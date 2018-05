Thực tế số phụ nữ tắt kinh trước tuổi 40 không rõ nguyên nhân là khoảng 6%, cao hơn nhiều so với ước tính trước kia là 1%, nghiên cứu này tiết lộ. Mãn kinh sớm cũng có nghĩa là họ sẽ vô sinh sớm hơn nhiều so với các phụ nữ cùng tuổi. Ngoài ra, khoảng 2% số phụ nữ khác bị mất kinh sớm là do điều trị ung thư hoặc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Những phụ nữ thuộc nhóm có địa vị xã hội thấp nhất thì mãn kinh sớm cao gấp 3 lần so với nhóm có địa vị xã hội cao nhất. Nghiên cứu, do Đại học hoàng gia London thực hiện, là một trong những công trình toàn diện nhất tìm hiểu về hiện tượng mãn kinh sớm. Tại Anh, tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ là 51, khi nguồn cung cấp oestrogen tự nhiên giảm đi và buồng trứng cạn trứng. Thiếu oestrogen nghĩa là phụ nữ sẽ mất khả năng bảo vệ tự nhiên trước bệnh tim mạch và hiện tượng loãng xương. Tiến sĩ Rumana Islam và cộng sự đã tìm hiểu hồ sơ của gần 5.000 phụ nữ, đều sinh ra ở Anh trong một tuần duy nhất vào năm 1958. Họ theo dõi những người này 8 lần, và ở tuổi 50 thì hỏi về thời gian, lý do mãn kinh và chất lượng cuộc sống. Có khoảng 7,4% cho biết đã mất kinh trước tuổi 40, trong đó người hút thuốc và phụ nữ thuộc nhóm địa vị xã hội thấp nhất thì có nguy cơ cao nhất. Khoảng 1/5 trong số này đã trải qua phẫu thuật cắt buồng trứng hoặc buồng trứng ngưng hoạt động sau trị liệu hóa chất. Khoảng 6% mất kinh không rõ lý do. Dù có hay không lý do, thì việc mãn kinh sớm thường làm chất lượng sống của chị em giảm đi đáng kể, cả về sinh khí, chức năng cơ thể lẫn sức khỏe tinh thần. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo chị em phụ nữ nên tư vấn bác sĩ khi rơi vào hiện tượng này để tránh được các nguy cơ sức khỏe lâu dài. T. An