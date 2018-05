Cơn mưa to bất thường chiều qua kèm theo sét và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đã làm đổ 3 trụ cáp viễn thông thôn An Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Đúng lúc đó, hai anh Phạm Đình Thống (28 tuổi) và Đoàn Quốc Bảo (27 tuổi) đang điều khiển xe gắn máy đi trên đường nên bị trụ ngã đè lên người.

Chẩn đoán của bệnh viện, anh Thống chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ; anh Bảo vỡ gan, đa chấn thương.

Ngay sau khi nhập viện, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tiến hành phẫu thuật cho anh Bảo và Thống. Tuy nhiên anh Bảo tử vong trong đêm. Bệnh nhân còn lại đến sáng nay vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trụ cáp điện thoại ngã đè bị thương 2 người đi đường. Một người đã tử vong tại bệnh viện. Ảnh: Thiên Lý

Tại hiện trường sáng 19/4, 3 trụ cáp điện bị ngã đổ cùng hàng trăm mét dây cáp vẫn còn nguyên vẹn. Các trụ được trồng sơ sài trên bờ mương rộng chừng 1 m, không có dây chằng néo và đế bê tông. Ông Nguyễn Văn Lon, Kiểm soát viên – Kỹ thuật Trung tâm viễn thông TP Tuy Hòa, thuộc Viễn thông Phú Yên Hòa, giải thích: “Các trụ gặp mưa ngã là do người dân không cho gia cố dây néo và chôn trụ đảm bảo an toàn kỹ thuật trên phần đất ruộng thuộc quyền sở hữu”. Tuy nhiên theo người dân địa phương, ngành viễn thông không có phương án đền bù thỏa đáng nên họ không chấp nhận cho chôn trụ, căng dây néo trên đất đang sản xuất.

Ông Trần Tấn Dũng, Giám đốc Viễn thông Phú Yên cho rằng việc thiết kế, kỹ thuật trồng trụ dẫn cáp được thực hiện theo đúng quy định của ngành. Đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt công ty đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thân gặp nạn và hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng.

Người dân phải lấy thang chống đỡ cho các trụ điện thoại còn lại có nguy cơ ngã đổ. Ảnh: Thiên Lý

Dọc các tuyến đường liên xã, liên thôn qua xã Hòa An, có hàng trăm trụ cáp viễn thông trong tình trạng không có dây néo nghiêng ngả tương tự 3 cây trụ đã đổ. Có cây, người dân phải lấy thang, nạng để chống đỡ đề phòng ngã. Ông Tô Hoài, Phó Trưởng công an xã Hòa An bức xúc: “Trước đó trên địa bàn xã đã có nhiều trụ cáp bị ngã đổ, nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra chết người. Nguy hiểm hơn, nhiều trụ có nguy cơ tiếp tục ngã đổ bất cứ lúc nào lại nằm ngay trước cổng trường THCS, khu vực đông dân cư”.

Theo ông Hoài, cơ quản chủ quản cần có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, trước khi tai nạn tiếp tục tái diễn.

Khoa Thy - Thiên Lý