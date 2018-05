Vận mệnh 12 con giáp năm Ất Mùi / Ngày tốt bốc lại bát hương cuối năm

Trong ngày đầu năm mới người Việt Nam thường chọn ngày giờ, tốt để mở hàng, đi lễ, hay chỉ đơn giản là xuất hành trong ngày, với mong muốn "vạn sự khởi đầu nan", "đầu xuôi, đuôi lọt", đầu năm thuận lợi thì cả năm sẽ gặp may mắn. Trong đó mở hàng liên quan đến tài lộc, khác với đi lễ cầu may mắn, còn xuất hành, đi đâu xa cần đến sự thuận lợi và an toàn.

Có nhiều cách chọn ngày giờ. Dưới đây là phương pháp chung, được nhiều người áp dụng:

- Mùng 1 Tết (19/2, thứ 5): Có thể xuất hành, mở hàng, không lợi đi lễ. Xuất hành chọn hướng Đông.

- Mùng 2 Tết (20/2, thứ 6): Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng Đông.

- Mùng 3 Tết (21/2, thứ 7): Có thể đi lễ, không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất hành chọn hướng Bắc.

- Mùng 4 Tết (22/2, chủ nhật): Có thể đi lễ, không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất hành chọn hướng Nam.

- Mùng 5 Tết (23/2, thứ 2). Có thể đi lễ, không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất hành chọn hướng Tây Nam.

- Mùng 6 Tết (24/2, thứ 3): Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng Tây Nam.

- Mùng 7 Tết (25/2, thứ 4): Có thể đi lễ, không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất hành chọn hướng Tây.

- Mùng 8 Tết (26/2, thứ 5): Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng Tây.

- Mùng 9 Tết (27/2, thứ 6): Có thể mở hàng, đi lễ, không lợi xuất hành. Nếu cần xuất hành chọn hướng Đông Nam.

- Mùng 10 Tết (28/2, thứ 7): Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng Đông Nam.

Chú ý: Hướng tốt cho xuất hành là hướng Tài thần, nhiều người không hiểu lấy hướng Hỷ thần (lợi cho cưới gả) là nhầm lẫn cơ bản trong chọn ngày giờ.

Qua liệt kê trên có thể thấy:

- Ngày tốt cho xuất hành, gặp mặt đầu năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 6 (24/2), mùng 8 (26/2), mùng 10 (28/2).

- Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết đầu năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 6 (24/2), mùng 8 (26/2), mùng 9 (27/2), mùng 10 (28/2).

- Ngày tốt cho cúng tế, đi lễ đầu năm: Từ mùng 2 (20/2) đến mùng 10 (28/2).

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - ĐHXD