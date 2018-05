Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, TP HCM đã trở lạnh từ 3 ngày qua. Nguyên nhân là do bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam. Hiện tượng này khiến Sài Gòn và cả miền Tây Nam bộ có nhiệt độ vào buổi sáng từ 19 đến 23 độ C. "Nhiệt độ không rét và chỉ tạo cảm giác man mát, tuy nhiên do có gió mùa đông bắc nên cái lạnh dễ được cảm nhận rõ rệt. Nhất là những ngày trước, nhiệt độ buổi sáng khá oi. Đợt rét có thể sẽ kéo dài trong 10 ngày tới", một cán bộ khí tượng thủy văn nói.