Mặc dù vậy, khi gặp nhau cô ấy vẫn nói chuyện rất ngọt ngào. Em không biết cô ấy còn tình cảm với em không? Em mong có một lời khuyên nên tiếp tục cuộc tình này không? - (Minh Khôi).

Ảnh minh họa: wp.

Trả lời:

Minh Khôi thân mến,

Trước hết, xin cảm ơn bạn đã tin tưởng chia sẻ những khúc mắc trong tình yêu mà bạn đang tìm cách tháo gỡ. Sau khi đọc những dòng tâm sự ngắn gọn của bạn, tôi xin có một vài gợi ý và chia sẻ như sau:

Trong thư bạn nói đã yêu một người được gần một năm. Thời gian đầu yêu nhau cả hai thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, nhưng dạo gần đây, thói quen ấy dường như biến mất, kèm theo đó là thái độ lạnh lùng mà người yêu dành cho bạn. Mặc dù những lúc gặp nhau ở bên ngoài, cô ấy vẫn nói chuyện rất ngọt ngào. Nhưng, chính sự mâu thuẫn trong cách thể hiện tình cảm cũng như ứng xử của cô ấy đang khiến bạn phân vân không biết có nên tiếp tục mối tình này hay không?

Bạn thân mến, một năm yêu nhau chắc hẳn không phải là dài trong hành trình đi tìm và xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình, nhưng nó đủ để những người yêu nhau có thể cảm nghiệm được những thay đổi dù là rất nhỏ.

Trong tình yêu, cảm giác bất an và lo lắng sẽ xuất hiện khi một trong hai người không còn dành sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc cho nhau như lúc đầu. Cũng vậy, việc thay đổi một thói quen tốt lúc mới yêu cũng như có những biểu hiện khác lạ trong cách ứng xử hàng ngày, có thể sẽ mở đầu cho những con sóng ngầm của hoài nghi, của ngờ vực.

Bạn đã đặt ra cho mình câu hỏi nên hay không tiếp tục mối quan hệ này. Tuy vậy, trước khi trả lời câu hỏi đó, bạn nên tìm hiểu lý do vì sao người yêu bạn lại ít nhắn tin hơn mọi khi và nói chuyện rất lạnh lùng như vậy? Vì sao khi gặp nhau ở ngoài cô ấy lại nói chuyện rất ngọt ngào với bạn? Có phải cô ấy đã hết yêu như bạn nghĩ hay do cách các bạn yêu và duy trì tình yêu, hay phải chăng có một lý do nào đó đến từ chính bạn?

Hiện tại, giữa bạn và cô ấy đang có những suy nghĩ và mong muốn riêng nhưng chưa ai có thể mở lời để tâm sự với nhau. Do vậy, việc quan sát, tìm hiểu và nắm bắt được suy nghĩ của nhau là việc làm cần thiết để cả hai có thể giải tỏa những khúc mắc ẩn chứa. Để làm được việc này, bạn cần có sự tế nhị, khéo léo để tìm hiểu được các nguyên do một cách khách quan nhất.

Bạn nên tìm dịp thuận tiện khi cả hai có được trạng thái tâm lý thoải mái nhất để trao đổi. Nếu đó là một thử thách khi yêu và cả hai cùng tìm được tiếng nói chung để vượt qua thì tình yêu của bạn có cơ sở để tồn tại, cũng như cả hai sẽ biết nên thay đổi những gì để tình yêu ngày càng hoàn thiện hơn. Ngược lại, nếu “nghĩa cạn tình vơi” thực sự thì có lẽ đó là khoảng dừng cần thiết để cả hai bạn không bị tổn thương thêm nữa.

Tôi từng đọc được một câu nói hay về tình yêu với nội dung là: "Nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Đừng bao giờ để mình phải hối hận vì đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn để giữ những gì mà mình yêu quý".

Hy vọng rằng, hai bạn có đủ quan tâm, đủ yêu thương và đủ cả can đảm để vượt qua những thử thách mà tình yêu mang lại. Và cũng mong rằng, với những chia sẻ trên, bạn sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những khúc mắc trong tình yêu của mình.

Chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc