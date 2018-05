Vận mệnh người tuổi Hợi năm 2016

Xem tuổi ăn hỏi, kết hôn thường xem theo ngày sinh của nữ. Chi tiết phải dựa theo Tứ trụ của cô dâu (tức năm tháng ngày giờ sinh) để tính xem mệnh của cô dâu thiếu ngũ hành gì và từ đó tìm năm tháng ngày giờ thích hợp, để có lợi cho cô dâu.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự chọn ngày cưới hỏi đẹp cho mình. Bước đầu tiên, bạn cần tìm ra ngũ hành thiếu của cô dâu. Ngũ hành thiếu dựa trên tính toán của tứ trụ (tức năm, tháng, ngày, giờ sinh). Tứ trụ có ngũ hành nhiều quá hoặc ít quá đều dẫn tới sự mất cân bằng, từ đó mà ảnh hưởng tới mệnh vận. Nhưng để tứ trụ có thể trung hòa thực sự là rất ít, vì thế nắm vững sự mạnh yếu của ngũ hành, để thông qua họ tên hay ngày tháng cưới để bổ cứu, đạt được trạng thái trung hòa. Dưới đây là phương pháp tìm ngũ hành thiếu đơn giản:

Xem ngày cưới cần xem theo tuổi cô dâu, mục đích để tìm ra ngũ hành thừa, thiếu của cô dâu, từ đó tìm cách tiết chế hay bổ sung để sao có lợi cho cô dâu nhất. Ảnh: P.D.

- Bước 1: Lập Tứ trụ theo năm tháng ngày giờ sinh

Lập Tứ trụ theo năm, tháng, ngày giờ sinh, bạn có thể tra theo lịch vạn niên qua điện thoại, các trang web hay qua sách vở. Ví dụ bạn sinh vào 4h30' ngày 25 tháng 4 năm 1984, thì tứ trụ theo can chi là Giáp Tý - Mậu Thìn - Kỷ Sửu - Bính Dần.

- Bước 2: Liệt kê Ngũ hành theo Tứ trụ

Ngũ hành của thiên can địa chi trong Tứ trụ lần lượt ứng với ngũ hành. Ví dụ thiên can Mậu, Kỷ và địa chi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc Thổ; thiên can Canh, Tân và địa chi Thân, Dậu sẽ thuộc Kim. Bạn chỉ cần soi theo bảng dưới:

Ngũ hành Thổ Kim Thủy Mộc Hỏa Thiên can Mậu+ Kỷ Canh+ Tân Nhâm+ Quý Giáp+ Ất Bính+ Đinh Địa chi Thìn Tuất Sửu Mùi Thân Dậu Hợi Tý Dần Mão Tỵ Ngọ

Theo quy luật này, ngũ hành của bạn sinh vào 4h30' ngày 25 tháng 4 năm 1984 sẽ là:

Giáp Tý Mậu Thìn Kỷ Sửu Bính Dần Mộc Thủy Thổ Thổ Thổ Thổ Hỏa Mộc

- Bước 3: Tìm Ngũ hành thiếu

Thông thường, số lượng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong Tứ trụ mà có 2 ngũ hành giống nhau gọi là "trung hòa", nhiều hơn 2 là "vượng", ít hơn 2 là "yếu", không có sẽ là "thiếu". Ngũ hành "yếu" hay "thiếu" sẽ cần bổ sung; ngũ hành "vượng" sẽ cần tiết bớt.

Qua ngũ hành ở trên, bạn sinh vào 4h30' ngày 25 tháng 4 năm 1984 sẽ có Kim: 0, Mộc: 2, Thủy: 1, Hỏa: 1, Thổ: 4. Có thể thấy ngũ hành vượng Thổ, thiếu Kim. Từ đó có thể phán đoán Tứ trụ cần bổ sung ngũ hành Kim. Ngày cưới trong năm 2016 cho bạn có năm, tháng, ngày, giờ sinh này nên chọn 11/8 (Thứ Năm, âm lịch 9/7), 18/8 (Thứ Năm, âm lịch 16/7), 23/8 (Thứ Ba, âm lịch 21/7), 30/8 (Thứ Ba, âm lịch 28/7), 4/9 (Chủ Nhật, âm lịch 4/8), 23/9 (Thứ Sáu, âm lịch 23/8).

Dưới đây là ngày đẹp để cưới hỏi cho 12 con giáp trong năm Bính Thân 2016 (bấm vào từng tuổi để xem). Các bạn chỉ cần tìm ra ngũ hành thiếu của mình như trên, từ đó ứng với các liệt kê dưới đây mà chọn ngày cho phù hợp. Chúc các bạn hạnh phúc.

Nguyễn Mạnh Linh

Trưởng phòng Phòng Phong thủy Kiến trúc

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - ĐHXD