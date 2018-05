Tại Việt Nam, người đồng tính vẫn chưa được xã hội thừa nhận. Ngay các chuyên gia y tế vẫn còn chưa thống nhất với nhau về bản chất của hiện tượng này, nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của việc đua đòi, a dua, chỉ một số ít bác sĩ tin rằng đó là bẩm sinh. Cũng vì thế đa số người đồng tính không dám công khai thân phận của mình, chưa nói gì đến việc làm đám cưới với người cùng giới. Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, Công ty luật Bảo An, Hà Nội, hiện nay Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam nghiêm cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính (ghi rõ tại điều 9 và 10). Do vậy kết hôn của các cặp bạn trẻ cùng giới dù được cha mẹ đồng thuận thì đều là trái pháp luật. Quy định này cũng tương tự tại các nước Đông Nam Á và hầu hết trên thế giới, ngoại trừ một số ít nước phương Tây.