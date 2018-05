8 phẩm chất đàn ông mong muốn ở vợ

Cân bằng vai trò làm chồng và làm cha

Tác giả cuốn "To Raise Happy Kids, Put Your Marriage First", David Code nói trên Livestrong: "Ngày nay có một số người kết hôn vì con cái thay vì có một người bạn đời. Điều này khiến quan hệ vợ chồng căng thẳng, không được kết nối". Theo Code, người đàn ông cần ưu tiên vai trò của người chồng và người cha như nhau, không được xem nhẹ cái nào hơn cái nào.

Tham gia tích cực vào việc dạy con

Những đứa trẻ luôn cần không chỉ tình yêu của bố mà cả sự ủng hộ. "Một người cha cần phải thường xuyên đọc sách cho con mình, quan tâm đến học hành và có vai trò tương đương người mẹ trong việc nuôi dạy con", nhà tâm lý học Eirine Flouri ở Đại học Oxford (Anh) nói.

Nhà trị liệu tình dục Joy Davidson cũng phát biểu, sự tham gia tích cực của người chồng sẽ tạo nên sự khác biệt rõ ràng với cuộc hôn nhân. "Phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hay bất mãn từ việc người chồng có chia sẻ trách nhiệm hôn nhân với mình hay không".

Một nghiên cứu của giáo sư nhi khoa Maureen Black, từ trường y Maryland (Mỹ) cho thấy những đứa trẻ có bố đóng vai trò tích cực trong cuộc sống sẽ giúp ích cho hành vi, kỹ năng ngôn ngữ và việc học tập của chúng rất nhiều.

Ảnh: Hee.

Tạo sự an toàn cho vợ con

Một người chồng và cha tốt sẽ tạo ra môi trường an toàn và yêu thương cho vợ con họ. Điều này không chỉ có nghĩa là sự đảm bảo về mặt tài chính mà còn là sự hỗ trợ tinh thần. "Một trong những điều chúng ta tìm kiếm trong cuộc hôn nhân là một nơi trú ẩn. Chúng ta cảm nhận được nhà là chốn an toàn và bình yên để trở về", nhà tâm lý Judith Sills nói.

Một tấm gương

Cách một người cha yêu thương con mình là một tấm gương để chúng học hỏi cho các mối quan hệ sau này, theo giáo sư Michael Lamb, Đại học Cambridge (Anh).

Bảo Nhiên