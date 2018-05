Vụ việc chỉ vỡ lở khi người vợ thứ tư là bà Phương ở quận Bình Thạnh, vô tình phát hiện ngoài bà thì ông chồng còn có bà xã khác tên Khuê ở quận 4.

Bà Phương kể, vào tháng 7/2011, trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, bà ngồi gần Hoàn. Hai người trò chuyện về nơi ở, sở thích, công việc... và cảm thấy hợp ý. Khi về lại thành phố, hai người đã hẹn hò.

Hoàn cho biết đang làm việc tại một ngân hàng có chi nhánh ở quận 1. Ttrước đây do gia đình sắp đặt nên Hoàn từng làm đám hỏi với bà Hóa nhưng vì không yêu nhau nên sau đó không cưới.

Quen nhau được 3 tháng, Hoàn ngỏ lời lấy Phương với lý do muốn cưới vợ để sinh con. Đầu năm nay, sau khi dẫn Phương về quê ra mắt bố mẹ, họ hàng, hai người đăng ký kết hôn và làm lễ cưới.

Theo người phụ nữ này, Hoàn không nhiều tiền nhưng cao to, nam tính, ưa nhìn, luôn là người đàn ông hoàn hảo: Con trai nhà quê hiền lành, chất phác, chỉ biết học và làm việc. Lúc mới quen, Hoàn rất giữ ý tứ, quan tâm chăm sóc Phương và các thành viên trong gia đình bà.

Thế rồi sau đám cưới, Hoàn có những biểu hiện lạ như gọi điện thoại nhiều khi không nghe, thường về nhà trễ hoặc đi qua đêm. Phương hỏi thì chồng viện đủ thứ lý do. Cảm thấy chồng đang lừa dối mình, bà lên mạng dò la, tiếp xúc mới vỡ lẽ Hoàn còn có người vợ khác là Khuê đang mang thai 5 tháng. Giữa hai người đó đã có giấy chứng nhận kết hôn cách đây... 3 năm.

Rồi từ Khuê, bà Phương còn biết rõ thêm về 2 người phụ nữ trước đó của Hoàn. Ông ta có 2 hộ khẩu và hai CMND ở hai quận khác nhau tại TP HCM.

Người đàn ông này được công an xác định có hộ khẩu gốc ở Hà Tĩnh. Từ năm 2003 đến 2008, Hoàn đăng ký thường trú ở quận Phú Nhuận và tiếp nữa là quận 2. Cuối năm 2008, ông ta về quê cắt hộ khẩu rồi nhập vào quận Bình Thạnh và được cấp một CMND ở quận này. Cuối năm 2011, Hoàn chuyển hộ khẩu từ quận 2 đến quận 4 và được cấp một CMND ở quận 4.

Năm 2003, Hoàn đăng ký kết hôn lần đầu với bà Huệ ở quê. Năm 2005, bằng cách xin giấy xác nhận ở quê chưa kết hôn, Hoàn lại cưới bà Thu, nhập hộ khẩu vào quận 2. Tháng 6/2009, với quyết định ly hôn bà Huệ, Hoàn lấy bà Khuê. Đến tháng 3, với quyết định ly hôn bà Thu, Hoàn kết hôn với bà Phương.

Trung tá Vũ Văn Ngọc, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, xác định: “Hoàn đã được quận cấp hộ khẩu và CMND hợp lệ. Lỗi trong vụ việc này thuộc về công an ở ngoài Hà Tĩnh khi hai lần cắt hộ khẩu của Hoàn để người này có điều kiện nhập hộ khẩu nhiều lần vào TP HCM".

Đại diện Công an quận 4 cho biết: “Chúng tôi đang làm rõ vi phạm của Hoàn và đang chờ kết quả từ Công an quận Bình Thạnh. Chúng tôi sẽ xem xét lại quy trình chuyển hộ khẩu của Hoàn từ quận 2 đến quận 4 đúng hay sai, nếu sai thì sai chỗ nào và cán bộ nào làm sai để có hướng xử lý”.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, đã tạm thời thu giữ hai hộ khẩu và một CMND cấp tại quận 4 của Hoàn. Ông ta khai báo đã làm mất CMND cấp tại Bình Thạnh. Đội sẽ đề xuất lãnh đạo công an quận hủy hộ khẩu và CMND cấp sau tại quận Bình Thạnh. Ngoài ra, cơ quan điều tra công an quận này sẽ xem xét vi phạm của Hoàn có đến mức xử lý hình sự hay không.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng ông Hoàn đã không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, về việc cấp CMND… để qua mặt cơ quan chức năng nhằm đăng ký kết hôn trái pháp luật với nhiều người.

Luật sư phân tích: Ông Hoàn đăng ký kết hôn lần thứ nhất vào năm 2003 với bà Huệ, là hôn nhân hợp pháp. Nhưng với bà Thu (kết hôn năm 2005) thì là hôn nhân không hợp pháp vì lúc này ông Hoàn đang là chồng của bà Huệ. Song ở hai trường hợp này thì hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng của ông Hoàn đã hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính (là một năm kể từ ngày vi phạm được thực hiện), với lại tòa án cũng đã xử ly hôn.

Riêng đối với trường hợp sau này của bà Khuê và bà Phương thì khác. Ông Hoàn kết hôn với bà Khuê năm 2009 và trong thời gian này tiếp tục đăng ký kết hôn với bà Phương vào tháng 3/2012. Do vậy, tính từ tháng 3, ông Hoàn đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.

Tuy nhiên, vi phạm của người đàn ông này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng (chẳng hạn vợ tự sát…) và cũng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi này nên hiện tại chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ có thể xử phạt hành chính.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

