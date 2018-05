Tại sao mỗi lần lên đỉnh lại đau đầu? / Muốn lên đỉnh đồng thời với chồng

Liz, người phụ nữ bị "mắc kẹt trên đỉnh" suốt 3 tiếng và bạn trai của cô. Ảnh từ clip.

Một phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong đau đớn sau khi chịu đựng sự cực khoái suốt 3 giờ. Cô tên Liz ở Seattle, Mỹ. Đây là ca bệnh hy hữu từ trước đến nay nên trở thành mối quan tâm của cả bệnh viện.

Liz cho biết, cảm giác khoái lạc kéo dài sau khi cô quan hệ với bạn trai Eric. Sau 2 tiếng, cô bắt đầu cảm thấy không còn thú vị nữa và dần đau đớn, kiệt sức. “Tôi nhảy lên nhảy xuống, uống rượu để xem vấn đề có thể dịu đi không. Tôi cố gắng làm mọi thứ chỉ để ngăn chặn sự khoái cảm”, Liz nói.

Lúc đầu các bác sĩ rất bối rối và nghĩ rằng người phụ nữ này sắp trở dạ sinh con. Tuy nhiên, kết quả siêu âm không thấy bào thai nào trong bụng cô. Cuối cùng ê kíp bác sĩ cũng ngăn chặn được cơn cực khoái của Liz khi họ nhận ra vấn đề thực sự của tình trạng "mắc kẹt trên đỉnh" là gì.

Câu chuyện về cực khoái của Liz được chiếu trên chương trình “TLC show Sex Sent Me to the ER”.

Nhập viện vì "lên đỉnh" suốt 3 tiếng đồng hồ

Thi Trân (Theo Metro)