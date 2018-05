U23 Việt Nam thắng đẹp đội bóng Brazil

Lập cú đúp trong trận giao hữu mới đây giữa U23 Việt Nam và U23 Santos của Brazil, Lê Văn Thắng góp phần quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1. Ngoài sân cỏ, cái tên Lê Văn Thắng được người hâm mộ nhắc đến như một tấm gương vượt lên cuộc sống khó khăn.

Gương mặt đen sạm, rắn rỏi, chàng cầu thủ mang áo số 17 quê Nông Cống, Thanh Hóa, ngượng ngùng chia sẻ, vì ít nói nên có biệt hiệu Thắng "Ít". Tự nhận vẫn còn trẻ con, Thắng trò chuyện tự nhiên và lễ phép. Tiền vệ 23 tuổi tâm sự, ngoài đời và trên sân cỏ, cậu là hai con người hoàn toàn khác. Không giống với vẻ ngoài trầm lặng, Văn Thắng khi đá bóng tinh ranh và linh hoạt.

Kinh tế đỡ vất vả hơn trước nên Thắng muốn lo cho em gái có cuộc sống tuơm tất. Ảnh: Bình Minh.

Nhắc tới thời gian đầu đời vất vả, tiền vệ xứ Thanh buồn rầu nghĩ tới sự ra đi của cha mẹ khi cậu còn non dại. Năm 6 tuổi, Thắng mất bố. 12 tuổi, Thắng được mẹ gửi vào Nghệ An học đá bóng. Ở nhờ nhà họ hàng có quán phở, hàng ngày cậu phải thức khuya dậy sớm để phụ việc và trông đứa cháu nhỏ. Nhớ nhà, đi lại tập luyện vất vả, cậu nản và bỏ về quê sau gần 2 năm ở Nghệ An. Về chưa được bao lâu, Thắng suy sụp khi mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn. Mồ côi bố mẹ, anh em Thắng ở cùng người bác ốm đau, không lập gia đình. 15 tuổi, cậu hoang mang, mất phương hướng khi chẳng còn ai bên cạnh.

Ba ngày sau giỗ đầu của mẹ, Thắng được cậu ruột là Nguyễn Xuân Phú xin vào đội bóng đá của Thanh Hóa. Tiếc cháu có khả năng lại từng được tập luyện ở Sông Lam Nghệ An, cậu của Thắng dắt cháu "gõ cửa" các đội bóng. Hai cậu cháu định ra Hà Nội nhưng trên đường xuống bệnh viện tỉnh chăm em gái bị thương trong tai nạn với mẹ, Thắng được các huấn luyện viên ở Thanh Hóa đồng ý thử thách vài tuần.

Vào đội trẻ Thanh Hóa, Thắng phải nỗ lực gấp đôi vì lứa cầu thủ này đã được đào tạo suốt 4 năm. Chưa được chấp nhận vào chung đội nên suốt thời gian chăm em ốm, ngày ngày Thắng cùng cậu bắt xe ôm từ viện tới sân tập. Một tháng sau, Thắng được vào đội khi vừa tốt nghiệp lớp 9. Lúc ở đội, cậu cũng tranh thủ học xong bổ túc lớp 12. Muốn quên đi nỗi buồn, Thắng lao vào tập luyện cả ngày, tranh thủ học văn hóa vào buổi tối.

Thắng kể, hồi đó chưa có lương nhưng may được các thầy thương lo cho ngày hai bữa cơm. Thỉnh thoảng đi đấu giải được thưởng vài trăm nghìn đồng, cậu chắt chiu gửi cả về cho em gái. Còn Thắng, hôm nào có tiền thì ăn sáng, nếu không đành nhịn.

Tiền vệ trẻ trong pha tranh bóng với cầu thủ của Santos. Ảnh: Đức Đồng.

Sự nghiệp bóng đá đang lên, Thắng vẫn canh cánh nỗi lo cho cô em gái ở quê chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh để cậu vùng vẫy với trái bóng. Bận tập trong đội nên việc nhà và chăm sóc người bác, Thắng đều nhờ cả ở cô em gái kém cậu 3 tuổi.

Mẹ mất, không có điều kiện đi học, em gái phải nghỉ ở nhà. Sau này khi được lên thi đấu ở V-League, có tiền, Thắng bắt đầu lo cho em gái tươm tất hơn. Nhớ lần đầu tiên cầm trong tay số tiền lớn từ lương và thưởng, chàng cầu thủ trẻ mừng muốn chảy nước mắt. "Em dành tất cả số tiền ấy sửa lại ngôi nhà lụp xụp ở quê để bác và em gái có chỗ che mưa, nắng. Sửa xong nhà, em cảm thấy thật thoải mái", Thắng tâm sự.

Hàng tháng, Thắng vẫn đều đặn gửi tiền về nuôi em và bác. Nhắc tới em gái, Thắng kể bằng giọng trìu mến và đầy tình thương: "Em muốn bù đắp cho hắn (em gái) và muốn hắn có cuộc sống đỡ vất vả. Khi nào em gái lấy chồng, em mới yên tâm".

Mỗi lần đi thi đấu về, anh trai đều nhớ mua quà tặng em mặc dù cô em chẳng khi nào đòi hỏi. Thắng khoe hai anh em giống nhau ở tính ít nói nhưng mỗi khi có thời gian về thăm nhà lại hay chuyện trò, động viên nhau. Khi đã kiếm được chút ít tiền, Thắng muốn chu cấp cho em đi học để sau này có nghề nghiệp. Thương anh vất vả, cô em gái chấp nhận ở nhà.

Văn Thắng (số 17) trở thành người hùng trong trận giao đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Santos với hai bàn thắng. Ảnh: Đức Đồng.

Ngoài em gái, cậu Phú là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống của tiền vệ Thắng "Ít". Chính người cậu đã phát hiện khả năng và định hướng cho cháu trai đi theo con đường bóng đá từ sớm. Chia sẻ về Thắng, ông Phú giọng đầy vui mừng và tự hào khi thấy cháu trai trưởng thành như bây giờ.

Thương cháu mồ côi, ông hướng Thắng chơi bóng vì khi đó không biết cho cậu bé làm gì. Chỉ ở nhà làm ruộng nhưng với tình yêu bóng đá, ông sớm nhận ra Thắng có thể lực, hình thể và kỹ thuật tốt. Ông Phú kể, ngày còn nhỏ, Thắng thường cùng bạn bè chơi bóng bằng lá chuối buộc lại.

"Thắng là người có nghị lực và luôn nghĩ về gia đình. Từ trước đến nay, dành dụm được đồng nào là nó lại gửi về nuôi em. Giờ bận rộn thi đấu nhưng có thời gian, Thắng lại tranh thủ về nhà vài tiếng thắp hương cho bố mẹ rồi thăm hỏi họ hàng xung quanh", ông Phú cho biết.

Theo ông Phú, giờ đã lớn, Thắng ít tâm sự với cậu hơn trước đây. Ngày mới thi đấu, cậu cháu thường chuyện trò như hai cha con. Có lần không được thi đấu chính thức, Thắng bật khóc khi nói chuyện với cậu qua điện thoại. Sợ cháu nổi tiếng dễ đi vào con đường lầm lạc của các cầu thủ đi trước, ông Phú lúc nào cũng nhắc nhở, bảo ban.

"Tôi dặn cháu, cuộc đời cầu thủ không dài, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt nên lúc kiếm được tiền phải biết tiết kiệm để lo cho cuộc sống sau này. Chơi thể thao phải chơi hết mình, lúc có va chạm trên sân phải biết đỡ cầu thủ đội bạn dậy rồi bắt tay họ", ông Phú nói.

Mỗi lần cháu tích cóp được khoản tiền kha khá gửi về, ông đều góp ý để anh em Thắng sử dụng hợp lý, không lãng phí. Ông Phú tính, nếu sau này giải nghệ, Thắng vẫn còn một khoản làm vốn sinh sống. Về phần mình, Thắng chia sẻ vẫn chưa nghĩ đến tương lai, chỉ biết hiện tại thi đấu hết mình. Thắng "Ít" bẽn lẽn khoe đã có bạn gái ở quê và cô ấy rất ủng hộ sự nghiệp bóng đá của người yêu.

Bình Minh