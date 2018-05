7 lý do phụ nữ giấu chuyện ngoại tình giỏi hơn đàn ông

Nếu bạn có mối quan hệ ngoài luồng nhưng không thành thật về những việc đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn việc này thì cuộc hôn nhân của bạn sẽ đứng trước bờ vực. Dưới đây là lời khuyên của chuyên gia giúp bạn vượt qua khoảng hoảng này và duy trì cuộc hôn nhân bền vững:

1. Thú nhận toàn bộ ngay từ đầu

Bạn cần trung thực kể lại toàn bộ chuyện ngoại tình ngay từ đầu.

Chuyên gia Madden cho biết: “Những người bị vợ/chồng phản bội cho biết nguyên nhân khiến cho họ chấm dứt mối quan hệ không phải là việc ngoại tình – mà là việc sự thật rò rỉ trong một khoảng thời gian dài. Nửa kia đã quen với sự thật được tiết lộ, họ phải học cách bỏ qua và tiếp tục tin tưởng bạn, nhưng rồi bất ngờ, bạn lại đem đến những thông tin bất ngờ khác”.

Cách tốt nhất để hành xử trong tình huống này là hãy thú nhận tất cả mọi chuyện ngay từ đầu - bạn cần kể chi tiết việc này đã kéo dài bao lâu, bạn nói gì về hôn nhân của mình với người thứ ba. Điều này giúp cho nửa kia có thể quyết định một cách sáng suốt liệu có nên tha thứ cho bạn hay không với đầy đủ thông tin cần thiết.

Ảnh: madaboutmarriage.com.

2. Thành thật với nửa kia

Hãy trả lời mọi câu hỏi của nửa kia sau khi bạn thú nhận về việc ngoại tình. “Hãy thể hiện thái độ hợp tác và làm theo yêu cầu của họ để giúp họ cảm thấy an toàn hơn trong mối quan hệ. Chẳng hạn như chia sẻ thông tin trong điện thoại của bạn, tin nhắn, Facebook hay hóa đơn thẻ tín dụng. Bạn cũng có thể phải tiết lộ thông tin về người thứ ba nếu cần thiết. Khoảng thời gian mà bạn phải giải trình thông tin này không nên kéo dài mãi mãi nhưng nó chứng minh thiện chí của bạn để nối lại mối quan hệ với nửa kia”, Michele Weiner-Davis, chuyên gia tâm lý và tác giả cuốn Divorce Busting: A Step-by-Step Approach to Making Your Marriage Loving Again giải thích.

3. Chấm dứt hoàn toàn với người thứ ba

Không cần phải giải thích việc bạn cần chấm dứt hoàn toàn mọi liên lạc với người thứ ba. Và bạn cũng cần từ chối khi người đó chủ động tìm tới.

Nếu bạn nhận được tin nhắn, email hay bất kì sự liên lạc nào từ người thứ ba, hãy thông báo với bạn đời của mình ngay lập tức. Tại sao ư? Bởi nếu bạn che giấu hoặc xóa những thông tin đó, sau đó nửa kia của bạn phát hiện ra, cuộc hôn nhân của bạn sẽ chịu sức ép nặng nề. Nửa kia sẽ nghĩ rằng bạn che giấu thông tin và vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng. Và tất cả những cố gắng cải thiện mối quan hệ sẽ tan thành mây khói”, chuyên gia Madden cho biết.

4. Kiểm tra bệnh lây truyền qua đường tình dục

Chịu trách nhiệm cho việc ngoại tình cũng đồng nghĩa với việc bạn nên kiểm tra sức khỏe để xem liệu mình có mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không.

Chuyên gia giải thích rằng “Một trong những điều xấu hổ nhất đó là đi kiểm tra sức khỏe để xem mình có mắc bệnh tình dục hay không. Nếu bạn không chung thủy với nửa kia, bạn cần cho nửa kia thấy kết quả xét nghiệm của mình. Nửa kia cũng nên đi cùng khi họ kiểm tra sức khỏe để thể hiện sự ủng hộ”.

5. Đặt hôn nhân lên hàng đầu

Ngoại tình lấy đi của bạn rất nhiều thời gian, tâm sức và tình cảm dành cho gia đình. Khi việc đó qua đi, bạn cần thể hiện vai trò thực sự của mình với cuộc hôn nhân chẳng hạn như dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

“Tất cả năng lượng của bạn dành cho mối quan hệ ngoài luồng với người thứ ba cần được đặt đúng chỗ của nó – gia đình bạn bao gồm người bạn đời, con cái và gia đình hai bên”, nhà tâm lí Sharon Gilchrest O’Neil cho biết.

6. Chấp nhận việc nửa kia vẫn tiếp tục nói về việc bạn ngoại tình

Việc tha thứ không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Bạn đã thừa nhận hành động sai trái của mình và cảm thấy sẵn sàng tiếp tục duy trì hôn nhân, nhưng nửa kia cần thời gian để tìm hiểu về chuyện gì đã xảy ra. Hãy sẵn sàng cho việc trả lời những câu hỏi cụ thể.

“Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người bị phản bội cần thời gian để chấp nhận chuyện đã xảy ra cũng như chia sẻ về cảm giác, vết thương lòng sẽ không được chữa lành trừ khi bạn tỏ thiện chí chia sẻ thành thật và cởi mở. Người từng ngoại tình sẽ cảm thấy xấu hổ và không thoải mái khi nói chuyện về vấn đề này. Nhưng vượt qua nỗi xấu hổ và sẵn sàng trao đổi với nửa kia cho thấy thiện ý của bạn trong việc khôi phục niềm tin của họ”, Weiner-Davis cho biết.

7. Tỏ ra thực sự hối hận về việc đã làm

Thú nhận và xin lỗi về việc ngoại tình là không đủ, bạn cần hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mình đã làm, hãy thành khẩn và nỗ lực cải thiện tình.

“Xin lỗi không đơn thuần là lời xin lỗi mà bạn cần nêu ra lời giải thích vì sao. Đôi khi những lời xin lỗi sẽ cần được lặp lại trong một thời gian dài, thậm chí trong nhiều năm. Sự ăn năn thực sự sẽ giúp làm lành vết thương lòng của nửa kia. Nửa kia cũng sẽ cảm thấy biết ơn về sự hối hận này”, Weiner-Davis cho biết.

8. Thắt chặt tình cảm với bạn đời

Cuối cùng, bạn đời chính là người quyết định có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này hay không. Để cho người ấy thấy mối quan hệ này đáng để duy trì, bạn cần xây dựng lại và thắt chặt tình cảm với họ.

“Nửa kia sẽ cảm thấy hụt hẫng và thiếu thốn tình cảm khi bạn có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài. Hãy dành thời gian riêng cho người ấy nhiều nhất có thể, tắt điện thoại nếu cần, dành cho nửa kia những cử chỉ âu yếm và quan tâm. Bạn sẽ tìm lại sự kết nối tình cảm và đồng điệu trong tâm hồn để duy trì cuộc hôn nhân”, chuyên gia khuyên.

Hương Giang (theo huffingtonpost)