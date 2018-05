Phân tích các hồ sơ ung thư, Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh và Mạng lưới Tin tức Ung thư Quốc gia Anh vừa đưa ra kết luận, việc do dự đi khám là lý do chính góp phần gây nên nguy cơ tử vong cao ở giới mày râu. Tính chung, đàn ông dễ phát triển thành bệnh ung thư cao hơn 16% so với phụ nữ, và tỷ lệ chết vì các bệnh này cao hơn 40%. Khi loại trừ các loại bệnh chỉ biệt hóa ở một giới như ung thư vú (ở nữ) hay tuyến tiền liệt (ở nam)..., người ta thấy khoảng cách chênh lệch nam nữ còn rộng hơn nữa. Cụ thể, đàn ông có tỷ lệ bị chẩn đoán ung thư cao hơn 62%, và số người tử vong cao hơn 69%. Với một vài dạng bệnh, con số này còn đáng báo động hơn nữa. Chẳng hạn, đàn ông Anh bị chết bởi bệnh ung thư bàng quang cao gấp ba, và ung thư thận cao gấp đôi so với phụ nữ, dù rằng không có lý do sinh học nào cho việc này. Giáo sư David Forman, từ Đại học Leeds, cho biết đàn ông vốn nổi tiếng về việc ngại khám bệnh, đồng nghĩa với việc họ do dự đi khám dù biết cơ thể có vấn đề. Ngoài ra, họ cũng có xu hướng ít quan tâm tới sức khỏe hơn phụ nữ, và bỏ qua việc khám bệnh tổng quát (vốn được chỉ định cho phụ nữ khi có thai và sinh nở). Một nhà nghiên cứu khác, Catherine Thomson, từ Trung tâm nghiên cứu ung thư Anh, cho biết "Chúng tôi cảm thấy không có bất kỳ lý do sinh học rõ ràng nào đằng sau sự chênh lệch tử vong ở nam và nữ, do vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là các yếu tố nguy cơ của lối sống, như việc đàn ông không đi khám bác sĩ và dễ bỏ qua những triệu chứng hoặc ở nhà 'rúc đầu vào cát' gặm nhấm nỗi lo bệnh của mình". Trong lối sống, đàn ông cũng "bất cần" hơn nhiều, như hút thuốc phổ biến hơn và uống rượu nhiều hơn. Theo các bác sĩ, chất cồn kích thích khối u phát triển bằng cách làm tăng lượng máu cấp tới khối u, và phá hủy ADN. Đàn ông cũng ăn uống kém khoa học hơn, nhiều thịt nhưng ít rau và hoa quả. "Lời khuyên cho cánh mày râu là nếu bạn có vấn đề, và trục trặc đó không biến mất khi bạn nghĩ lẽ ra nó đã phải biến mất, hãy đi gặp bác sĩ", các chuyên gia khuyến cáo. T. An