hàng tá sách về cách thu phục trái tim đàn ông. Tôi đã sắm vài đôi giày cao gót, tiếp cận Jeff thường xuyên và đã hoàn thành mục tiêu vào tháng 12. Đó là thời điểm tôi gặp Michelle.

Người có giới tính không cố định

Jeffy khổng lồ đi công tác xa và khi đó, tôi bắt đầu thân thiết hơn với bạn anh ấy là Michelle. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tới thuật ngữ Gender fluid mà Michelle tự định nghĩa về mình (người có giới tính không cố định, lúc xem mình là nam, khi nghĩ mình là nữ). Cô ấy từng gắn bó với một phụ nữ tên Laura 3 năm và hiện đang độc thân.

Tôi chưa bao giờ bị hấp dẫn trước phụ nữ và tôi luôn chắc chắn mình không đồng tính nhưng nếu đây là năm hẹn hò mạo hiểm, tôi phải thử với tất cả các kiểu người. Michelle mời tôi đến nhà bố mẹ cô ấy ở Sag Harbor, chỉ có hai chúng tôi. Vào đêm cuối cùng ở đó, tôi uống hơi say và đã đến gần cô ấy rồi đề nghị liệu chúng tôi có nên chơi trò "ve vãn" chút không. Cô ấy đã cười to và bảo tôi rằng "Cô là phụ nữ 100%, chẳng chơi trò đó được đâu".

Anh chàng ngấn mỡ

Tôi mới hơn 20 tuổi và thực sự say mê tập thể dục, đàn ông, thời trang và không có gì khác. Tôi chỉ hẹn hò với những anh chàng có thân hình hoàn hảo và không bao giờ có ý định yêu một anh ngấn mỡ. Nhưng khi tôi gặp Zack với đôi mắt màu xanh dương, vẻ quyến rũ, dễ thương đã xóa nhòa ấn tượng về mức cân nặng của anh ấy. Tôi thích Zack vào tháng một và nôn nóng muốn tiếp cận chàng trai này và tận hưởng lễ tình nhân cùng anh ấy. Nhưng kế hoạch của tôi không thành công. Zack cũng phải lòng tôi nhưng rồi đã "đá" tôi vào ngày 10/2 để chạy theo một cô người mẫu chân dài, tóc vàng.

Cuối cùng, sau một năm thử thách bản thân hẹn hò với những người chưa bao giờ nằm trong "danh sách tiêu chuẩn", tôi lại trở về cuộc sống độc thân. Một người bạn (là đồng tính nam) tên John đã đưa tôi đi ăn tối vào Lễ tình nhân. Anh ấy cũng độc thân như tôi. Anh ấy, cũng giống tôi, phàn nàn rằng thật khó khăn khi lựa chọn người đàn ông cho mình. Tôi bảo anh ấy hãy thử phiêu lưu và bắt đầu hẹn hò với những người "không ở trong khu vực an toàn" xem sao. Trong khi điều đó không hiệu quả như tôi mong đợi (tìm được người để cưới), nó có ý nghĩa lâu dài hơn - giúp tôi khám phá chính mình.

Vương Linh (Theo Sheknows)