Mối tình 6 năm bị phản đối vì không hợp tuổi / Tình yêu bị ngăn cản vì không hợp tuổi

Em sinh năm 1988 (Mậu Thìn), cô ấy 1992 (Nhâm Thân). Đau lòng quá, em đã kể cho ba mẹ, ba mẹ em không tin tâm linh lắm, nói chỉ cần hai đứa ưng và hiểu nhau thì sẽ vượt qua mọi khó khăn. Ba mẹ em rất thích cô ấy. Chúng em đã yêu nhau 3 năm nay, em đã có việc làm ổn định, cô ấy chuẩn bị ra trường, em thật sự không muốn mất cô ấy. Em phải làm sao đây, xin hãy cho em lời khuyên! (Thanh)

Ảnh: colourbox.com

Trả lời:

Chào bạn,

Bói toán là cách tính xác suất theo hệ can chi, tức là mẫu số chung của hệ thập phân và thập nhị phân. Cách tính này còn gọi là mười và tá. Mười tức là chia phân khúc từ 0 đến 9 theo hệ số Ai Cập, gọi là “can”, còn mười hai theo hệ tính giờ của một chu kỳ đồng hồ (12 giờ buổi sáng và 12 giờ buổi chiều). Can chi có mẫu số chung là 60 và cứ 60 năm sẽ lặp trở lại một lần. Do cách tính xác suất mà người ta lập nên lá số tử vi rồi thêm vào các kiểu sao… làm cho tử vi trở nên huyền bí dẫn đến mê tín.

Bạn đi xem bói mà tin đến mức như vậy thì quả là mê tín quá. Ba mẹ bạn mới là những người sáng suốt. Nhưng dù sao thì cũng đã tin rồi nên khó có thể vượt qua. Đây là những vấn đề phức tạp của văn hóa tâm linh, mê tín với khoa học. Mê tín bao giờ cũng đưa người ta vào trạng thái mất kiểm soát bởi những ngôn ngữ, khái niệm mù mờ không rõ ràng. Nếu ai rơi vào “mê cung tử vi” sẽ không có lối ra mà mất hết lý trí.

Bạn đang trong “mê cung tử vi” trong quan niệm của thầy bói gán cho sự tử vong. Tuy nhiên, người xưa có tính đến “đức năng thắng số” nên đã chỉ ra rằng sau khi cưới hãy làm một mâm cỗ lễ trong đó có hình nộm (hình nhân) để trong mâm cúng, thắp hương cúng, gần hết tuần hương thì đem hình nộm (thế nhân) đốt đi để thay cho việc “khắc cung mạng”. Những việc làm này của người xưa đều đem lại giá trị và kết quả hữu ích. Bạn có thể áp dụng.

Chúc sự sáng suốt.

GS. TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM