Trao đổi với VnExpress.net chiều 24/12, bác sĩ Trình Minh Hiệp - Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) - cho biết sau hai ngày phẫu thuật điều trị vết chém cho bé trai Phạm Lý Minh Tuân lãnh nhát dao của cha, hiện sức khỏe của cháu đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt, nói chuyện với người lớn.

Đây là hậu quả của nạn bạo lực gia đình do Phạm Văn Lý (29 tuổi) ở xã An Bình Tây, huyện Ba Tri (Bến Tre) gây ra sau khi nhậu say vào trưa 22/12. Xỉn, mâu thuẫn với vợ là Lâm Thị Kim Ngân, Lý rút dao chém cô. Ngân tránh được, nhưng đứa con trai đứng cạnh bên hứng trọn nhát dao của cha.

Cậu bé được bố mẹ nhanh chóng đưa đi cấp cứu, mất nhiều máu nhưng may mắn thoát chết.

Làm việc với Công an xã An Bình Tây, Lý nói chỉ “dọa” vợ nhưng “sơ ý” gây thương tích cho con. Tuy nhiên, bố vợ Lý là ông Lâm Minh Hoàng nói rằng chàng rể thường xuyên đánh đập vợ con. Có lần Ngân suýt chết vì bị chồng “trấn nước”.

Người đàn ông này hứa với công an là sẽ sửa đổi tính tình, phấn đấu trở thành người cha, người chồng tốt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Lý theo hướng khởi tố vụ án hình sự khi có kết quả giám định thương tích cháu Luân.

Thiên Phước