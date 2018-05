Anh chồng chăm vợ ốm khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đoạn chia sẻ về chồng đầy xúc động của Facebooker Thanh Chip (tên thật là Phương Thanh) trên trang cá nhân về người chồng nghỉ việc, ở nhà bán bánh mỳ chăm vợ đẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm, với hơn 37.000 lượt thích, hơn 5.000 người chia sẻ, trong đó phần nhiều là ngưỡng mộ. Anh tên Hoạt, sinh năm 1991, quê Thái Bình, hiện sống ở quê vợ Hạ Long (Quảng Ninh). Hoạt và Thanh kết hôn được hơn một năm nay và có một bé gái xinh xắn.

"Trước khi nghỉ việc, anh ấy làm vị trí quản lý nhân sự trưng bày của một công ty khá lớn ở Quảng Ninh. Đây không phải là lần đầu tiên anh từ bỏ công việc, chức danh vì gia đình, bởi lẽ trước đó, anh cũng đã bỏ một vị trí tốt ở công ty trên Hà Nội để theo tôi về Hạ Long xin cưới. Vì trước đó bố mẹ không đồng ý nếu mỗi đứa một nơi. Với tôi, đó đã là sự hy sinh rất lớn, tôi luôn yêu và trân trọng anh vì điều đó", Thanh chia sẻ.

Cô gái sinh năm 1991 cho biết việc bán bánh mỳ của chồng, thêm việc kinh doanh một cơ sở thẩm mỹ nhỏ ở nhà cũng giúp hai vợ chồng đủ sống, chăm lo cho con. Cô tâm sự: "Hai bên gia đình chúng tôi rất nghèo, nên ai nói chồng tôi nghỉ việc dựa dẫm vào bố mẹ là hoàn toàn sai. Nói chồng tôi ở nhà bám váy vợ lại càng không đúng. Anh ở nhà vẫn kiếm ra tiền và chăm lo tốt cho vợ con".

Dưới đây là đoạn chia sẻ của Phương Thanh đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội:

Cuộc đời tôi - tôi nợ người đàn ông này rất nhiều. Nửa đêm rồi mà nghĩ thương chồng không ngủ được. Vì tôi mà anh đã chịu thiệt thòi đủ đường, hi sinh tất cả vì tôi và con.

Sáng nay anh kể gặp lại mấy chị nhân viên cũ. Các chị ấy cứ ngạc nhiên sao giờ lại đi bán bánh mỳ. Rồi chồng cũng kể đi đá bóng với các anh công ty ngày xưa. Các anh cứ trêu giờ chỉ ở nhà bế con thôi à, không làm gì à. Lúc ấy chỉ cười bảo ở nhà bế con vợ trả tháng chục triệu, đi làm làm gì.

Hỏi anh có ngại không, anh hơi lặng người. Giờ nhớ lại những lời anh tâm sự tôi vẫn ứa nước mắt. Anh bảo: 'Anh mới đầu cũng ngại. Nhưng anh nghĩ rồi. Trước dù làm sếp nhưng vẫn chỉ là làm thuê. Lương hơn chục triệu vẫn đói. Giờ cứ cái gì ra tiền cho vợ con anh là anh làm. Làm cu li cũng được'.

Chân dung người chồng nghỉ việc công ty, ra bán bánh mỳ chăm vợ đẻ.

Anh tự xin nghỉ việc ở một công ty lớn, việc tốt, lương cao. Bố mẹ hai bên đều trách mắng, người thân bạn bè đồng nghiệp dị nghị. Người thì không hiểu lý do là gì. Người thì bảo chắc do thế này thế kia. Nhưng lý do thì rất đơn giản mà có lẽ nhiều người không nghĩ nó lại đơn giản đến thế - Chồng tôi nghỉ ở nhà chăm vợ đẻ.

Ừ thì cũng chỉ là "xếp xó". Nhưng có mấy thằng đàn ông dẹp bỏ được sĩ diện để ở nhà ngày ngày thay bỉm rửa đít cho con hộ vợ. Thậm chí những ngày đầu sinh xong tôi phải đóng bỉm, vết khâu đau không ngồi thẳng, không đứng dậy đi lại được cũng là chồng thay rửa hàng ngày cho. Những việc cỏn con có thể kể cả ngày không hết. Điều tôi trân trọng là anh vì tôi nhiều như thế, không có anh tôi chắc chẳng làm được gì nên hồn; nhưng anh luôn dành tiếng thơm cho tôi, dồn hết lời khen cho tôi, chỉ khiêm tốn là người đứng sau.

Tôi đã gặp nhiều loại đàn ông rồi. Hay gặp nhất là những ông sĩ bọ, lúc nào cũng đàn ông là phải làm việc lớn, việc nhỏ là của đàn bà, lúc nào cũng vỗ ngực ta đây là trụ cột gia đình. Vậy mà nhìn vào người phụ nữ của anh ta thấy chị cứ phải vất vả xoay xở cả kinh tế lẫn việc nhà cửa đến xơ xác héo hon. Anh thì cứ rảnh rang 8 tiếng nhà nước rồi về nhởn nhơ nhậu nhẹt tán phét. Người đàn ông như thế, mới là loại tầm gửi sống bám vào vợ.

Chồng tôi không phải là người đàn ông hoàn hảo. Tôi cũng không kể ra và so sánh để nói chồng tôi là mẫu người đàn ông mà các ông chồng khác phải noi theo. Chồng tôi cũng có ty tỷ tật xấu. Nhưng đơn giản tôi hạnh phúc vì anh ấy, trân trọng những gì anh ấy dành cho tôi và biết rằng không người đàn ông nào có thể thay thế anh ấy được. Người đàn ông không cần quá vĩ đại. Đơn giản chỉ cần làm cho người phụ nữ của anh ấy hạnh phúc, và chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho một người con gái. Thế là đủ rồi!

Nhà em vì bất đắc dĩ chồng mới ở nhà với vợ. Đẻ xong vợ được có 38 kg yếu ớt xác xơ, con em đẻ non hơn tháng, bố mẹ thì người bận rộn người ở xa, giao phó vợ con cho người lạ thì không yên tâm nên không dám thuê ôsin. Dù hai vợ chồng cùng nghỉ nhưng vẫn có nguồn thu nhập thụ động để lo liệu cuộc sống. Chứ chị nào cũng thích chồng ở nhà chăm vợ đẻ thì chết. Chỉ là vì vợ mà bị những người không hiểu chuyện chê cười nên thấy thương chồng thôi ạ. Chứ chồng em cũng không khổ lắm. Anh còn hi sinh nhiều cái khác từ lúc yêu đến giờ nên em mới nói. Chứ có mỗi chuyện này thì em đã không trân trọng nhiều như thế. Nên các chị đừng bảo em kể lể khoe mẽ ạ.

Thanh Chip