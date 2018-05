Bị chồng từ chối sex sau sinh / Giải tỏa hội chứng ngại 'yêu' sau sinh

Nếu không có giải pháp hợp lý, họ có nguy cơ phải “nghỉ hưu non” khi tuổi còn xuân trẻ.

Sau khi có con, nhiều cặp vợ chồng vẫn phải kiêng chuyện chăn gối - Ảnh: Redbookmag

Nhịn sex sau bao lâu là vừa?

Do phát sinh những tổn thương tại cơ quan sinh dục - đồng thời cũng là cơ quan sinh sản của phụ nữ, nên sau quá trình sinh nở, các đôi vợ chồng bao giờ cũng phải tạm thời nhịn sex. Cơ thể người phụ nữ cần có thời gian để phục hồi, trước khi sẵn sàng “yêu” trở lại. Nhưng phải nhịn bao lâu là đủ? Khoa học không thể đưa ra một con số chính xác và áp dụng chung cho tất cả mọi người. Tùy thuộc vào cơ địa của từng người, đặc điểm nhân chủng học của từng dân tộc, chế độ chăm sóc sau sinh… mà thời gian “nghỉ ngơi” này khác nhau. Một số tài liệu y khoa đưa ra con số 6 tuần, nhưng cũng không quên nói rõ rằng, đây chỉ là số liệu tham khảo. Cảm nhận chính xác được tình trạng sức khỏe của mình, người vợ sẽ tự nhận ra tín hiệu “dỡ bỏ lệnh cấm vận” do cơ thể phát ra.

Trên thực tế, thời gian kiêng cữ này không đồng nhất giữa các quốc gia, các dân tộc. Khảo sát của Đại học sản và phụ khoa (Australia) cho thấy, 42% sản phụ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu “chiều chồng” sau 6 tuần kể từ khi sinh con. Kiêng kỹ đến tận 3 tháng là phụ nữ Mỹ (82-85%) và Anh (89-90%). Người Trung Quốc nhịn giỏi nhất: 95% “yêu” trở lại sau… 6 tháng. Cùng quan điểm phải nghỉ ngơi trong vòng nửa năm như người Trung Quốc là 66% phụ nữ Uganda. Số còn lại bắt đầu sớm hơn, nhưng cũng phải sau 2 tháng.

Lý do khiến các vợ chồng phải nhịn sex sau sinh

Có nhiều lý do để các đôi vợ chồng phải nhịn sex sau khi người vợ sinh con. Ngoài nguyên nhân hàng đầu là do cấu tạo sinh học của “công cụ yêu” bị ảnh hưởng, thì những vấn đề mới phát sinh như hội chứng trầm cảm sau sinh ở người mẹ, tâm lý căng thẳng, mệt mỏi do phải chăm sóc con nhỏ, ám ảnh sợ đau, tâm lý tự ti mặc cảm vì cơ thể trở lên “sồ sề”, hiện tượng khô âm đạo và suy giảm ham muốn tình dục trong thời kỳ cho con bú… cũng là những rào cản khiến ham muốn và khả năng tình dục của người phụ nữ gần như biến mất.

Mặc dù phần lớn nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi tâm sinh lý của các bà vợ, nhưng trong không ít trường hợp, chính các ông chồng cũng là thủ phạm khiến đời sống tình dục của họ trở lên bế tắc. Việc vợ suốt ngày chỉ lo chăm con rồi kêu mệt, mất vóc dáng thon gọn trước đây… làm nhiều quý ông bỗng dưng…chán vợ. Họ tìm cách “ăn vụng” ở bên ngoài và khi về nhà thì luôn kiếm cớ trốn.

Một nghiên cứu tại Anh cho thấy, có khoảng 50% đôi vợ chồng nước này đã tự đánh giá đời sống tình dục của họ trong vòng 8 tháng sau khi sinh con là “nghèo nàn” hoặc “không phải là tốt”. Ở Mỹ, tỷ lệ này là 25%, trong đó 22% nói họ gặp các cơn đau khi quan hệ. Rất ít người đạt cực khoái, và đa số đều nói rằng họ có tâm lý căng thẳng, lo âu mỗi khi gần gũi vợ hoặc chồng của mình. Nhiều người còn bị chảy máu khi bắt đầu ân ái trở lại, khiến họ phát khiếp và chẳng còn lòng dạ nào mà “yêu” nữa. Đặc biệt, với những đôi phải “nhịn” từ khi vợ còn đang mang thai thì tình trạng này còn tệ hơn nữa.

Giải pháp nhóm lại 'lửa' chốn phòng the

Chờ đợi! Đó là lời khuyên đầu tiên mà các bác sĩ thường đưa ra khi tư vấn cho các cặp vợ chồng đang có nguy cơ “nghỉ hẳn”. Dù vì trục trặc sinh lý hay tâm lý, thì các đôi vợ chồng cũng cần có thời gian để giải quyết các vấn đề này. Theo lý giải của tiến sĩ Miriam Stoppard thuộc Viện nghiên cứu Sức khỏe tình dục Anh, sex là một nhu cầu mang tính bản năng của con người, nó không dễ gì mất hẳn mà chỉ tạm “ẩn” đi mà thôi. Các cặp vợ chồng không nên quá lo lắng về điều này, áp lực tâm lý chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Cứ bình tĩnh và tìm hiểu kỹ nguyên nhân, những khoảnh khắc thăng hoa sẽ lại đến với họ.

Với những cặp gặp khó khăn do cấu tạo bộ phận sinh sản của nữ giới bị tác động quá tay vì các thủ thuật hỗ trợ sinh sản (chẳng hạn rạch tầng sinh môn), khả năng khắc phục là dễ dàng nhất: chỉ cần một cuộc tiểu phẫu để chỉnh sửa lại và vài tuần nghỉ ngơi, tất cả lại như xưa.

Những phụ nữ mắc phải hiện tượng khô âm đạo thì có thể dùng các loại thuốc bôi trơn và tiêm hoóc môn hỗ trợ.

Khó khăn hơn một chút là bị giảm ham muốn tình dục do thiếu hụt nội tiết tố nữ testosterone, ngày nay cũng có nhiều loại thuốc hỗ trợ lấy lại sự cân bằng này.

Những trường hợp liên quan đến tâm lý là phức tạp nhất, nhưng cũng không phải không có cách vượt qua. Hội chứng trầm cảm sau sinh, ám ảnh do đau đớn khi sinh nở là hai trường hợp thường gặp nhất. Những trường hợp này cần phải được điều trị bởi các bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm, và mất nhiều thời gian. Kết hợp với một số loại thuốc hỗ trợ điều trị có thể đem lại kết quả tốt.

Người chồng đóng vai trò quyết định

Dù trong hoàn cảnh nào, các đấng mày râu luôn có vai trò quan trọng trong việc tìm lại những giây phút mặn nồng của hai vợ chồng. Lời khuyên được đưa ra là phải tâm lý, nhẹ nhàng với vợ. Người chồng cũng phải biết kiên nhẫn, không được nóng vội. Có thể bắt đầu bằng những cử chỉ âu yếm, mơn trớn bên ngoài để đánh thức ham muốn của vợ. Ngược lại, các bà vợ đôi khi cũng cần phải hy sinh một chút, chịu đựng một sự đau đớn nhất định khi bắt đầu quan hệ tình dục trở lại. Theo các bác sĩ, điều này có thể xảy ra trong một vài lần đầu tiên, và thông thường sẽ biến mất trong những lần tiếp theo. Vượt qua được những khúc mắc ban đầu ấy, không khó để lấy lại phong độ ngày nào.

Theo Giadinh.net