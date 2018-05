Theo tsf, năm 26 tuổi, khi còn làm việc trong một hầm mỏ, Gongqing Xiao, người Vũ Hán, Trung Quốc, bị mắc kẹt trong núi, khát và không có nước xung quanh, khắp nơi chỉ còn cỏ, chàng thanh niên đã vơ đại một nắm cho vào miệng. Đột nhiên, mùi hương thơm ngát của cỏ tươi đã khiến anh tỉnh táo lại. Kể từ đó, ngày 3 lần, anh đều ăn một nắm cỏ. Đôi khi anh còn ăn cỏ thay cơm. Và anh cũng nhanh chóng được biết đến trong khắp ngôi làng miền núi nhỏ bé này. Rất nhiều cô gái trong làng ngưỡng mộ anh. Năm 1981, anh cưới Ren Mou, cô gái ở làng bên. Gongqing Xiao vẫn tiếp tục ăn cỏ mỗi ngày, và chị vợ dường như khá tự hào về điều đặc biệt của chồng. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Qua thời gian, xã hội phát triển, mối quan tâm của mọi người tới anh cũng nhạt nhòa dần. Đến thập kỷ 90 của thế kỷ trước, không còn ai tôn thờ và xem trọng anh nữa. Thay vào đó là những lời đồn vô căn cứ. Một số người cho rằng anh chẳng qua đang chơi trội, hoặc thậm chí đầu óc có vấn đề. Gongqing Xiao đã thử giảm dần số cỏ ăn mỗi ngày. Nhưng ông cảm thấy uể oải, mệt mỏi và đôi khi còn lãng trí, trông ông già hơn bạn bè cùng lứa. Ông cũng trở nên trầm cảm nặng. Năm 2003, người vợ đã bỏ đi. Vài năm trước, một giáo viên trường làng đã đưa ông đến bệnh viện huyện để kiểm tra lý do ông ăn cỏ. Bác sĩ cho biết tất cả các chức năng cơ thể ông đều bình thường. Bệnh là do cơ thể thiếu một vi chất đặc biệt nào đó, đi kèm với những biến đổi tâm lý, như thích ăn thứ gì đó lạ lùng mà người bình thường không ăn, và dần dần sẽ tạo thành sự phụ thuộc tâm lý. Ông Li Sanju cũng ăn cỏ gần 2 năm nay mà không có vấn đề gì về sức khỏe. Ảnh:today.az Gong Qingxiao ăn cỏ trường diễn, nhưng không bị ốm, chưa kể loại cỏ ông ăn không có độc, là nhờ hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh của cơ thể. Tuy vậy bác sĩ cho rằng hầu hết mọi người không nên thử cách này. Thực ra, hiện tượng người ăn được cỏ không phải là quá hiếm. Ông Li Sanju, 50 tuổi, cũng người Trung Quốc đã ăn cỏ từ hơn năm rưỡi nay mà không có biểu hiện gì khác thường. T. An