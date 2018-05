Chồng làm giám đốc một công ty lớn trong ngành truyền thông, gia đình có đến 2 người giúp việc, chị Thu ở Núi Trúc, Hà Nội, vẫn giữ thói quen tự nấu nướng cho cả gia đình. Chồng cùng 2 cậu con trai của chị cũng chỉ thích ăn những món do nội tướng chế biến.

"Nhiều món ăn tuy đơn giản nhưng vẫn cần bí quyết chế biến riêng, người khác nấu không hợp khẩu vị nên chồng con tôi không ưng. Hai cô giúp việc chỉ phải dọn dẹp với giặt giũ, còn đi chợ hay nấu nướng thì tôi tự thu xếp công việc và thời gian để làm", chị Thu nói.

Có 4 loại bếp điện từ hồng ngoại 1-2-3-4 mặt, giá dao động từ 15 đến 45 triệu đồng mỗi chiếc. Ảnh minh họa.

Không ít lần chị Thu "mất điểm" vì công việc quá lu bu. Chị kể, đặt nồi cá kho lên bếp định một tiếng rưỡi tiếng xuống tắt lửa là vừa, nhưng mải quyết toán doanh thu cuối tháng của công ty nên chị quên mất. Ngửi thấy mùi khét, chị chạy xuống bếp thì nồi cá đã sắp thành than.

Chia sẻ với bạn, chị Thu được mách về loại bếp điện từ hồng ngoại - kết hợp tính năng điện từ với hồng ngoại, có hẹn giờ nên tránh được tối đa những sơ suất tương tự "vụ nồi cá". Ngoài ra, dùng loại bếp này, thời gian nấu nhanh, nấu được với tất cả các loại nồi chứ không bị bó hẹp như bếp từ. Cân nhắc mãi, chị Thu quyết định mua một chiếc dù mức giá khá cao, 45 triệu đồng cho loại 4 bếp.

"Chi phí ban đầu hơi cao nhưng tiết kiệm được thời gian nấu, tính ra chưa đầy 30 phút là xong bữa tối. Con cái còn nhỏ, ở nhà cả ngày với người giúp việc, mà gần đây xảy ra nhiều vụ nổ gas nên tôi càng lo, quyết tâm đầu tư bếp từ hồng ngoại để đảm bảo an toàn cho cả nhà", chị Thu tâm sự. Ngoài ra, mặt bếp sáng bóng, hợp với không gian căn bếp sang trọng mà vợ chồng chị đã cất công thiết kế, khiến chị Thu không tiếc khoản tiền gần 50 triệu đồng đã bỏ ra để mua.

Chị Tiến ở Mỹ Đình, Hà Nội, phu nhân giám đốc chi nhánh của công ty dược có tiếng, cũng chọn bếp điện từ hồng ngoại cho gian bếp nhà mình. Chị lý giải, ngoài lý do an toàn, hình thức bắt mắt và nấu nướng nhanh, bếp có giá trị sử dụng cao, giảm được chi phí hằng tháng so với dùng các loại bếp thông thường.

Theo chị, nếu dùng bếp gas, trung bình mỗi tháng gia đình chị hết khoảng 250.000 đồng. Từ khi chuyển sang dùng bếp từ hồng ngoại, cắt giảm được chi phí gas, chị tính toán thấy số tiền điện chỉ tăng thêm từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng so với trước. Định kỳ hằng năm, chị không phải thay van gas, dây nối..., tuổi thọ của loại bếp này cũng gấp 2-3 lần so với bếp gas. Chưa kể, do có nhiều chức năng tự động như tự ngắt khi gặp vật thể lạ hoặc người dùng quên tắt... nên thiết bị nhà bếp này khá an toàn.

"Tôi thấy giá khá cao nhưng 'đắt xắt ra miếng', đầu tư lớn ban đầu mà chi phí dùng về sau rẻ hơn khá nhiều nên tính về lâu dài thì tiết kiệm hơn. Một điểm nữa tôi rất thích là trời nóng vẫn có thể bật quạt hướng thẳng vào vị trí đứng nấu mà không sợ bị tản nhiệt như nấu bằng bếp gas", chị Tiến giải thích.

Xuất hiện chưa lâu và có mức giá khá cao song bếp điện từ hồng ngoại đã được khá nhiều bà nội trợ đầu tư chọn lựa. Giá bếp dao động từ 20 đến trên 40 triệu đồng mỗi chiếc, tùy vào xuất xứ, vật liệu và số lượng mặt bếp. Ông Phạm Đức Tuân, Giám đốc kinh doanh ngành hàng bếp của Kangaroo, một những doanh nghiệp vừa tung ra dòng sản phẩm bếp điện từ hồng ngoại cao cấp cho biết, chỉ trong vòng 2 tháng, số lượng bán ra đã hơn 5.000 chiếc, trong đó, doanh số tháng sau cao hơn tháng trước 30%.

Trao đổi với VnExpress.net, ông cho biết, so với bếp gas, bếp điện từ hồng ngoại Kangaroo có hiệu suất hấp thụ nhiệt cao đến 90%, trong khi bếp gas đạt 55%, bếp điện thông thường đạt khoảng 65%. Theo đó, nếu chuyển từ bếp gas sang bếp điện từ hồng ngoại, người tiêu dùng tiết kiệm được đến 40% chi phí nhiên liệu cho việc đun nấu, thời gian nấu nướng cũng vì thế mà nhanh gấp 2-3 lần.

Hai bộ phận quan trọng nhất của bếp là mặt kính và bộ gia nhiệt đều được nhập khẩu từ các hãng danh tiếng của Đức là Schott và Ego, đảm bảo độ bền và hiệu suất ra nhiệt tối đa. Ngoài ra với độ dày 4 mm, bếp có khả năng chịu lực và chịu nhiệt lên đến 800 độ C. Nhiệt độ được truyền thẳng đứng đến đáy nồi, nhiệt năng không bị thất thoát ra không khí.

Tuy nhiên, vị chuyên gia khẳng định, dù sử dụng bất kỳ loại bếp nào, người nội trợ cũng nên vệ sinh, bảo trì thiết bị thường xuyên, giữ không khí trong phòng bếp lưu thông, thoáng mát... để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Để sử dụng bếp điện từ hồng ngoại hiệu quả, bạn nên lưu ý: - Lựa chọn vòng gia nhiệt phù hợp với kích thước đáy nồi để tiết kiệm nhiên liệu và đạt hiệu quả tối đa. - Đối với các món cần thời gian lâu như ninh, hầm, nên kết hợp với nồi ủ để vừa giữ nguyên được chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, vừa tiết kiệm nhiên liệu, thời gian nấu. - Vệ sinh bếp thường xuyên, có thể dùng các chất tẩy rửa khi bị bám cặn vì mặt kính là mặt chống xước. - Chọn những loại nồi có độ dày và dẫn nhiệt tốt để việc nấu nướng được nhanh hơn. - Đối với bếp từ, phải sử dụng các loại nồi có từ tính; còn bếp hồng ngoại có thể sử dụng được tất cả các loại nồi. - Nên chọn mua sản phẩm chính hãng, có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng. Trong đó, sản phẩm bếp từ có mặt kính xịn Schott - một bộ phận quan trọng tạo nên chất lượng của bếp - có logo và tên hãng in chìm ở dưới.

