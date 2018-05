Em từng có một mối tình kéo dài 6 năm, từng yêu người ấy hơn cả bản thân. Em và anh ta đã quan hệ với nhau. Bây giờ hai đứa chia tay và em đã có người mới. Khi xác định yêu người mới, em cũng cho anh ấy biết chuyện em đã quan hệ với bạn trai cũ. Thật may là anh ấy không để ý gì đến chuyện này, rất yêu và thông cảm cho em.

Nhưng gần đây người yêu cũ liên tục quấy rối. Anh ta nhắn tin cho bạn trai hiện tại của em, nói những lời xúc phạm em, kể hết mọi chuyện quá khứ của em và anh ta. Anh ta nói mọi chuyện chưa dừng lại, anh ta đã lên sẵn một kế hoạch dài cho việc này.

Em không biết nên giải quyết thế nào để mọi chuyện êm đẹp, người cũ không làm phiền em và người mới luôn tin tưởng em. (Khánh Hòa)

Ảnh minh họa: Ariionkathleenbrindley.com.

Trả lời

Chào bạn,

Nhiều người chia tay một thời gian sau lại muốn nối lại tình cảm, nhưng khi không được chấp nhận thì quay ra nói xấu và quậy phá, gây cho người kia khổ sở đủ điều. Hành động của anh chàng cũ của bạn không còn là vì tình yêu nữa mà là sự ích kỷ. Anh ta chỉ muốn sở hữu bạn, và khi bị bạn từ chối, anh ta đã quay sang “không ăn được thì đạp đổ”.

Rất may là bạn trai mới của bạn đã biết và thông cảm cho bạn. Vấn đề bây giờ là người yêu cũ sẽ tiếp tục quậy phá bạn và có thể chuyện không dừng ở đây mà còn có khả năng anh ta sẽ làm những hành động đê tiện với bạn. Nếu anh ta tiếp tục phá bạn nữa, bạn có thể nói chuyện này với người thân, gia đình anh ấy để nhờ khuyên can. Nếu không được, bạn có thể thu thập chứng cứ để nhờ chính quyền can thiêp.

Lưu ý bạn là đối với những người như anh ta nếu bạn càng lo sợ thì anh ta sẽ càng lấn tới. Nếu bạn cứng rắn mà không tới nơi anh ta sẽ đê tiện và rất liều lĩnh, có thể hủy hoại hay làm tổn thương đến tinh thần và cả thể xác bạn. Vì thế bạn phải có bản lĩnh và khéo léo. Đồng thời bạn cũng cần phải có các biện pháp để tự bảo vệ mình.

Bạn trai cũ có thể có những hành động làm bạn trai mới của bạn bị tổn thương hay chạm tự ái. Do vậy, đây cũng là cơ hội để bạn trai bạn khẳng định tình yêu và sự bao dung dành cho bạn. Bạn trai mới của bạn có muốn cùng bạn giải quyết chuyện này không, hay anh ấy chỉ muốn một mình bạn giải quyết? Anh có cùng bạn chia sẻ, góp ý cách đối phó với anh chàng kia hay không?... Bạn cần tìm hiểu những vấn đề đó để biết mình nên làm gì với người mới.

Chúc bạn mau chóng tìm được sự bình yên.

Minh Hoa

Chuyên gia tâm lý - trị liệu đường dây tư vấn 1088